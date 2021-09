Kiel

Prominente Besucher auf der Wahlparty der Grünen in Kiel: Auch die beiden Landesminister Jan Philipp Albrecht (Umwelt) und Monika Heinold (Finanzen) verbrachten den Wahlabend in der Lille-Brauerei und äußerten sich über den Wahlausgang und die anstehenden Koalitionsverhandlungen.

„Wir haben uns mit Sicherheit etwas mehr erwartet“, sagte Jan Philipp Albrecht. Die Gründe dafür, dass die Grünen ihre guten Umfragewerte aus dem Frühjahr nicht halten konnten, sah der Umweltminister in einem Wahlkampf, der nicht von Themen beeinflusst wurde, sondern von Verfehlungen der Kanzlerkandidaten. „Es ging zu sehr um die Frage, wie sich die Kandidaten zeigen und geben und nicht um Inhalte.“

Heinold: Auch Annalena Baerbock hat Fehler gemacht

Das bestätigte auch Monika Heinold. Es wurde über die Fehler der Spitzenpolitiker gesprochen und auch die Grünen-Kandidatin Annalena Baerbock habe Fehler gemacht. Dass sich die Umfragewerte der letzten Tage nicht bestätigt hätten und die Grünen hinter den jüngsten Prognosen gelandet sind, führt Heinold darauf zurück, dass sich aus dem Triell um das Kanzleramt ein Duell aus Olaf Scholz und Armin Laschet entwickelt hat.

„Es gab eine Polarisierung an der Spitze zwischen SPD und CDU.“ Da die Chancen für Anna-Lena Baerbock in den letzten Wochen gesunken seien, haben viele Grünen-Anhänger der SPD ihre Stimme gegeben, um eine CDU-geführte Bundesregierung zu verhindern „Ich habe kurz vor der Wahl noch Wähler getroffen, die noch unentschlossen waren.“

Heinold und Albrecht zur Bundestagswahl 2021: Keine neue Regierung ohne die Grünen

Zufrieden aber zeigten sich beide Minister, dass es wohl keine Regierung ohne Beteiligung der Grünen geben wird. „Es sieht so aus, dass kein Weg an den Grünen vorbeiführt“, sagt Heinold. Nun gelte es, die Grünen Schwerpunkt-Themen im Koalitionsvertrag unterzubringen. „Wir müssen sicherstellen, dass die Kernziele wie Klimaschutz, der wirtschaftliche Aufbruch, Digitalisierung und Familienpolitik Einzug erhalten“, so Albrecht.

Das Wahlergebnis habe gezeigt, dass die Grünen vor allem von den jungen Menschen einen Regierungsauftrag bekommen hätten, sagt Heinold. „Für die Jugend wollen wir eine Stimme sein.“