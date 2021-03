Kiel

Die Grünen haben am Wochenende auf einem digitalen Parteitag ihre Landesliste zu Bundestagswahl gewählt. Auf dem Spitzenplatz landete erwartungsgemäß die Kieler Bundestagsabgeordnete Luise Amtsberg mit 110 Ja-Stimmen bei fünf Ablehnungen und sieben Enthaltungen. Die noch wichtigere, deutschlandweit beachtete Personalie behandelte die basisdemokratisch geprägte Partei dagegen demonstrativ beiläufig: Bundesparteichef Robert Habeck aus dem Kreisverband Flensburg wurde mit 107 Stimmen auf Position 2 gewählt. Neun Delegierte votierten gegen ihn, sechs enthielten sich.

Gretchenfrage von der Basis

Es war kurz vor der elektronischen Abstimmung, als eine Delegierte Habeck die Gretchenfrage stellte: Wie er eigentlich zu den Gleichstellungszielen der Grünen stehe – und warum er angesichts der zu erwartenden rein männlichen Konkurrenz eine Kanzlerkandidatur noch immer nicht ausschließe? „Die Kanzlerin- und Kanzlerfrage klären Annalena und ich gerade in vertrauten Gesprächen“, antwortete Habeck und hielt sich weiter im Vagen. „Für mich ist klar, und das ist in einer emanzipierten Partei eine Selbstverständlichkeit, dass Gleichstellung und Gleichberechtigung immer ein Prinzip unserer Politik sein müssen. Wie wir das am erfolgreichsten durchsetzen, werden wir demnächst entscheiden“ – es bleibe also dabei: zwischen Ostern und Pfingsten.

„Jeder Grünen-Kreisverband besser geführt als dieses Land“

In seiner Bewerbungsrede war der Parteichef zunächst mit der Bundesregierung ins Gericht gegangen. Nach dem Hin und Her der Corona-Verordnungen der vergangenen Woche sei er nur noch fassungslos. „Jeder Kreisverband der Grünen ist inzwischen besser geführt als dieses Land.“ Habeck warb insbesondere für gesellschaftlichen Zusammenhalt. Der Staat traue sich nicht, sich mit den Reichen und Mächtigen anzulegen. Die Armen und Zerbrechlichen wiederum würden weder ge- noch beschützt. „Wir wollen eine neue Garantiesicherung aufbauen“, versprach Habeck. Hartz IV solle abgeschafft werden. Der Grünen-Parteichef beschwor den Wandel. Die Partei wolle nicht nur eine andere Politik aufsetzen. „Wir werden Mittelmaß, Müdigkeit und Missgunst überwinden.“

Amtsberg: „Wir kämpfen um die Eins“

Amtsberg hatte sich in ihrer Bewerbungsrede vor allem gegen CDU und CSU abgesetzt. „Unserer Demokratie geht es nicht gut.“ Das liege zu einem wesentlichen Teil an der AfD in den Parlamenten, die radikaler und gefährlicher als 2017 geworden sei. Doch auch CDU und CSU trügen am derzeitigen Klima im doppelten Sinne ihren Anteil. Korruption sei sehr wohl ein Problem der Union. „Bei dieser Wahl geht es nicht um Schwarz-Grün, wie manche behaupten“, rief sie. „Bei dieser Wahl geht um Grün gegen Schwarz. Wir kämpfen um die Eins.“ Was Habeck unterstrich: Es gehe nicht darum, gut auszusehen, sondern konkret um möglichst viele Direktmandate in den Wahlkreisen.

Platz 6 war hart umkämpft

Auf den weiteren Listenplätzen folgen die Energiepolitikerin Ingrid Nestle (Steinburg), der Möllner Innenpolitiker Konstantin von Notz und die Vertreterin der Grünen Jugend, Denise Loop aus Dithmarschen. Mit Spannung war die Wahl des Listenplatzes 6 erwartet worden. Es hatten sich fünf Männer beworben, der Diskussionsbedarf war groß. Am Ende setzte sich der Lübecker Psychologe Bruno Hönel im dritten Wahlgang mit 81 Stimmen gegen den Kronshagener Fridays-For-Future-Aktivisten Jakob Blasel durch. Dieser erhielt 40 Stimmen und hatte „das Beben von Fridays For Future ins Parlament tragen“ wollen. „Für mich löst die Klimakrise Angst vor der Zukunft aus.“

Fragen der Basis an ihn wie auch an den Stormarner Fridays-For-Future-Aktivisten Nils Bollenbach offenbarten allerdings ein gewisses Misstrauen: Mancher Vertreter der Bewegung hatte den Grünen zuletzt vorgeworfen, sich nicht radikal genug für Klimaschutz einzusetzen.