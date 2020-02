Bundesweit größte Körung für Ponyrassen

Neumünster

Zu den Pony- und Pferderassen gehören Tiere von groß bis klein: "Das geht vom kräftigen Schleswiger Kaltblut bis zum kleinen Shetlandpony", erklärt Jutta Schlüter vom Pferdestammbuch. bestehend aus Zuchtleiterin Elisabeth Jensen ( Kiel), Carsten Dose ( Elmshorn), Volker Hofmeister ( Burgdorf) und Inka Störmann-Thies (Flethse). Die Deutschen Reitponys stellten dabei mit 39 Ponys die größte Rassegruppe.

„Wir sind ein Züchterverein. Es geht darum, schöne, leistungsstarke Pferde zu züchten mit dem Ziel, die Zucht zu verbessern“, erklärt Schlüter. Alle Hengste mussten sich an zwei Tagen auf festem Untergrund, beim Freilaufen und je nach Rasse auch beim Freispringen präsentieren.

Ganz tolle Kinderponys und richtige Allrounder

Nicht nur über zwei gekörte Hengste, sondern auch zwei Rassesieger, freut sich Gudrun Wieczorek vom Ponyland Norddeich mit dem Welsh A Leybucht Little Tiger und dem Welsh D Zest Maxterpiece: „Wir züchten unsere Welshponys alle selbst. Das sind ganz tolle Kinderponys und richtige Allrounder.“ Sie züchtet ihre Ponys für ihren Betrieb, sie werden nicht verkauft.

Gleich 13 gekörte Hengste kommen von Peter Böge aus Schönhorst. Darunter Steendieks Chaccomo, Rassesieger bei den Kleinen Deutschen Reitpferden, Steendieks Castle Rock, Rassesieger bei den Deutschen Reitponys und Reservesieger Steendieks Count Down. Letzterer hatte die meisten Punkte erhalten. Da er mit 1,51 Meter aus dem Ponymaß von 1,48 Meter gewachsen ist, konnte er kein Siegerhengst werden.

Robust in Haltung und Gesundheit

Zum ersten Mal seit vielen Jahren waren Connemaras in Neumünster vertreten. „Es sind zwar nur wenige, aber wir freuen uns, dass endlich wieder welche dabei sind“, findet Schlüter. Was für sie das Besondere an der Ponyrasse aus Irland ist, da müssen Anja Bornhöft-Lejon und Antje Kleinwechter nicht erst überlegen: „Sie sind unglaublich artig, rittig, absolut cool, händelbar, gut zu sitzen und daher ideale Kinderponys“, erklärt Kleinwechter. Zudem seien sie sehr robust, was die Haltung und Gesundheit angeht.

Sie stellte den Falben Dunlewey Endymion vor, den Bornhöft-Lejon mit weiteren Connemaras im vergangenen Jahr aus Irland importiert hat. Kurze Zeit später die Ernüchterung: Der Hengst bekam das Urteil „nicht gekört“. Sabine Prigge, Rassebeirätin der Robustrassen, weiß: „Manchmal liegt es wirklich nur an ganz wenigen Punkten. Natürlich ist das für die Besitzer enttäuschend. Aber die Jury hat einen sachlichen Blick und kann natürlich immer nur Momentaufnahmen bewerten.“

Viele Hengste haben sich verbessert

„Die schlimmsten Augenblicke sind, wenn die Hengste im Schrittring laufen und die Körurteile bekannt gegeben werden“, weiß Jürgen Hennig aus Erfahrung. „Dann kommt das Urteil und wenn der Hengst gekört ist, dann fällt die ganze Anspannung ab und man könnte die ganze Welt umarmen. Der Hengst ist dann das doppelte wert, nur durch dieses eine Urteil.“

Der Fjordpferdezüchter aus Neu Duvenstedt hatte in diesem Jahr zwar keinen Junghengst bei der Körung des Pferdestammbuchs Schleswig-Holstein/ Hamburg vorgestellt, er weiß aber genau, wie es sich anfühlt. Vor fünf Jahren wurde sein selbst gezogener Fjordhengst Caron gekört und danach als erster ausländischer Hengst nach Norwegen verkauft.

Nachdem alle Hengste beurteilt worden waren, zeigte sich Elisabeth Jensen zufrieden: „Insgesamt haben sich am Sonnabend viele Hengste nochmal verbessert zu Freitag. Sie haben sich heute gut präsentiert.“