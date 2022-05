Norderstedt/Kiel

Früh am Morgen, kurz nach dem Gang ins Bad, war da plötzlich dieses Gefühl, für das Jürgen Langemeyer auch fast 20 Jahre danach keine passenden Worte findet. Er kann es nur so umschreiben: „Es fühlte sich so an, als ob etwas Dramatisches in meinem Körper passiert ist.“ Langemeyer ist an diesem Augusttag im Jahr 2003 genau 43 Jahre alt, lebt und arbeitet als Unternehmensberater in Norderstedt und will eigentlich zu einem Termin nach Belgien fahren. Kein Alarmsignal seines Körpers, nichts hat den Mann nach eigenen Angaben davor gewarnt, was in diesen Minuten geschieht und sein Leben drastisch verändern wird – ein schwerer Schlaganfall.

Tag gegen den Schlaganfall bundesweit als Aktionstag genutzt

Am heutigen Dienstag wird der „Tag gegen den Schlaganfall“ bundesweit dazu genutzt, Menschen auf die Gefahren dieser Erkrankung (medizinisch: Apoplex) aufmerksam zu machen. Ein Apoplex wird auch als Hirninfarkt oder Hirnschlag bezeichnet und steht für eine schlagartig auftretende Durchblutungsstörung im Gehirn. Als Ursache kommt der Verschluss eines Gefäßes durch ein Blutgerinnsel ebenso infrage wie eine Hirnblutung. Bei Jürgen Langemeyer platzt an jenem Sommer-Morgen aufgrund einer angeborenen Fehlbildung (Angiom) ein Gefäß im Gehirn.

Schleichend entwickeln sich die Symptome. Zuerst ist es nur ein Kribbeln im linken Arm. Ein Kribbeln, das wohl jeder kennt, dem schon mal ein Arm „eingeschlafen“ ist. Dann wird der Arm unbeweglich, zeigt Lähmungen. Jürgen Langemeyer spürt immer deutlicher: „Es geht mir nicht gut.“ Zum Glück ist seine Frau zu Hause. Sie alarmiert den Rettungsdienst. Auf dem Weg in die Klinik ist er noch bei Bewusstsein. Vor der Notaufnahme dann: Blackout. Fünf Tage später wacht er auf, operiert, nach einer schweren Blutung im Gehirn. Langemeyer ist überzeugt: „Das wäre tödlich gewesen.“

Langemeyer engagiert sich im Schlaganfall-Ring Schleswig-Holstein mit Sitz in Kiel in der Selbsthilfe und will insbesondere vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie davon erzählen, was er aus den Erfahrungen gelernt hat. Denn Krankenkassen wie Kliniken weisen, wie berichtet, darauf hin, dass in den vergangenen zwei Jahren deutlich weniger Schlaganfall-Patienten in Schleswig-Holstein behandelt worden sind. Als Grund nehmen die Experten die Angst vor einer Ansteckung mit dem Coronavirus an.

Rund 13 000 Schlaganfälle pro Jahr in SH

„Es gibt weniger milde Fälle, die uns bekannt werden“, berichtet Jürgen Langemeyer aus der Selbsthilfe-Arbeit unter Corona-Bedingungen. Bis zu 2000 Kontakte mit Betroffenen verzeichne er im Jahr, bei insgesamt rund 13 000 Schlaganfällen pro Jahr in Schleswig-Holstein. „Die, die sich melden, sind schwerer betroffen“, fasst er zusammen. Das müsse nicht sein.

Der Norderstedter ist inzwischen 62. Dass er heute noch lebt, hat der Mann nur der schnellen Reaktion seiner Frau (68) zu verdanken. Davon ist Langemeyer überzeugt. „Bei einem Schlaganfall kommt es auf jede Minute an“, erklärt der frühere Unternehmensberater, der seit dem Vorfall nicht mehr in seinen Beruf zurückkehren konnte. Ein Abwarten bei möglichen Alarmzeichen wie Sehstörungen, Schwindel, Lähmungen, Kopfschmerzen und Sprachstörungen könne fatal enden. Denn nach dem ersten Auftreten von Symptomen gingen bei einem Hirnschlag pro Minute zwei Millionen Nervenzellen zugrunde. Es gehe daher nicht nur ums Überleben, sondern auch um die Lebensqualität – Laufen, die Fähigkeit zu sprechen und zu schlucken, die Wiederherstellung der Beweglichkeit nach Lähmungen: „Es gilt etwas zu retten“, sagt Langemeyer.

Er selbst musste das Gehen neu lernen, spricht aber ohne Beeinträchtigungen. Auch geistig fühlt er sich wieder fit. Keine Gedächtnisstörungen, keine Konzentrationsprobleme mehr. Doch die halbseitige Lähmung werde sich niemals ganz auflösen, glaubt der 62-Jährige. Den Arm kann er noch nicht wieder benutzen. Vor allem eines habe er inzwischen gelernt: „Es reicht nicht, meinen gelähmten Körper zweimal die Woche in der Physiotherapie abzugeben, bis er wieder repariert ist, wie bei einem Auto. Das war ein schöner Traum.“ Er musste selbst aktiv werden. Jürgen Langemeyer läuft jeden Tag mindestens 10 000 Schritte – um keine Rückschritte zu machen.