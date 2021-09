Kiel

In Schleswig-Holstein dürfen an der Bundestagswahl am 26. September so viele Menschen teilnehmen wie zuletzt 1949: Nach Angaben von Landeswahlleiter Tilo von Riegen sind knapp 2,3 Millionen Menschen wahlberechtigt, wobei die Frauen mit einem Anteil von 52 Prozent leicht in der Überzahl sind. Zur Wahl stehen 21 Landeslisten der Parteien; 119 Kandidatinnen und Kandidaten bewerben sich um ein Direktmandat. Aufgrund von Corona sind in den Wahllokalen aber besondere Hygieneregeln zu beachten.

Grundsätzlich ist laut Landesverordnung der Zugang zum Wahlgebäude frei: Es gibt keine Testpflicht. Allerdings ist in allen öffentlich zugänglichen Räumen des Gebäudes ein Mindestabstand von 1,5 Metern einzuhalten und eine medizinische Maske zu tragen. Menschen, die aufgrund einer körperlichen, geistigen oder psychotherapeutischen Beeinträchtigung per Attest glaubhaft machen, dass sie keine Maske tragen müssen, sind von der Tragepflicht befreit. Darüber hinaus sind ähnlich wie in Supermärkten Laufwege einzuhalten.

Corona-Regeln zur Bundestagswahl: Bei Bedarf sollen die Gemeinden Masken zur Verfügung stellen

„Mir ist sehr wichtig, dass die Hygieneauflagen und die Abstandspflicht nicht dazu führen, dass jemand sein Wahlrecht verliert“, betonte von Riegen. „Wohl kann aber ein Verstoß gegen die Mund-Nasen-Bedeckungs- und Abstandspflicht dazu führen, dass die- oder derjenige das Wahllokal so lange verlassen muss, bis er entweder einen Nachweis erbracht hat, dass er von der Pflicht befreit ist, oder eine Maske aufgesetzt hat.“

Er habe die Gemeinden gebeten, in jedem Wahllokal bei Bedarf Masken zur Verfügung zu stellen. „Die Erfahrungen aus den Landtagswahlen unter Corona-Bedingungen zeigen, dass sich die Wählerinnen und Wähler sehr diszipliniert an die Abstands- und Maskenpflichten gehalten haben.“ Der Landeswahlleiter appellierte zur Rücksichtnahme. Hinter dem Tisch säßen ehrenamtliche Wahlvorstände, „und die sitzen dort mitunter mehrere Stunden. Eine Maske zu tragen und Abstände einzuhalten, gebietet Höflichkeit und Rücksichtnahme.“

Im Gegensatz zu den Wählerinnen und Wählern gilt für die Wahlvorstände und Wahlbeobachterinnen und -beobachtern aufgrund ihres längeren Aufenthalts vor Ort eine 3G-Pflicht: Teilnehmen darf nur, wer vollständig geimpft oder genesen ist beziehungsweise ein negatives Testergebnis vorlegen kann. Ein Antigentest darf maximal 24 Stunden alt sein, ein PCR-Test maximal 48 Stunden.