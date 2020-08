Kiel

Gemeint sind Sparbücher und Girokonten, bei denen die Kreditinstitute aus verschiedenen Gründen den Kontakt zu den Inhabern verloren haben und die über einen langen Zeitraum keine Zahlungsflüsse verzeichnet haben.

In anderen Länder wird längst so verfahren

„Bevor das Geld im Rauschen der großen Banken untergeht, wäre es sicher im Sinne vieler Eigentümer, wenn von ihrem Geld gemeinnützige Zwecke und Innovation gefördert werden“, sagt der Kieler Grünen-Abgeordnete Lasse Petersdotter, auf dessen Betreiben der Antrag zurückgeht. Oft handele es sich bei dem vergessenen Geld um sehr kleine Beträge. „Aber Kleinvieh macht auch Mist und könnte durch unseren Vorschlag unsere Gesellschaft voranbringen. Andere Länder haben gezeigt, dass es geht.“ Deutschland sollte dem Beispiel Großbritanniens, Frankreichs, der Niederlande und der USA folgen.

Landtag soll Antrag noch im August beraten

In ihrem Antrag, der voraussichtlich noch in diesem Monat im Landtag beraten werden soll, gehen die Koalitionäre insbesondere auf Großbritannien ein. Dort können Banken nach 15 Jahren ohne Ein- oder Auszahlungen die Mittel freiwillig an einen sogenannten Rückforderungsfonds überweisen. 40 Prozent daraus werden demnach risikoarm investiert und dienen zur Absicherung für den Fall, dass Bankkunden oder Erben nach vielen Jahren doch noch Ansprüche geltend machen. Die übrigen 60 Prozent fließen an einen Lotterie-Fonds: Diese Stiftung spendet die Mittel nach einem Verteilungsschlüssel für gemeinnützige Zwecke.

Sicherheiten für Kontoeigentümer und Erben

Deutschland sollte für nachrichtenlose Konten ein zentrales Register einrichten, heißt es, mit dessen Hilfe berechtigte Personen ihr Vermögen leichter aufspüren können. Darüber hinaus solle die bundeseigene Kreditanstalt für Wiederaufbau ( KfW) zwei eigene Fonds auflegen, auf die das Guthaben „nach einer geeigneten Zeit der Nachrichtenlosigkeit“ jeweils zur Hälfte überwiesen wird. Sicherzustellen sei dabei ausdrücklich, dass die finanziellen Ansprüche der Kontoeigentümer beziehungsweise deren Erben erhalten bleiben und aus dem Fondsvermögen bedient werden können.

Bislang buchen die Banken das Geld nach 30 Jahren aus

Derzeit müssen Banken nach deutscher Rechtslage spätestens nach 30 Jahren Nachrichtenlosigkeit den Kontoinhalt ausbuchen und als Gewinn versteuern, weil nach diesem Zeitpunkt formal davon ausgegangen wird, dass sich die Kontoinhaber nicht mehr melden. Petersdotter: „Ich fände es sinnvoll, diese Frist auf 20 Jahre zu begrenzen.“ Diese Verkürzung nutze aber nichts, solange das Geld nicht für andere Zwecke verwendet werden darf. „Wir brauchen eine gesetzliche Grundlage, um das übrig gebliebene Geld einem sinnvollen Zweck zuführen zu können.“

