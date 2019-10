Bundeswehr testet Drohne vor Damp

Finanzministerin Monika Heinold hat auf dem Landesparteitag der Grünen in Büsum am Sonnabend eine ungewöhnlich kämpferische Rede gehalten und sich direkt an ihren SPD-Bundeskollegen Olaf Scholz gewandt. „Es reicht nicht aus, dreimal täglich `schwarze Null`zu sagen“, sagte Heinold.