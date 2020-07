Kiel

Frau Prof. König, haben Sie sich schon einen Ventilator gekauft?

Doris König: (lacht) Sie meinen, weil ich als Norddeutsche in Karlsruhe arbeite? Aber es stimmt, in Karlsruhe ist es sehr heiß und schwül. Daran gewöhne ich mich nur schwer. Ich bin ja schon länger dort tätig. Bisher als Richterin des Bundesverfassungsgerichts, nun eben als Vizepräsidentin.

Werden Sie nun von Hamburg, wo Sie an der Bucerius Law School tätig waren, nach Karlsruhe ziehen?

Ich habe in Karlsruhe bereits 2014 eine Zweitwohnung gemietet, in der ich die Woche über, aber auch an manchen Wochenenden wohne.

Ist es für Frauen nach wie vor schwierig, eine solche Karriere wie Ihre hinzulegen?

Leider ja. Die Glasdecke gibt es immer noch! Dies zeigt sich insbesondere in den Vorständen der Unternehmen, aber auch, was Spitzenpositionen im öffentlichen Dienst betrifft. Auch in den Hochschulen sind Frauen immer noch nicht gleichermaßen vertreten wie Männer. Was die Vizepräsidentschaft betrifft, bin ich nach Jutta Limbach ja erst die zweite Frau, die in dieses Amt gewählt worden ist. Das lässt meines Erachtens darauf schließen, dass Frauen früher bei der Besetzung solcher Ämter nicht genügend berücksichtigt worden sind.

Woran liegt‘s?

Ich kann nur für meinen Bereich sprechen. Und da sehe ich, dass es vor allem in den obersten Bundesgerichten viel zu wenig Richterinnen gibt. Das liegt leider daran, dass zu wenige Frauen für die Wahl vorgeschlagen werden.

Entscheiden Frauen als Richterinnen anders als ihre männlichen Kollegen?

Manchmal schon, weil Frauen auf bestimmte Themenbereiche einen anderen Blick haben als Männer und über andere Erfahrungen verfügen. Im Großen und Ganzen gibt es aber kaum Unterschiede, die mit dem Geschlecht zusammenhängen.

Ihr ganz persönlicher Tipp für Frauen?

Jede Frau muss ihren eigenen Weg finden. Wichtig sind Selbstvertrauen, Durchhaltevermögen und sich von Rückschlägen nicht entmutigen lassen! Wichtig ist auch, für sich selbst die richtigen Prioritäten zu setzen und Chancen zu ergreifen, wenn sie sich bieten.

Eines Ihrer Spezialgebiete ist die „europäische Integration“. Was kann ich mir darunter vorstellen?

Mit dem Begriff ist der Prozess des allmählichen Zusammenwachsens der Völker in der Europäischen Union gemeint. Lange Jahre schien diese Entwicklung immer weiter voranzuschreiten. Seit einigen Jahren gibt es immer mehr Skeptiker, vor allem in rechtspopulistischen Parteien, die diese Entwicklung beenden beziehungsweise das bisher Erreichte zurückdrehen wollen.

Macht Ihnen das Sorgen?

Ich selbst halte die europäische Integration, solange sie hinreichend demokratisch legitimiert ist, für sehr wichtig. Insbesondere angesichts der Herausforderungen in der Weltpolitik. Vor allem die junge Generation sollte verstehen, dass dieser Prozess weder selbstverständlich noch unumkehrbar ist und dass sich die Menschen in Europa für die Integration stark machen müssen, wenn sie diesen Prozess weiter befördern wollen.

Stark machen Sie sich auch für das Seerecht. Da gelten Sie als absolute Fachfrau.

Zum Seerecht bin ich während meines Studienjahres in den USA gekommen. Außerdem hat mich mein Doktor- und Habilvater, Professor Rüdiger Wolfrum, der damals gerade an das Kieler Institut für Internationales Recht gewechselt war, für dieses Gebiet begeistert. Im Seevölkerrecht spielt immer noch der Schutz der Meeresumwelt – und dies ist auf das Engste mit dem Klimaschutz verflochten – eine ganz wichtige Rolle. Hier sind wir alle aufgefordert, uns für saubere Meere einzusetzen.

Segeln Sie selbst?

Nur kurze Zeit während des Studiums, und zwar im Akademischen Segelverein in Kiel.

Sind Sie noch oft in Ihrer alten Heimat?

Leider viel zu wenig. Aber mit Kiel verbinden mich vor allem mein Bruder und seine Familie. Und natürlich meine alten Schul- und Studienfreunde und -freundinnen.

Was bedeutet Kiel für Sie?

Heimat, Vertrautheit und die Freude, immer wieder einmal dort sein zu können.

Hilft Ihren Ihre norddeutsche Seele bei der Arbeit?

(lacht) Vielleicht. Andere sagen mir oft, dass ich eine typisch norddeutsche Gelassenheit ausstrahle. Vielleicht gehört auch eine gewisse Nüchternheit beziehungsweise Sachbezogenheit und Unaufgeregtheit dazu.

Worauf freuen Sie sich im neuen Amt?

Zusammen mit den Kolleginnen und Kollegen gute und kluge Entscheidungen zu treffen, die sich auch in der Nachschau als nachhaltig erweisen. Außerdem das Werben für Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und Menschenrechte – Werte, die in einigen Teilen Europas, aber auch in der übrigen Welt unter Druck geraten sind.

Interview: Kristiane Backheuer