Kiel

Dies geht aus dem einstimmigen Listenvorschlag des Landesvorstandes hervor, den die Landesvorsitzende Serpil Midyatli am Sonnabend in Kiel bekannt gab. Das wäre für Stegner wohl ein sicherer Platz: Aktuell ist die SPD-Landespartei mit sechs Abgeordneten im Bundestag vertreten.

Vor Stegner (61) rangieren der Vorsitzende der SPD-Landesgruppe im Bundestag, Sönke Rix (45), und die Bundestagsabgeordnete Nina Scheer. Die 49-Jährige hatte sich 2019 im Duo mit Karl Lauterbach um den SPD-Vorsitz beworben.

Landeswahlkonferenz entscheidet

Endgültig festgelegt ist über die Reihenfolge und Liste für die Bundestagswahl am 26. September aber noch nicht: Darüber entscheidet die Landeswahlkonferenz der Nord-SPD am Freitag in Neumünster.

Ralf Stegner erklärte dazu am Sonnabend: "Da ich als langjähriger Landesvorsitzender der SPD Schleswig-Holstein selbst viele Listenvorschläge gemacht habe und weiß, wie schwierig das ist, will ich - aus Respekt vor der Entscheidung des Landesvorstandes und der Delegierten den vorliegenden Vorschlag nicht öffentlich kommentieren oder bewerten."

Stegner optimistisch

Er sei aber sicher, dass die SPD aus Schleswig-Holstein mit einem starken Team aus Schleswig-Holstein in Berlin vertreten sein werde.

"Nach der Entscheidung der Landeswahlkonferenz werde ich gemeinsam mit meinen Pinneberger Parteifreunden mit aller Kraft um jede Erst- und Zweitstimme kämpfen und freue mich auf die Arbeit im Deutschen Bundestag", sagt Stegner weiter, "dabei werde ich mit meiner Kampfkraft und Erfahrung meinen Beitrag dazu leisten, dass wir mit Olaf Scholz eine progressive SPD geführte Regierungskoalition diesseits der Union erreichen."