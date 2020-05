Taubenzüchter wollte Greifvögel fangen

Burg

Die Vogelschützer kämpfen seit Jahren in Dithmarschen, aber auch in anderen Landesteilen gegen den Fang und die Vergiftung von Greifvögeln. In den meisten Fällen kommen die Täter davon. In diesem Fall konnte zumindest der illegale Einsatz einer Fangvorrichtung nachgewiesen werden.

Spaziergänger hatten die Lebendfalle, einen sogenannten Habichtfangkorb, zufällig entdeckt. Die Falle war hinter einer Verblendung auf dem Dach eines Schuppens aufgebaut - neben einem Taubenschlag. Den Spaziergängern kam das verdächtig vor. Sie verständigten das Komitee gegen den Vogelmord.

Taubenzüchter droht hohe Strafe

Wenige Stunden später waren Mitarbeiter des Komitees vor Ort und erstatteten Anzeige bei der Polizeibezirksdirektion Heide, die für Umweltdelikte zuständig ist.

Als die Polizisten das Grundstück in Burg kontrollierten, fanden sie die Falle. Sie war aktiviert. Die Beamten beschlagnahmten die Falle und leiteten ein Strafverfahren ein. Dringend tatverdächtig ist der Grundstückseigentümer, der Tauben züchtet. Er soll gegenüber der Polizei bestätigt haben, dass er mit dem Fangkorb Greifvögel fangen wollte.

Zwar ist es nicht illegal, eine solche Falle zu besitzen. Doch sie darf nicht benutzt werden. "Allein die Falle aufgebaut und aktiviert zu haben, erfüllt den Tatbestand der Nachstellung - und das ist eine Straftat. Es ist also nicht notwendig, dass mit der Falle auch ein Vogel gefangen worden ist", erklärt Axel Hirschfeld vom Komitee gegen den Vogelmord.

Bei einer Verurteilung droht dem Taubenzüchter eine hohe Geldstrafe. Laut Bundesnaturschutzgesetz ist auch eine Freiheitsstrafe möglich.

Greifvögel immer wieder verfolgt

„Brieftaubenhalter sehen in Greifvögeln oft eine Bedrohung für ihre Tiere und treten deshalb immer wieder als Täter bei Fällen von illegaler Greifvogelverfolgung in Erscheinung“, erklärt Heinz Schwarze, Vorsitzender des Komitees gegen den Vogelmord aus Plön, und lobte die schnelle Reaktion der Polizei. Viele Greifvogelarten, wie zum Beispiel der Rotmilan, sind durch die Verfolgungen in ihrer Verbreitung bedroht und stehen deshalb unter strengen gesetzlichen Schutz.

Die gezielte Verfolgung von Greifvögeln ist in Schleswig-Holstein kein Einzelfall. Für Wirbel sorgte zuletzt die Vergiftung von zahlreichen Rotmilanen rund um Neumünster und im Kreis Plön, wo zuletzt im März mehrere Vögel mit Vergiftungserscheinungen gefunden wurden.

Auch im Kreis Dithmarschen werden immer wieder Fälle bekannt. "Wir bitten Zeugen und Finder von Fallen oder möglicherweise vergifteten Greifvögeln, sich mit der Polizei oder uns in Verbindung zu setzen", sagte Schwarze.

