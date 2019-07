Kiel

Wadephul ist Chef der schleswig-holsteinischen CDU-Landesgruppe im Bundestag, lebt in Molfsee und hat seinen Wahlkreis in Rendsburg-Eckernförde. Am Mittwochvormittag kehrte der stellvertretende Fraktionschef für Außen- und Verteidigungspolitik gerade aus der Türkei von einer Dienstreise zurück, wo er im Außen- und Verteidigungsministerium, aber auch mit Vertretern des Parlamentes in Ankara und Istanbul Gespräche geführt hatte. "Ich gucke mich jetzt mal in Deutschland um, was gerade so los ist", sagte er am Telefon.

Sollte die Wahl von Bundeskanzlerin Angela Merkel auf Wadephul fallen, könnte er im nächsten Jahr die Neueröffnung des Marineschulschiffs " Gorch Fock" vollziehen. Die Schirmherrschaft für das Schiff hat der schleswig-holsteinische Landtag.

Wadephul hat in der Kandidatenfrage um den Posten als Verteidigungsminister starke Konkurrenz. Im Gespräch ist dafür auch Gesundheitsminister Jens Spahn ( CDU). In der Partei gilt es als offenes Geheimnis, dass für diesen das Amt ein Sprungbrett zur Kanzlerkandidatur bedeuten könnte.

Mehr Nachrichten aus Schleswig-Holstein lesen Sie hier.