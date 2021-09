Flensburg/Schleswig

Am 26. September ist Bundestagswahl 2021, elf der 299 Wahlkreise liegen in Schleswig-Holstein: Welcher Partei und welchen Kandidaten die Wahlberechtigten im Wahlkreis Flensburg - Schleswig (01) ihre Stimme gegeben haben, erfahren Sie am Wahlabend in diesem Artikel.

Mit Schließung der Wahllokale um 18 Uhr aktualisieren sich die Grafiken mit den Ergebnissen fortlaufend bis zum amtlichen Endergebnis.

Zudem erfahren Sie, wie der Wahlkreis Flensburg - Schleswig bei der Bundestagswahl 2017 abgestimmt hat. Ebenso finden Sie in diesem Artikel eine Übersicht der Ämter, Gemeinden und Städte, die zum Wahlkreis 1, Flensburg - Schleswig, gehören.

Der Newsletter der Chefredaktion Montags bis freitags erhalten Sie aktuelle Nachrichten aus Schleswig-Holstein und Einblicke in den Newsroom in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Bundestagswahl 2021: Aktuelle Ergebnisse für den Wahlkreis Flensburg - Schleswig

Die Wahllokale in der kreisfreien Stadt Flensburg und dem Kreis Schleswig Flensburg haben am Sonntag, 26. September 2021, von 8 bis 18 Uhr geöffnet. Danach werden die Stimmzettel ausgezählt und die Ergebnisse präsentiert.

Auf KN-online finden Sie am Wahlabend aktuelle Ergebnisse aus dem Wahlkreis Flensburg - Schleswig – von der Verteilung der Erst- und Zweitstimmen bis hin zum Direktmandat. Die Grafiken werden fortlaufend aktualisiert.

Rückblick: Bundestagswahl-Ergebnis 2017 für Flensburg - Schleswig

Bei der Bundestagswahl 2017 setzte sich im Wahlkreis Flensburg – Schleswig unter den Direktkandidaten Petra Nicolaisen (CDU) durch. Das Ergebnis bei den Erststimmen lag bei 40 Prozent. Auf Platz 2 landete Clemens Teschendorf von der SPD. Er erhielt 28 Prozent der Stimmen.

Der Newsletter der Chefredaktion Montags bis freitags erhalten Sie aktuelle Nachrichten aus Schleswig-Holstein und Einblicke in den Newsroom in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die CDU wurde im Wahlkreis Flensburg - Schleswig die stärkste Kraft. Mit etwas mehr als zehn Prozent Abstand folgten SPD auf Platz zwei und die Grünen auf Platz drei.

Hier sehen Sie die Zweitstimmen der vergangenen Wahl im Wahlkreis Flensburg – Schleswig im Überblick:

CDU: 34,2 Prozent

SPD: 23,7 Prozent

Grüne: 13,1 Prozent

FDP: 11,1 Prozent

Die Linke: 8,2 Prozent

AfD: 6,8 Prozent

Sonstige: 2,8 Prozent

Bundestagswahl 2021: Wahlkreis 1 mit der kreisfreien Stadt Flensburg und dem Kreis Schleswig-Flensburg

Der Wahlkreis Flensburg – Schleswig (01) hat 202.647 Einwohner und Einwohnerinnen und besteht mit einer Fläche von 2.071,14 Quadratmetern aus 125 Gemeinden.

Zum Wahlkreis 1 gehören die kreisfreie Stadt Flensburg sowie die Ämter und die zugehörigen Städte und Gemeinenden aus dem Kreis Schleswig-Flensburg. Ein Überblick:

Kreisfreie Stadt Flensburg

Kreis Schleswig-Flensburg

Amtsfreie Gemeinden und Städte:

Glücksburg (Ostsee)

Handewitt

Harrislee

Kappeln

Schleswig

Amt Arensharde

Bollingstedt

Ellingstedt

Hollingstedt

Hüsby

Jübek

Lürschau

Schuby

Silberstedt

Treia

Amt Eggebek

Eggebek

Janneby

Jerrishoe

Jörl

Langstedt

Sollerup

Süderhackstedt

Wanderup

Amt Geltinger Bucht

Ahneby

Esgrus

Gelting

Hasselberg

Kronsgaard

Maasholm

Nieby

Niesgrau

Pommerby

Rabel

Rabenholz

Stangheck

Steinberg

Steinbergkirche

Sterup

Stoltebüll

Amt Haddeby

Borgwedel

Busdorf

Dannewerk

Fahrdorf

Geltorf

Jagel

Lottorf

Selk

Amt Hürup

Ausacker

Freienwill

Großsolt

Hürup

Husby

Maasbül

Tastrup

Amt Kappeln-Land

Arnis, Stadt

Grödersby

Oersberg

Rabenkirchen-Faulück

Amt Kropp-Stapelholm

Alt Bennebek

Bergenhusen

Börm

Dörpstedt

Erfde

Groß Rheide

Klein Bennebek

Klein Rheide

Kropp

Meggerdorf

Stapel

Tetenhusen

Tielen

Wohlde

Amt Langballig

Dollerup

Grundhof

Langballig

Munkbrarup

Ringsberg

Wees

Westerholz

Amt Mittelangeln

Mittelangeln

Schnarup-Thumby

Sörup

Amt Oeversee

Oeversee

Sieverstedt

Tarp

Amt Schafflund

Böxlund

Großenwiehe

Holt

Hörup

Jardelund

Lindewitt

Medelby

Meyn

Nordhackstedt

Osterby

Schafflund

Wallsbüll

Weesby

Amt Südangeln

Böklund

Brodersby-Goltoft

Havetoft

Idstedt

Klappholz

Neuberend

Nübel

Schaalby

Stolk

Struxdorf

Süderfahrenstedt

Taarstedt

Tolk

Twedt

Uelsby

Amt Süderbrarup