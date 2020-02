Dreitägiger Bus-Streik im Norden

Kiel

„Der kommunale Arbeitgeberverband hat zwar ein Angebot vorgelegt, dies ist aber Dies ist aber eine unzureichende Grundlage in Richtung eines Tarifabschlusses zu werten. Das vorgelegte Angebot wurde einstimmig von der Tarifkommission abgelehnt", erklärt Karl-Heinz Pliete, Verhandlungsführer von Verdi Nord den erneuten Streik.

Vorherige Warnstreiks

Bereits am 14. Januar wurden Kiel, Lübeck, Flensburg und Neumünster zeitgleich bestreikt. In der letzten Januarwoche blieben außerdem Busse in Neumünster und Kiel stehen.

Man will Bewegung

Die Verhandlungen sollen am 13. Februar in Neumünster weitergeführt werden. „Wir haben vereinbart, am kommenden Donnerstag einen weiteren Verhandlungsversuch zu unternehmen. Diesen werden wir mit einem dreitägigen Warnstreik begleiten, damit endlich echte Bewegung in den Konflikt kommt, und die Arbeitgeber verstehen, dass wir ein weiteres Hinziehen der Verhandlungen nicht mehr akzeptieren“, so Pliete weiter.

Die Forderungen

Verdi fordert eine Erhöhung der Löhne und Gehälter um 2,06 Euro pro Stunde ab dem 01.01.2020. Der Tarifvertrag soll eine Laufzeit von 12 Monaten bekommen. Die Arbeitgeber haben angeboten, einen Tarifvertrag mit dreijähriger Laufzeit abzuschließen. In dem Angebot sind drei Erhöhungsstufen erhalten. 110 Euro für 2020, 2,8 Prozent für 2021 und 2,30 Prozent für 2021.

