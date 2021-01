Kiel

Hintergrund ist, dass ab Montag Corona-Schnelltests für Heimbesucher vorgeschrieben sind. Die Pflegekräfte sollen sich damit jedoch nicht aufhalten müssen, sondern sich weiter auf die Bewohner konzentrieren können.

Deshalb werden sie durch Soldaten entlastet. Die Nachfrage danach ist groß. "214 Heime in Schleswig-Holstein haben Bedarf angemeldet", sagte Anette Langner vom Deutschen Roten Kreuz am Freitag. Sie ist Vorsitzende des Landesverbands Schleswig-Holstein, der den Einsatz vor Ort koordiniert.

Rotes Kreuz Schleswig-Holstein schult Soldaten in Corona-Schnelltests

"Wir haben in den vergangenen zwei Tagen 200 Soldaten geschult", berichtete Langner. Dazu gehörten auch Obergefreiter Francees Ishaq und Hauptgefreiter Amira Issmail, die am Freitag zu ihrem ersten Einsatz im Pflegeheim "Haus am Holunderbusch" im Kieler Süden einrückten.

Beide gehören zum Stab des 3. Minensuchgeschwaders und haben sich freiwillig für den Corona-Dienst gemeldet. "Das bringt Abwechslung in den Dienstalltag", sagte Issmail. "Außerdem wollen wir helfen, wo wir können", ergänzte Ishaq. Zunächst bis zum 19. Februar sind sie nun für die Schnelltests eingeteilt.

Das Rote Kreuz und die Heime seien sehr froh über das Engagement der Soldaten, unterstrich Anette Langner. "Sie gehen mit einer hohen Motivation an die Sache heran", sagte sie.

Insgesamt unterstützen derzeit laut Landeskommando fast 500 Soldaten schleswig-holsteinischer Verbände unter anderem in Gesundheitsämtern, Impfzentren und eben auch in Pflegeheimen, um der Corona-Pandemie Herr zu werden. Allerdings nicht alle in Schleswig-Holstein - 106 von ihnen sind zum Beispiel in Hamburg im Einsatz, 90 in Berlin und sieben in Wiesbaden.

Landeskommando der Bundeswehr: "Amtshilfe nicht auf Unendlichkeit ausgelegt"

"Damit sind wir noch nicht am Rand unserer Kapazitäten", sagte Ingolf Scheffler, Sprecher des Landeskommandos. Aber: "Die Amtshilfe ist nicht auf Unendlichkeit ausgelegt. Sie wird alle vier Wochen neu bewertet."

Die Soldaten sollen Scheffler zufolge so schnell wie möglich wieder durch zivile Kräfte ersetzt werden. Denn die Truppe müsse nach wie vor den Auftrag der Landes- und Bündnisverteidigung erfüllen.

Mit Corona ist das jedoch gar nicht so einfach. Das Verteidigungsministerium nehme die Lage besonders wegen der Virusmutationen sehr ernst und passe die Hygienemaßnahmen kontinuierlich an, so ein Sprecher.

"Ausbildung und Übungen erfolgen in der Covid-19-Situation unter Anwendung und Überwachung individueller Schutz- und Hygienekonzepte, um die personelle Regeneration und die Einsatzbereitschaft der Streitkräfte aufrechtzuerhalten", teilte er mit. Je nach Lage müssten sie sogar verschoben oder abgesagt werden.

Am Freitag nahmen dutzende Soldaten ihren besonderen Dienst in den Heimen in Schleswig-Holstein auf.

Selbst Eckernförder Kampfschwimmer zum Teil im Homeoffice

"Die Planung ist durch die Pandemie aufwendiger, aber machbar", bestätigte Kapitänleutnant Franziska Scharf vom Marinestützpunkt Eckernförde. So befinden sich ihr zufolge selbst Kampfschwimmer zum Teil im Homeoffice. "Die können sich auch zu Hause fit halten oder sich auf Prüfungen und Vorträge vorbereiten."

Kritiker gibt es in der Bundeswehr aber auch. Bei der Wehrbeauftragten des Bundestages, Eva Högl, sind 2020 rund 500 Eingaben von Soldaten zum Thema Corona eingegangen.

Darin werde etwa beklagt, dass es trotz Pandemie Übungen und Lehrgänge gibt, hieß es aus Högls Büro. Außerdem werde vermehrt Homeoffice gefordert. "Ein teilweise uneinheitlicher Umgang mit der Pflicht zum Tragen von Masken wird ebenso angemerkt wie eine mangelnde Ausstattung mit FFP2-Masken."

Die Eingaben machten laut Sprecherin Irene Etzkorn "den Spagat deutlich zwischen der notwendigen Aufrechterhaltung der Einsatzbereitschaft und der Gewährung eines größtmöglichen Gesundheitsschutzes für die Soldatinnen und Soldaten".

Anonyme Kritik am Aufklärungsbataillon 6 in der Eutiner Rettberg-Kaserne

Darin steckt auch der einzige Heeresverband Schleswig-Holsteins, das Aufklärungsbataillon 6 in der Eutiner Rettberg-Kaserne. Das Bataillon setze alle Maßnahmen um, betonte Kommandeur Oberstleutnant Tobias Aust.

Trotzdem hat er es mit Kritik zu tun. "Es besteht ein anonymer, schriftlich geäußerter Vorwurf, das Aufklärungsbataillon 6 in Eutin würde mit den Maßnahmen und Beschränkungen rund um die Covid-Pandemie leichtfertig umgehen", so Aust.

Das "weisen wir ausdrücklich zurück", sagte er. Teil der Kritik: die geplante Heeresaufklärer-Woche mit Soldaten aus ganz Deutschland im März - mit womöglich großer Ansteckungsgefahr.

Er gehe derzeit von 100 Teilnehmern aus, das Hygienekonzept werde ständig angepasst, so der Kommandeur. Je nach Pandemie-Entwicklung könne es dazu kommen, dass die Ausbildungswoche abgesagt werde.

Eine Entscheidung sei noch nicht getroffen, so Aust, der mit Blick auf seine Zunft klarstellte: "Der Soldatenberuf ist per se kein 'Homeoffice'-Beruf."