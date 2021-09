Kiel

In Schleswig-Holstein treten bei der Bundestagswahl gleich 21 Parteien an und damit mehr als je zuvor. Verantwortlich für den Rekord-Stimmzettel ist eine Vielzahl von Mini-Parteien, die davon träumen, dass sie den etablierten Parteien eines Tages das Wasser abgraben.

Etabliert, das sind die Parteien, die im Bundestag oder einem der 16 Landesparlamente sitzen und deshalb ohne Unterstützer-Unterschriften mit einer Landesliste antreten dürfen. In Schleswig-Holstein sind das acht Parteien (CDU, SPD, Grüne, FDP, Linke, SSW, AfD, Freie Wähler).

Den Sprung auf den Stimmzettel haben aber auch 13 Mini-Parteien geschafft. Das liege zum einen daran, dass die Klein-Parteien wegen Corona diesmal nur 500 statt der üblichen 2000 Unterschriften sammeln mussten, erklärt der Kieler Politikwissenschaftler Wilhelm Knelangen. „Es ist zum anderen aber auch ein Hinweis auf die wachsende Skepsis gegenüber den etablierten Parteien und dem politischen System“, meint der Professor.

Wie semiprofessionell viele Mini-Parteien arbeiten, zeigt eine Umfrage unserer Zeitung. Nicht einmal die Hälfte der ehrenamtlich geführten Parteien schafft es, die Fragen nach der Zahl der Mitglieder sowie den Kern- und den Wahlzielen zu beantworten. Deshalb nur ein kurzer Überblick über die „sonstigen“ Parteien.

Verfassungsfeindliches Trio: NPD, MLPD und DKP

Auf dem Stimmzettel stehen laut des im Innenministerium sitzenden Landeswahlleiters drei Parteien, die der im selben Haus arbeitende Verfassungsschutz seit Jahren im Visier hat. Die rechtsextreme NPD (rund 120 Mitglieder in Schleswig-Holstein) mit Spitzenkandidat Mark Proch (Ratsherr in Neumünster) will laut Bundesverfassungsgericht „die Verfassungsordnung durch einen an der ethnisch definierten „Volksgemeinschaft“ ausgerichteten autoritären Nationalstaat ersetzen“. Die linksextreme MLPD beruft sich auf Marx, Lenin, Stalin sowie Mao und möchte über eine Revolution eine kommunistische Gesellschaft erreichen. Immer noch dabei ist die DKP. Sie sieht sich in der Tradition der SED, hält die frühere DDR „für die größte Errungenschaft der deutschen Arbeiterbewegung“ und die demokratische Wende 1989 schlicht für eine „Konterrevolution“.

Kleine Parteien zur Bundestagswahl: Umstrittene Basis, skurrile HipHop-Partei

Alle andere Mini-Parteien stehen mindestens mit einem Bein auf dem Grundgesetz, sind aber laut Knelangen „umstritten“ wie etwa die Basisdemokratische Partei (die Basis) oder „teils skurril“ wie die HipHop-Partei Die Urbane (du). Die Basis geißelt Corona-Schutzmaßnahmen im Stil von Querdenkern und Alu-Hüten. Spitzenkandidat ist der Ex-Grüne Flensburger Ratsherr David Claudio Siber. Die HipHop-Partei (13 Mitglieder) setzt sich gegen jede Form der Diskriminierung ein und strebt einen „Zustand globaler, verteilungsgerechter, barrierefreier Community, Solidarität, Einigkeit, globaler Harmonie mit unserer Umwelt und friedlichen Zusammenlebens“ an.

Tierschützer wollen Tauben füttern

Den Tierschutz schreiben gleich zwei Mini-Parteien ganz groß. Die Tierschutzpartei (Partei Mensch Umwelt Tierschutz) möchte eine Politik der Mitgeschöpflichkeit auch im Grundgesetz festschreiben, lehnt Jagd sowie Massentierhaltung ab und wirbt für eine fleischlose Ernährung. Die Partei für Veränderung Vegetarier und Veganer (V-Partei³) will beim Tierschutz keine Kompromisse machen und fordert eine Agrarwende hin zu einer bio-veganen Landwirtschaft. Und: Die Tierschutzpartei will die Rattenbekämpfung mit Gift einstellen und wie die V-Partei das Tauben-Fütterungsverbot kippen. Die Vögel sollen in Städten sogar eigene Taubenhäuser bekommen.

Humanisten und Volt

Andere Mini-Parteien sehen die Welt nicht durch die Tierschutzbrille, glauben aber laut Knelangen „tatsächlich, dass sie einen ganz neuen Weg in der Politik einschlagen“. Das gilt etwa für die Partei der Humanisten oder für Volt Deutschland. Die Humanisten (60 Mitglieder) versprechen eine rationale, wissenschaftsbasierte Politik, wollen die sechs noch laufenden Atomkraftwerke modernisieren und dafür den Kohleausstieg auf 2030 vorziehen. Die Humanisten fordern zudem eine strikte Trennung von Staat und Kirche. Volt (67 Mitglieder) ist eine pro-europäische Partei, die für eine „klimaschützende Wirtschaft“ und ein Bildungssystem eintritt, das mehr auf Stärken und Schwächen eingeht.

Konservative Minis: LKR, ÖDP und Team Todenhöfer

Drei kleine konservative Parteien hoffen, vor allem in CDU-Gewässern fischen zu können. Die Liberal-Konservativen Reformer (LKR), die ihre Existenz dem ehemaligen AfD-Chef Bernd Lucke verdanken, verstehen sich als wertekonservativ, vernunftorientiert und liberal. Die LKR will unter anderem das Steuer- und Abgabesystem vereinfachen und staatliche Eingriffe ins Wirtschaftsleben auf ein Minimum beschränken. Das Team Todenhöfer (Die Gerechtigkeitspartei) tritt erstmals an und ist ganz auf den Parteigründer und Kanzlerkandidaten Jürgen Todenhöfer ausgerichtet. Der frühere CDU-Bundestagsabgeordnete, der das Wahlprogramm allein verfasste, möchte alle Auslandseinsätze der Bundeswehr beenden und Waffenexporte stoppen. Die Ökologisch-Demokratische Partei (ÖDP) entstand vor 30 Jahren aus der Umweltbewegung, steht aber anders als die Grünen rechts der Mitte. Die ÖDP fühlt sich der „Achtung vor dem Leben“ verpflichtet und hat deshalb grundsätzliche Bedenken etwa gegen Schwangerschaftsabbrüche oder aktive Sterbehilfe.

Die Partei: „Wahlsieg, Wahlsieg, Wahlsieg“

Aus der Reihe fällt die Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenförderung und basisdemokratische Initiative (Die Partei). Die von Mitgliedern eines Satire-Magazins gegründete Partei schweigt sich zur Zahl ihrer Mitglieder in Schleswig-Holstein aus („bestimmt mehr als drei“) und beantwortet auch die Frage nach ihren drei wichtigsten Wahlzielen nicht ernsthaft: „Wahlsieg, Wahlsieg, Wahlsieg. Was danach passiert, schauen wir mal.“

