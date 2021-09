Ratzeburg/Bad Oldesloe

Am 26. September ist Bundestagswahl 2021, elf der 299 Wahlkreise liegen in Schleswig-Holstein: Welcher Partei und welchen Kandidaten die Wahlberechtigten im Wahlkreis Herzogtum Lauenburg - Stormarn Süd (10) ihre Stimme gegeben haben, erfahren Sie am Wahlabend in diesem Artikel.

Mit Schließung der Wahllokale um 18 Uhr aktualisieren sich die Grafiken mit den Ergebnissen fortlaufend bis zum amtlichen Endergebnis. Zudem erfahren Sie, welcher Direktkandidat den Wahlkreis Herzogtum Lauenburg - Stormarn Süd bei der Bundestagswahl 2017 gewonnen hat.

Ebenso finden Sie in diesem Artikel eine Übersicht der Ämter, Gemeinden und Städte, die zum Wahlkreis 10, Herzogtum Lauenburg - Stormarn Süd, gehören.

Bundestagswahl 2021: Aktuelle Ergebnisse für den Wahlkreis Herzogtum Lauenburg - Stormarn Süd

Die Wahllokale in den Kreisen Herzogtum Lauenburg und Stormarn haben am Sonntag, 26. September 2021, von 8 bis 18 Uhr geöffnet. Danach werden die Stimmzettel ausgezählt und die Ergebnisse präsentiert.

Auf KN-online finden Sie am Wahlabend aktuelle Ergebnisse aus dem Wahlkreis Herzogtum Lauenburg - Stormarn Süd – von der Verteilung der Erst- und Zweitstimmen bis hin zum Direktmandat. Die Grafiken werden fortlaufend aktualisiert.

Nach Auszählungsende: So wurde in den Gemeinden im Wahlkreis 10 abgestimmt

Rückblick: Bundestagswahl-Ergebnis 2017 für den Wahlkreis Herzogtum Lauenburg - Stormarn Süd

193.334 Wählerinnen und Wähler gaben bei der Bundestagswahl 2017 im Wahlkreis Herzogtum Lauenburg – Stormarn-Süd eine Stimme ab. Dadurch wurde eine Wahlbeteiligung von 78,9 Prozent erzielt.

Norbert Brackmann (CDU) setzte sich mit 39,5 Prozent der Erststimmen durch und erhielt das Direktmandat. Dr. Nina Scheer (SPD) erreichte 27,2 Prozent der Erststimmen.

Die meisten Zweitstimmen im Wahlkreis Herzogtum Lauenburg – Stormarn-Süd entfielen bei der Bundestagswahl 2017 auf die CDU, SPD und die Grünen. Die weiteren Ergebnisse finden Sie hier im Überblick:

CDU: 34,4 Prozent

SPD: 22,3 Prozent

Grüne: 10,8 Prozent

FDP: 13,6 Prozent

Die Linke: 6,5 Prozent

AfD: 9,8 Prozent

Sonstige: 2,5 Prozent

Bundestagswahl 2021: Wahlkreis 10 mit dem Kreis Herzogtum Lauenburg und Teilen des Kreis Stormarn

Der Wahlkreis Herzogtum Lauenburg – Stormarn-Süd beinhaltet Städte, Gemeinden und Ämter aus den Kreisen Herzogtum Lauenburg und Stormarn. Ein Überblick über den Wahlkreis 10 bei der Bundestagswahl 2021.

Kreis Herzogtum Lauenburg

Amtsfreie Gemeinden

Geesthacht

Lauenburg/Elbe

Mölln

Ratzeburg

Schwarzenbek

Wentorf bei Hamburg

Amt Breitenfelde

Alt-Mölln

Bälau

Borstorf

Breitenfelde

Grambek

Hornbek

Lehmrade

Niendorf/Stecknitz

Schretstaken

Talkau

Woltersdorf

Amt Büchen

Besenthal

Bröthen

Büchen

Fitzen

Göttin

Gudow

Güster

Klein Pampau

Langenlehsten

Müssen

Roseburg

Schulendorf

Siebeneichen

Tramm

Witzeeze

Amt Hohe Elbgeest

Aumühle

Börnsen

Dassendorf

Escheburg

Hamwarde

Hohenhorn

Kröppelshagen-Fahrendorf

Wiershop

Wohltorf

Worth

Amt Lauenburgische Seen

Albsfelde

Bäk

Brunsmark

Buchholz

Einhaus

Fredeburg

Giesensdorf

Groß Disnack

Groß Grönau

Groß Sarau

Harmsdorf

Hollenbek

Horst

Kittlitz

Klein Zecher

Kulpin

Mechow

Mustin

Pogeez

Römnitz

Salem

Schmilau

Seedorf

Sterley

Ziethen

Amt Lütau

Basedow

Buchhorst

Dalldorf

Juliusburg

Krüzen

Krukow

Lanze

Lütau

Schnakenbek

Wangelau

Amt Schwarzenbek-Land

Basthorst

Brunstorf

Dahmker

Elmenhorst

Fuhlenhagen

Grabau

Groß Pampau

Grove

Gülzow

Hamfelde

Havekost

Kankelau

Kasseburg

Köthel

Kollow

Kuddewörde

Möhnsen

Mühlenrade

Sahms

Amt Sandesneben-Nusse

Duvensee

Koberg

Kühsen

Lankau

Nusse

Panten

Poggensee

Ritzerau

Walksfelde

Die übrigen Gemeinden aus dem Kreis Herzogtum Lauenburg liegen im Wahlkreis Lübeck.

Kreis Stormarn

Amtsfreie Gemeinden

Ahrensburg

Barsbüttel

Glinde

Großhansdorf

Oststeinbek

Reinbek

Amt Siek

Braak

Brunsbek

Hoisdorf

Siek

Stapelfeld

Amt Trittau

Grande

Grönwohld

Großensee

Hamfelde

Hohenfelde

Köthel

Lütjensee

Rausdorf

Trittau

Witzhave

Weitere Gemeinden aus dem Kreis Stormarn liegen im Wahlkreis Segeberg – Stormarn-Mitte, im Wahlkreis Lübeck und im Wahlkreis Ostholstein – Stormarn-Nord.