Freude bei der SPD, Enttäuschung bei der CDU: Das Ergebnis der Bundestagswahl hat auf den Wahlpartys der beiden größeren Parteien in Kiel unterschiedliche Emotionen ausgelöst – auch mit Blick auf die Landtagswahl im nächsten Mai.

Bei der ersten ARD-Prognose gibt es auf der SPD-Wahlparty in der Kieler Räucherei kein Halten mehr. Mehr als 50 Sozis jubeln. Einige liegen sich in den Armen. Andere haben feuchte Augen, weil die schon totgesagte SPD wieder zurück ist. Einen Extra-Applaus gibt es für den Erfolg des SSW. Die Prognose für die SPD, zunächst 25 Prozent, sei „ein Super-Ergebnis“, jubelt die Kieler Vize-Parteivorsitzende Christina Schubert. „Die SPD lebt wieder.“ Für die Wiederauferstehung haben viele über Jahre gekämpft. Die „Olaf, Olaf“-Rufe klingen echt.

Bundestagswahl 2021: Nord-SPD war einst kein Fan von Scholz

Vergessen ist, dass der Rechtsausleger Scholz in der traditionell linken Nord-SPD zunächst nur wenig Fans hatte. Die SPD-Landesvorsitzende Serpil Midyatli bescheinigt ihrer Partei „das politische Comeback des Jahres“. Eine Mehrheit der Menschen wünsche sich Olaf Scholz als Kanzler. „Die CDU gehört in die Opposition.“

Wirklich? Auf den Fluren der CDU-Landtagsfraktion geben sich die Parteifreunde gefasst. „Ist jetzt nicht unser Traumergebnis“, sagt Fraktionschef Tobias Koch. „Aber unser Gefühl, dass die Stimmung an der Basis deutlich besser ist als Umfragen, scheint sich zu bestätigen.“ Besonders freue man sich, dass Rot-Grün-Rot vom Wähler nicht gewollt sei. „Es war ein großer Fehler von Olaf Scholz, das nicht kategorisch ausgeschlossen zu haben.“ Fraktionsvize Katja Rathje-Hoffmann weist darauf hin, dass es jetzt an Ministerpräsident Daniel Günther sei, in Berlin die schleswig-holsteinische Denkweise zu vermitteln. „Jamaika funktioniert hier gut.“ Was Hans-Jörn Arp, der Parlamentarische Geschäftsführer, unterstreicht: „Günther mit seiner Erfahrung wird Einfluss nehmen müssen – ob er will oder nicht.“

Johann Wadephul übt Selbstkritik

Johann Wadephul, Chef der CDU-Landesgruppe im Bundestag, übt Selbstkritik: „Kein Wähler hat definitiv gewusst, was die klaren politischen Ziele der Union der nächsten vier Jahre sind. Und der Kanzlerkandidat war zumindest kein Zugpferd.“ Und doch sehe er die Chancen für die Union, in Regierungsverantwortung zu bleiben, bei 70 Prozent. Am liebsten mit Jamaika. Günther als Laschet-Vertrauter habe eine Schlüsselrolle. Entsprechend äußert sich später auch Günther: „In Schleswig-Holstein zeigen wir, dass ein Jamaika-Bündnis ein Modell für eine in die Zukunft gerichtete Koalition sein kann, indem es wichtige Zukunftsthemen anpackt und Ökonomie und Ökologie erfolgreich miteinander versöhnt.“

Laschet hatte in sein Zukunftsteam auch Schleswig-Holsteins Bildungsministerin Karin Prien berufen. Sie äußert sich kämpferisch. „Das Entscheidende ist, dass man möglichst viele Menschen auf dem Transformationsprozess mitnehmen muss. Das kann eine bürgerlich-progressive Regierung unter Führung der Union sicherlich besser leisten. Eine rot-grüne Regierung würde die Gesellschaft spalten.“

SPD-Genossen spüren Rückenwind

Auf den Wahlpartys geht es längst nicht nur um den Bund, sondern auch um Schleswig-Holstein, wo im Mai gewählt wird. Der CDU-Europaabgeordnete Niclas Herbst fordert seine Parteifreunde auf, zügig ein schlüssiges Wahlprogramm zu entwickeln. Günther habe einen Amtsbonus. Auf den sollte er nicht zu stark setzen, sagt die SPD-Landtagsabgeordnete Özlem Ünsal. Günther müsse sich warm anziehen. „Das Ergebnis gibt uns Rückenwind“, sagt Spitzenkandidat Thomas Losse-Müller. Die SPD kämpfe nun auch im Norden wieder um Platz 1.

