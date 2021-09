Elmshorn

Am 26. September ist Bundestagswahl 2021, elf der 299 Wahlkreise liegen in Schleswig-Holstein: Welcher Partei und welchen Kandidaten die Wahlberechtigten im Wahlkreis Pinneberg (07) ihre Stimme gegeben haben, erfahren Sie am Wahlabend nach der ersten Hochrechnung in diesem Artikel.

Mit Schließung der Wahllokale um 18 Uhr aktualisieren sich die Grafiken mit den Ergebnissen fortlaufend bis zum amtlichen Endergebnis. Zudem erfahren Sie, welcher Direktkandidat den Wahlkreis Pinneberg bei der Bundestagswahl 2017 gewonnen hat.

Ebenso finden Sie in diesem Artikel eine Übersicht der Ämter, Gemeinden und Städte, die zum Wahlkreis 7, Pinneberg, gehören.

Bundestagswahl 2021: Aktuelle Ergebnisse für den Wahlkreis Pinneberg

Die Wahllokale im Kreis Pinneberg haben am Sonntag, 26. September 2021, von 8 bis 18 Uhr geöffnet. Danach werden die Stimmzettel ausgezählt und die Ergebnisse präsentiert.

Auf KN-online finden Sie am Wahlabend aktuelle Ergebnisse aus dem Wahlkreis Pinneberg – von der Verteilung der Erst- und Zweitstimmen bis hin zum Direktmandat. Die Grafiken werden fortlaufend aktualisiert.

Rückblick: Bundestagswahl-Ergebnis 2017 für den Wahlkreis Pinneberg

Im Wahlkreis Pinneberg gaben bei der Bundestagswahl 2017 insgesamt 187.715 Wähler eine Stimme ab, was einer Wahlbeteiligung von 78,7 Prozent entspricht.

Micheal von Abercron (CDU) gewann das Direktkandidat mit 39,7 Prozent der Erststimmen. Ernst Dieter Rossmann (SPD) landete auf dem zweiten Platz mit 30,3 Prozent.

Auch bei den Zweitstimmen lag die CDU im Wahlkreis Pinneberg vorne. Es folgten die SPD und die FDP. Weitere Bundestagswahl-Ergebnisse im Überblick:

CDU: 34,3 Prozent

SPD: 22,9 Prozent

Grüne: 11,4 Prozent

FDP: 13,3 Prozent

Die Linke: 7,0 Prozent

AfD: 8,6 Prozent

Sonstige: 2,5 Prozent

Bundestagswahl 2021: Wahlkreis 7 mit dem Kreis Pinneberg

Der Kreis Pinneberg im Süden von Schleswig-Holstein umfasst eine Fläche von 664,28 Quadratkilometern und zählt 317.085 Einwohner und Einwohnerinnen. Wir zeigen Ihnen in der folgenden Übersicht, welche Städte, Gemeinden und Ämter zum Wahlkreis 7, Pinneberg, zählen:

Amtsfreie Gemeinden und Städte:

Barmstedt, Stadt

Bönningstedt

Elmshorn, Stadt

Halstenbek

Hasloh

Helgoland

Pinneberg, Stadt

Quickborn, Stadt

Rellingen

Schenefeld, Stadt

Tornesch, Stadt

Uetersen, Stadt

Wedel, Stadt

Amt Elmshorn-Land

Klein Nordende

Klein Offenseth-Sparrieshoop

Kölln - Raa-Besenbek

Seester

Seestermühe

Seeth-Ekholt

Amt Hörnerkirchen

Bokel

Brande-Hörnerkirchen

Osterhorn

Westerhorn

Amt Geest und Marsch Südholstein

Appen

Groß Nordende

Haselau

Haseldorf

Heidgraben

Heist

Hetlingen

Holm

Moorrege

Neuendeich

Amt Pinnau

Borstel-Hohenraden

Ellerbek

Kummerfeld

Prisdorf

Tangstedt

Amt Rantzau