Husum/Heide

Am 26. September ist Bundestagswahl 2021, elf der 299 Wahlkreise liegen in Schleswig-Holstein: Welcher Partei und welchen Kandidaten die Wahlberechtigten im Wahlkreis Nordfriesland - Dithmarschen Nord (02) ihre Stimme gegeben haben, erfahren Sie am Wahlabend nach der ersten Hochrechnung in diesem Artikel.

Mit Schließung der Wahllokale um 18 Uhr aktualisieren sich die Grafiken mit den Ergebnissen fortlaufend bis zum amtlichen Endergebnis. Zudem erfahren Sie, wie der Wahlkreis Nordfriesland - Dithmarschen Nord bei der Bundestagswahl 2017 abgestimmt hat.

Ebenso finden Sie in diesem Artikel eine Übersicht der Ämter, Gemeinden und Städte, die zum Wahlkreis 2, Nordfriesland - Dithmarschen Nord, gehören.

Bundestagswahl 2021: Aktuelle Ergebnisse für den Wahlkreis 2, Nordfriesland - Dithmarschen Nord

Die Wahllokale im Wahlkreis Nordfriesland - Dithmarschen Nord haben am Sonntag, 26. September 2021, von 8 bis 18 Uhr geöffnet. Danach werden die Stimmzettel ausgezählt und die Ergebnisse präsentiert.

Auf KN-online finden Sie am Wahlabend aktuelle Ergebnisse aus dem Wahlkreis Nordfriesland - Dithmarschen Nord – von der Verteilung der Erst- und Zweitstimmen bis hin zum Direktmandat. Die Grafiken werden fortlaufend aktualisiert.

Rückblick: Bundestagswahl-Ergebnis 2017 für Nordfriesland - Dithmarschen Nord

Im Wahlkreis Nordfriesland – Dithmarschen Nord beteiligten sich bei der Bundestagswahl 2017 insgesamt 139.194 Wähler, die Wahlbeteiligung lag somit bei 74,5 Prozent.

Unter den Direktkandidaten hat sich Astrid Damerow von der CDU im Wahlkreis Nordfriesland – Dithmarschen Nord mit 45,1 Prozent der Erststimmen durchgesetzt. Matthias Ilgen von der SPD erhielt 25,2 Prozent.

Und so wurden Zweitstimmen bei der Bundestagswahl 2017 im Wahlkreis Nordfriesland – Dithmarschen Nord verteilt:

CDU: 38,3 Prozent

SPD: 22,5 Prozent

Grüne: 11 Prozent

FDP: 13,1 Prozent

Die Linke: 6,2 Prozent

AfD: 6,5 Prozent

Sonstige: 2,3 Prozent

Bundestagswahl 2021: Wahlkreis 2 mit den Kreisen Dithmarschen und Nordfriesland

Der Kreis Dithmarschen hat eine Fläche von 1.428,13 Quadratmetern und insgesamt 133.251 Einwohner und Einwohnerinnen. Allerdings gehören einige Gemeinden des Landkreises nicht mehr zum Wahlkreis 2, sondern zu Wahlkreis 3.

Der Kreis Nordfriesland hat eine Fläche von 2.082,96 Quadratkilometern und 167.147 Einwohner und Einwohnerinnen.

Hier der Überblick zu den Städten, Gemeinden und Ämtern im Wahlkreis 2:

Kreis Nordfriesland

Amtsfreie Gemeinden

Friedrichstadt, Stadt

Husum, Stadt

Reußenköge

Sylt

Tönning, Stadt

Amt Eiderstedt

Kirchspiel Garding

Garding, Stadt

Grothusenkoog

Katharinenheerd

Kotzenbüll

Norderfriedrichskoog

Oldenswort

Osterhever

Poppenbüll

Sankt Peter-Ording

Tating

Tetenbüll

Tümlauer-Koog

Vollerwiek

Welt

Westerhever

Amt Föhr-Amrum

Alkersum

Borgsum

Dunsum

Midlum

Nebel

Nieblum

Norddorf auf Amrum

Oevenum

Oldsum

Süderende

Utersum

Witsum

Wittdün auf Amrum

Wrixum

Wyk auf Föhr, Stadt

Amt Landschaft Sylt

Hörnum (Sylt)

Kampen (Sylt)

List auf Sylt

Wenningstedt-Braderup (Sylt)

Amt Mittleres Nordfriesland

Ahrenshöft

Almdorf

Bargum

Bohmstedt

Bordelum

Bredstedt, Stadt

Breklum

Drelsdorf

Goldebek

Goldelund

Högel

Joldelund

Kolkerheide

Langenhorn

Lütjenholm

Ockholm

Sönnebüll

Struckum

Vollstedt

Amt Nordsee-Treene

Arlewatt

Drage

Elisabeth-Sophien-Koog

Fresendelf

Hattstedt

Hattstedtermarsch

Horstedt

Hude

Koldenbüttel

Mildstedt

Nordstrand

Oldersbek

Olderup

Ostenfeld (Husum)

Ramstedt

Rantrum

Schwabstedt

Seeth

Simonsberg

Süderhöft

Südermarsch

Uelvesbüll

Winnert

Wisch

Wittbek

Witzwort

Wobbenbüll

Amt Pellworm

Gröde

Hallig Hooge

Langeneß

Pellworm

Amt Südtondern

Achtrup

Aventoft

Bosbüll

Braderup

Bramstedtlund

Dagebüll

Ellhöft

Emmelsbüll-Horsbüll

Enge-Sande

Friedrich-Wilhelm-Lübke-Koog

Galmsbüll

Holm

Humptrup

Karlum

Klanxbüll

Klixbüll

Ladelund

Leck

Lexgaard

Neukirchen

Niebüll, Stadt

Risum-Lindholm

Rodenäs

Sprakebüll

Stadum

Stedesand

Süderlügum

Tinningstedt

Uphusum

Westre

Amt Viöl

Ahrenviöl

Ahrenviölfeld

Behrendorf

Bondelum

Haselund

Immenstedt

Löwenstedt

Norstedt

Oster-Ohrstedt

Schwesing

Sollwitt

Viöl

Wester-Ohrstedt

Kreis Dithmarschen

Amtsfreie Gemeinde

Heide

Amt Büsum-Wesselburen

Büsum

Büsumer Deichhausen

Friedrichsgabekoog

Hedwigenkoog

Hellschen-Heringsand-Unterschaar

Hillgroven

Norddeich

Oesterdeichstrich

Oesterwurth

Reinsbüttel

Schülp

Strübbel

Süderdeich

Warwerort

Wesselburen

Wesselburener Deichhausen

Wesselburenerkoog

Westerdeichstrich

Kirchspielslandgemeinde Eider

Barkenholm

Bergewöhrden

Dellstedt

Delve

Dörpling

Fedderingen

Gaushorn

Glüsing

Groven

Hemme

Hennstedt

Hövede

Hollingstedt

Karolinenkoog

Kleve

Krempel

Lehe

Linden

Lunden

Norderheistedt

Pahlen

Rehm-Flehde-Bargen

Sankt Annen

Schalkholz

Schlichting

Süderdorf

Süderheistedt

Tellingstedt

Tielenhemme

Wallen

Welmbüttel

Westerborstel

Wiemerstedt

Wrohm

Kirchspielslandgemeinde Heider Umland