Kiel

Angehende Mediziner an Nähmaschinen – das ist nicht gerade das, was man erwartet. Doch den jungen Frauen und Männern, die an diesem Wochenende mit ihren Nähmaschinen angerückt sind, geht die Arbeit routiniert von der Hand. Eine Kammerflimmern-Mütze nach der nächsten wird mit der Maschine bearbeitet, kontrolliert, registriert, zugeordnet, verpackt. „Als Fachschaft Medizin macht man vieles, aber das Projekt hier macht unstrittig am meisten Spaß – auch weil es unmittelbar Sinn stiftet“, berichtet Marius Leye von der Fachschaft Medizin an der Kieler Universität. Dass der 25-Jährige gerade im Examensstress ist, merkt man ihm nicht an.

Kammerflimmern ist eine gefährliche Herzrhythmusstörung, aber auch ein passendes Symbol für ein Benefiz-Projekt, fanden einige Medizinstudenten vor Jahren. „Damals hatten wir für unsere Mediziner-Partys viele positive Rückmeldungen bekommen und dachten, dass wir dieses Erlebnis und Gemeinschaftsgefühl auch für ein soziales Projekt nutzen könnten“, erinnert sich Mit-Initiator Nassim Kakavand (25).

Erlöse aus dem Kammerflimmer-Mützenverkauf gehen an zwei Projekte

Schnell entstand die Idee, auf Kleidungsstücke das Logo der Medizinparty – ein kleines Herz mit Kammerflimmern – zu nähen und sie dann für einen guten Zweck zu verkaufen. „Schon damals gab es immer wieder Berichte über Flüchtlinge, die im Mittelmeer ertranken. Aber wir wollten auch ein Projekt in Kiel unterstützen“, sagt Leye. „Deshalb spenden wir unseren Erlös zu gleichen Teilen an das Hospiz Kieler Förde und die Organisation Sea-Eye, die mit ihrem Schiff Alan Kurdi Seenotrettung im Mittelmeer leistet.“

Warum aber wurden ausgerechnet Mützen ausgewählt? „Wir haben es auch mit T-Shirts versucht, doch die Nachfrage und Gewinnmarge sind deutlich geringer“, berichtet Kakavand. Mützen, so scheint es, gehen immer. Also wurde ein Hersteller gesucht, Produkte ausgewählt, die Logistik aufgebaut und für Bestellung und Abrechnung eine eigene Excel-Tabelle entwickelt. Schließlich muss das Projekt neben Studium und Fachschaftsarbeit laufen.

Kammerflimmer-Mützen kosten zwölf Euro

2018 wurden die Mützen zunächst für neun Euro pro Stück verkauft. Doch bei einer Markt-Recherche stellten die Studenten fest, dass sie damit deutlich unter den Preisen der Mitbewerber lagen. Also wurde der Preis auf zwölf Euro erhöht. „Das ist immer noch sehr günstig, aber wir haben einen höheren Erlös und können damit auch mehr Geld spenden“, erklärt Tom Lenuweit. Der 20-Jährige hat gerade das Erste Staatsexamen gemacht und ist als Finanzleiter der Fachschaft auch für die Verwaltung des Mützen-Projekts zuständig.

„Wir ziehen ausschließlich die Sachkosten ab. Der Rest geht komplett ans Hospiz und an Sea-Eye“, betont Lenuweit. So konnten in den beiden vergangenen Jahren bereits mehr als 1000 Mützen verkauft und gut 6700 Euro gespendet werden. Bisher sind es vor allem Medizinstudenten und Mediziner im In- und Ausland, die die Mützen bestellen. Aber auch von anderen Studenten und Mitarbeitern aus Pflege und Rettungsdienst werden Mützen geordert – als besonderes Geschenk oder auch als Glücksbringer, der gut behütet.

Bestellung der Mützen läuft online

Inzwischen stehen 79 Varianten zur Auswahl. „Bei uns kann man die Mützen ausschließlich online bestellen. Erst dann ordern wir die Modelle und nähen unser Logo auf. Zu festen Terminen können die Mützen dann bei der Fachschaft abgeholt oder gegen einen Aufpreis zugeschickt werden“, erklärt Mareike Wessels. Die 20-jährige Medizinstudentin koordiniert die Näh-Treffen und hält den Kontakt zu den Spendenempfängern.

„Die sind in diesem Jahr besonders auf Spenden angewiesen, denn durch Corona stehen Hospize und Seenotretter nicht mehr so im Fokus. Gleichzeitig sind dem Hospiz wichtige Einnahmen weggebrochen, weil dort keine Veranstaltungen mehr stattfinden können.“ Deshalb hoffen die Studenten in diesem Jahr auf besonders viele Aufträge.

Für dieses Jahr läuft die Bestellfrist noch bis zum 12. Oktober. Weitere Infos hier.

