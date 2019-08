Kiel

Im November 2017 zieht Innenminister Hans-Joachim Grote ( CDU) die Reißleine: Er entzieht Jörg Muhlack, dem Leiter seiner Polizeiabteilung, und Landespolizeidirektor Ralf Höhs das Vertrauen, beide müssen ihre Posten räumen. Als Sonderermittler Klaus Buß im Juli 2018 öffentlich die Kernaussagen seines Berichtes zur Rocker-Affäre vorlegt, bleibt das konkrete Fehlverhalten von Höhs und Muhlack unerwähnt – das weiterer Führungskräfte allerdings auch. Zu ihnen zählt Hans-Werner Rogge, seit 2014 Anti-Korruptionsbeauftragter des Landes.

Rogge war Chef des Landeskriminalamts ( LKA), als die Zerwürfnisse in der Soko Rocker begannen, die inzwischen einen Untersuchungsausschuss beschäftigen. Zur Erinnerung: Nachdem der Konflikt um die Zeugenaussagen eines Polizeispitzels eskaliert war und zwei Soko-Beamte erstmals Mobbing-Vorwürfe gegen ihre Vorgesetzten erhoben, wurden 2011 Ermittler des LKA Mecklenburg-Vorpommern gebeten, die Vorgänge extern zu prüfen. Ihr Fazit fiel im April 2012 deutlich: Sie bemängelten "fehlende Aufbau-/Ablaufstrukturen, problematische Arbeitsbeziehungen, persönliche Befindlichkeiten und individuelle Fehlleistungen". Zudem machten die MV-Ermittler Führungsdefizite aus und regten mit Blick auf die Spannungen in der Soko "moderierte Coaching-Veranstaltungen" an. Bei der Personalauswahl sollte neben fachlicher Kompetenz intensiver auf Teamfähigkeit und Loyalität geachtet werden.

Buß : MV-Bericht wurde von Rogge "völlig einseitig" interpretiert

Sonderermittler Buß stellt dazu in seinem Bericht fest: "Allein diese wenigen, aber sehr eindrucksvollen Auszüge (...) hätten den damaligen Direktor des LKA Rogge geradezu zwingen müssen, die Mängelliste eingehend mit dem zuständigen Abteilungsleiter Muhlack zu erörtern, um gemeinsame Strategien für eine möglichst restlose Beseitigung der Mängel zu entwickeln." Tatsächlich habe Rogge den MV-Bericht aber zunächst nur seinem Stellvertreter Höhs vorgelegt, Mitte Juli 2012 informierte der LKA-Chef dann schriftlich Muhlack. Rogge habe den MV-Bericht dabei aber "völlig einseitig" interpretiert, schreibt Buß. Statt die Ergebnisse und Handlungsempfehlungen "mit allen Betroffenen und Beteiligten offen zu erörtern und gemeinsam befriedende Lösungen zu suchen und zu finden", habe Rogge die Auffassung vertreten, dass allein das Verhalten der beiden kritischen Soko-Beamten Axel R. und Martin H. "ursächlich für die aufgetretenen Probleme ist".

Im Buß-Bericht heißt es wörtlich: "Als der Sonderbeauftragte Rogge vorhält, dass doch tatsächlich in dem Bericht des LKA Mecklenburg-Vorpommern auch das Verhalten der Dienstvorgesetzten als ,problematisch’ bezeichnet wird, antwortet Rogge: ,Ich habe das Schreiben vor meinem Urlaub zu schnell diktiert. Ich verstehe die Problematik. Es kann sein, dass ich die Ausführungen in dem Bericht (...) in diesem Punkt nicht zutreffend interpretiert habe". Buß kommentiert dies mit dem Satz: "Das ist wirklich unglaublich und bedarf keiner weiteren Erörterung."

Rocker-Affäre: Muhlack soll entscheidend zur verfahrenen Lage beigetragen haben

Der Sonderermittler hat keinen Zweifel daran, dass Muhlack die Fehlinterpretation Rogges erkannte. Auf Nachfrage habe Muhlack aber gesagt: "Die Umsetzung des Berichts wäre meiner Ansicht nach Chefsache gewesen." Buß attestiert Muhlack einen "groben und nicht verständlichen Führungsfehler", der entscheidend zu der verfahrenen Lage beigetragen habe. Sein Fazit: Spätestens nach Vorliegen des MV-Berichts "wäre eine Beilegung des Konfliktes noch möglich und auch zwingend gewesen".