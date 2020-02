Schüler meiden Unterricht

Kiel

Das Telefon von Silke Diener klingelte gestern überdurchschnittlich oft. Bei der Sekretärin der Goethe-Gemeinschaftsschule in Kiel riefen viele Eltern an und entschuldigten ihre Kinder für den Schultag. "Einige Schüler waren verspätet, viele kamen gar nicht", berichtete Diener. Grund: Die Schüler konnten nicht mit dem Bus zur Schule fahren. Wegen eines Warnstreiks der Busfahrer standen die Stadtbusse in Kiel, Lübeck, Flensburg und Neumünster erneut still. Der Streik soll bis zum Betriebsschluss am Donnerstag andauern. Zu dem dreitägigen Protest sind rund 1500 Beschäftigte aufgerufen.

Schulen in Kiel : Viele Schüler kommen nicht zum Unterricht

Viele Schulen spürten die Auswirkungen am ersten Streiktag. An der Leif-Eriksson-Gemeinschaftsschule in Kiel kam eine ganze Klasse geschlossen nicht zum Unterricht – teilweise wegen des Streiks, viele Schüler waren nach Angaben der Schule aber Mitläufer und schwänzten die Schule. An der Käthe-Kollwitz-Schule fiel der Schwimmunterricht aus, weil die Schüler mit dem Bus nicht in die Schwimmhalle gebracht werden konnten. Andere Schulen hatten keine Probleme. "Das Sturmtief Sabine hatte mehr Auswirkungen als der Streik", sagt Ina Held, Schulleiterin der Ricarda-Huch-Schule in Kiel. Der Schulbetrieb sei durch den Streik nicht gestört.

KVG erhält nur wenige Beschwerden

Bei den Verkehrsbetrieben blieb die Lage gestern ruhig. "Wir haben nur vereinzelt Kundenbeschwerden erhalten – deutlich weniger als bei den vorherigen Streiks", sagte Andrea Kobarg, Sprecherin der Kieler Verkehrsgesellschaft (KVG). Sie vermutete, dass die Kieler mittlerweile gut auf die Streiks vorbereitet sind. Die Kieler Stadtbusse sind ebenso wie die Linien des Stadtverkehrs Lübeck bereits zum dritten Mal in diesem Jahr von den Streiks betroffen.

Busstreik in Kiel : Clever Shuttle profitiert

Viele Kieler wichen gestern auf andere Verkehrsangebote aus. "Wir hatten bis 13 Uhr schon mehr Nachfrage als am gesamten Vortag", sagte Fabio Adlassnigg, Pressesprecher des Fahrdienstleisters Clever Shuttle. Dessen Autos fahren an den Streiktagen schon ab 7 Uhr, normalerweise nimmt der Dienst erst ab 15 Uhr den Betrieb auf. Von einer erhöhten Nachfrage sprach auch das Unternehmen Taxi Kiel, morgens seien etwa 20 bis 30 Prozent mehr Aufträge als üblich eingegangen.

Tarifverhandlungen führten bisher zu keinem Ergebnis

Hintergrund des Warnstreiks sind die Tarifverhandlungen um die Löhne und Gehälter der Beschäftigten. Verdi verlangt eine Erhöhung um 2,06 Euro pro Stunde rückwirkend zum 1. Januar. Der Tarifvertrag soll eine Laufzeit von zwölf Monaten bekommen. Die Arbeitgeber lehnen die Forderung als überzogen ab. Sie haben eine dreijährige Laufzeit angeboten mit drei Erhöhungsstufen: 110 Euro für 2020, 2,8 Prozent für 2021 und 2,3 Prozent für 2021.

Demonstration am Hauptbahnhof in Kiel

" Verdi hat unser ausgesprochen gutes Angebot unmittelbar und brüsk abgewiesen. So stelle ich mir eine Verhandlung nicht vor", sagte Wilfried Kley, Geschäftsführer des Kommunalen Arbeitgeberverbands. Verdi-Verhandlungsführer Karl-Heinz Pliete nannte das Angebot dagegen eine "unzureichende Grundlage in Richtung eines Tarifabschlusses".

Mit dem Streik möchte die Gewerkschaft höheren Druck aufbauen. Zu einer Demonstration in Kiel erwartet Verdi am Mittwoch ab 10.45 Uhr am Platz der Matrosen (Bahnhofsvorplatz) hunderte Teilnehmer aus Kiel, Lübeck, Flensburg und Neumünster. Die Tarifverhandlungen sollen am Donnerstag in die nächste Runde gehen.

