Plön/ Eutin

Die Bundesverteidigungsministerin Annegret Kramp-Karenbauer hat am Donnerstag die Bundeswehrstandorte Plön und Eutin besucht. Dabei standen besonders die Ausbildung und die Ausrüstung der Truppe im Fokus.

In Plön informierte sich die Ministerin zunächst über die Ausbildung der jungen Unteroffiziere und Bootsleute der Marine. Die Frauen und Männer zeigten ihr die Form der praktischen Ausbildung an der Schule am Plöner See.

Eutin: Heeresverband sorgt für Sicherheit der Soldaten im Ausland

Im Anschluss ging es nach Eutin, wo die Kramp-Karrenbauer das Aufklärungsbataillon 6 „Holstein“ besuchte. Mit einem Spähfahrzeugen des Typs Fennek wurde die Ministerin von Soldaten am Kasernentor abgeholt. -Dann ging es mit dem 10 Tonnen schweren Fahrzeug im Konvoi über die staubigen Pisten des benachbarten Übungsplatzes der Aufklärer.

Der 560 Frauen und Männer starke Heeresverband ist in der Vergangenheit an fast allen Auslandseinsätzen der Bundeswehr von Afghanistan bis Mali beteiligt gewesen. Die Aufklärung ist ein wichtiger Bestandteil für die Sicherheit der Soldaten im Ausland. „Wir schaffen die Voraussetzung dafür, dass die Kameraden am Boden so gut wie möglich geschützt sind“, sagte Major Janina Kieflich, die das Drohnensystem KZO einsetzt. Zuletzt war sie 2018 in Mali im Einsatz. Vorgeführt werden konnte die Drohne der Ministerin allerdings nicht. Die Systeme werden instandgesetzt.

Annegret Kramp-Karrenbauer lässt sich die Ausrüstung der Soldaten vor Ort zeigen. Quelle: Frank Behling

Bundeswehr-Ausrüstung: Kramp-Karrenbauer macht Hoffnung

„Weil viel Material im Einsatz ist, sieht es mit der Verfügbarkeit für die Ausbildung nicht so aus, wie wir es uns wünschen“, sagte Kramp-Karrenbauer. Mit Blick auf den nächsten Verteidigungshaushalt gab sie den Soldaten aber positive Signale. Am Geld solle es bei der materiellen Ausrüstung in Zukunft nicht mehr mangeln. Auch bei der Ausstattung mit Kettenfahrzeugen machte die Ministerin Hoffnung. Diese Fahrzeuge werden vor allem zur Unterstützung nach Naturkatastrophen im Land eingesetzt, in Eutin gibt es aktuell allerdings keine mehr. „Wir sind da im Gespräch“, sagte die Ministerin.

Begleitet von den Bundestagsabgeordneten Ingo Gädechens (CDU) und Bettina Hagedorn (SPD) nahm Kramp-Karrenbauer dann noch an einer Vorführung auf dem Übungsplatz teil. „Die Motivation bei der Truppe ist sehr hoch“, lobte die Ministerin anschließend.

Der Newsletter der Chefredaktion Montags bis freitags erhalten Sie aktuelle Nachrichten aus Schleswig-Holstein und Einblicke in den Newsroom in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

2022: Der nächste Einsatz geht nach Litauen

Aktuell bereiten sich die Frauen und Männer des Aufklärungsbataillons auf einen Einsatz zur Unterstützung der baltischen Staaten in Litauen vor. Die zur Spähaufklärung am Boden mit Fahrzeugen, Spezialradaranlagen und Drohnen ausgerüsteten Soldaten werden 2022 nach Litauen verlegt.

Neuer Name für die Kaserne der Aufklärer

Bei dem Besuch der Ministerin wurde außerdem die Kaserne der Aufklärer umbenannt. Aus der Rettberg-Kaserne wurde die Oberst Herrmann-Kaserne. Der ursprüngliche Namensgeber Oberst Karl von Rettberg, kämpfte im Ersten Weltkrieg für die deutschen Truppen in Frankreich und war dort auch an Kriegsverbrechen beteiligt. Oberst Werner Herrmann war Offizier im Zweiten Weltkrieg und wurde dort schwer verwundet. Bei der Aufstellung der Bundeswehr half er tatkräftig mit und war Kommandeur der Einheit in Eutin.