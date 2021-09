Kiel

Lübeck wieder an die SPD verloren, okay. Aber den ländlich geprägten Wahlkreis Flensburg-Schleswig an den Grünen Robert Habeck und das auch als konservativ geltende Rendsburg-Eckernförde an die Sozialdemokraten? Für die CDU von Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) ist es bei der Bundestagswahl 2021 noch dicker gekommen als befürchtet.

Die nackten Zahlen zur Bundestagswahl: Die CDU in Schleswig-Holstein liegt mit 22 Prozent deutlich hinter der SPD mit 28 Prozent. Zudem gewann sie nur noch zwei der elf Wahlkreise statt zehn wie bei der Bundestagswahl 2017. Selbst an der Westküste, in Nordfriesland-Dithmarschen-Nord, lag die SPD bei den Zweitstimmen vorn - bis vor Kurzem ziemlich undenkbar.

Was bedeutet das Ergebnis der Bundestagswahl 2021 für die Landtagswahl 2022 in Schleswig-Holstein?

Dass sie als führende Regierungspartei in Schleswig-Holstein ein noch schlechteres Ergebnis holten als die Union im Bund, schmerzt die Christdemokraten tief. Aber was sagt das Ganze im Blick auf die Landtagswahl 2022 am 8. Mai nächsten Jahres?

„Landespolitik hat eigene Gesetze“, sagt der Kieler Politikwissenschaftler Wilhelm Knelangen. Bei der Bundestagswahl sei es ja nicht um Jamaika in Kiel gegangen. Klar sei, dass die Wahl keinen Rückenwind für die CDU in Schleswig-Holstein bedeutet. Die hiesige Regierungspolitik habe den freien Fall der Union zumindest nicht abbremsen können.

„Alles ist offen“, meint der Politologe im Blick auf die Landtagswahl. Er sieht keinen landesspezifischen Grund für das besonders schlechte Abschneiden der Nord-CDU.

Tobias Koch (CDU) macht drei Effekte für schlechtes Abschneiden aus

Das gilt auch für CDU-Landtagsfraktionschef Tobias Koch. Aus dessen Sicht haben drei Effekte dazu geführt, dass die CDU unter dem Bundesergebnis der Union lag:

Die Wirkung des SPD-Kanzlerkandidaten und Hamburger Ex-Bürgermeisters Olaf Scholz in der Metropolregion,

die Zugkraft Habecks im Norden von Schleswig-Holstein

und das Antreten des SSW nach jahrzehntelanger Pause.

„Ich kann keine Rückschlüsse auf die Landespolitik ziehen“, sagt Koch, der auch Landesvize der CDU ist. Bei der Landtagswahl 2022 in Schleswig-Holstein werde es ein ganz anderes Ergebnis geben. „Da bin ich mir doch ziemlich sicher.“ Aus Wahlkampf-Stockfehlern der Union im Bund werde man Konsequenzen ziehen.

Wahlergebnisse für Schleswig-Holstein auf einen Blick

Der langjährige CDU-Abgeordnete in Bundestag und Landtag, Thomas Stritzl, sprach sich für einen CDU-Generalsekretär aus - den gibt es bislang nicht. „Das könnte ein möglicher Weg sein, mehr Sichtbarkeit der Partei zu schaffen.“ Letztlich könne diese Entscheidung nur Günther treffen.

Klar ist für den beim Kampf um das Kieler Direktmandat den Kandidaten von SPD und Grünen unterlegenen Stritzl: „Der Norden ist für die Union generell schwieriger als der Süden.“ Es gebe traditionell eine größere SPD-Basis als im Bundesschnitt, wie die Regierungskonstellationen in den Nachbarländern Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern und Niedersachsen zeigten.

Mit Blick auf die Landtagswahl forderte Thomas Stritzl Geschlossenheit: „Wir werden mit unserem beliebten Ministerpräsidenten Daniel Günther auch auf einen starken Ministerpräsidenten-Effekt setzen.“

Christopher Vogt (FDP) rechnet mit anderer Wahl im Frühjahr

FDP-Fraktionschef Christopher Vogt rechnet ebenfalls mit einer ganz anderen Wahl im Frühjahr. „Da wird auch der Amtsbonus eine gewisse Rolle spielen.“ Überrascht habe ihn jedoch, dass die Union im Norden nur wenig Wahlkampf gemacht habe. Inhaltliche Plakate des Koalitionspartners habe er gar nicht gesehen.

Der Newsletter der Chefredaktion Montags bis freitags erhalten Sie aktuelle Nachrichten aus Schleswig-Holstein und Einblicke in den Newsroom in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die Grünen, mit denen CDU und FDP seit 2017 das Land regieren, holten hier mit 18,3 Prozent und wie die SPD ein besseres Ergebnis als im Bund. Eine Umfrage im Mai hatte sie sogar mit 27 Prozent vor CDU (25) und SPD (21) gesehen. Für den Politologen Knelangen ist aber mit der Bundestagswahl die Möglichkeit, die Grünen könnten sich bei der Landtagswahl mit Günther um den Posten des Ministerpräsidenten duellieren, in die Ferne gerückt.

Landtagswahl 2022 in SH: Serpil Midyatli sieht gute Voraussetzungen für die SPD nach Bundestagswahl-Ergebnis

Fast schon auf Wolke sieben schwebend nimmt SPD-Landeschefin Serpil Midyatli die Landtagswahl ins Visier. Die Bundestagswahl beweise, dass Schleswig-Holstein kein konservatives Land sei. Nicht nur SPD, Grüne und SSW hätten hier eine Mehrheit, sondern auch Rot-Grün allein.

„Das ist eine fantastische Ausgangslage für die Landtagswahl.“ Die SPD wolle den Schwung mitnehmen, ihren Führungsanspruch untermauern und mit Spitzenkandidat Thomas Losse-Müller wieder den Ministerpräsidenten stellen.

Partei-Hochburgen bei der Bundestagswahl 2021

Arp sieht Scholz- und Habeck-Effekt

Zurück zur CDU: CDU-Landesschatzmeister Hans-Jörn Arp betont den Scholz- und den Habeck-Effekt, dazu die Wirkung von FDP-Bundesvize Wolfgang Kubicki - die Liberalen erreichten im Land 12,5 Prozent. Die Wahl habe auch gezeigt, wie wichtig es sei, sich geschlossen hinter einen Spitzenkandidaten zu stellen. Arp verweist darauf, dass es bei Grünen und SPD anders als früher zuletzt keine „Kakophonie“ gegeben habe, also keine Misstöne.

Von KN-online/dpa