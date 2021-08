Neumünster

„Wir sind die Stärksten hier“, rief Spitzenkandidat Johann Wadephul. „Lassen wir uns das nicht nehmen.“ Die CDU Schleswig-Holstein hat am Sonnabend ihren Parteitag genutzt, um Kraft zu schöpfen – für die nächsten sechs Wochen bis zur Bundestagswahl, aber auch für den bevorstehenden Wahlkampf zur Landtagswahl im Mai 2022.

Ministerpräsident Daniel Günther wurde als Parteichef bestätigt, wenn auch nicht mehr ganz so glänzend wie 2018. Hatte er damals noch 90 Prozent der Stimmen erhalten, waren es diesmal 83,8: Von 228 gültigen Stimmen bekam Günther 191. Das war ein Dämpfer. Günther musste sichtlich schlucken, fing sich aber schnell. Man müsse mit ehrlichen Voten leben. „Alles über 80 Prozent ist für einen Parteivorsitzenden ein richtig gutes Ergebnis.“

Brinkhaus beschwört Selbstbewusstsein der CDU

Fast wie ein Geist erklang zum Auftakt die Stimme des Unions-Kanzlerkandidaten Armin Laschet durch die Holstenhallen. „Die vergangenen Monate haben gezeigt, wie verletzlich Deutschland ist. Wir haben Fehler gemacht. Aber jetzt müssen wir uns fragen, wie wir stark aus der Krise kommen.“

Nach anhaltend schwachen Umfrageergebnissen wird die Basis nervös. Laschet müsse sich endlich in den Bundestagswahlkampf einmischen. Werde er auch, versprach Ralph Brinkhaus, Chef der Unionsfraktion-Bundestagsfraktion, am Rande der Veranstaltung, ging auf den Kanzlerkandidaten in seiner Parteitagsrede aber nur beiläufig ein. Stattdessen beschwor er das Selbstbewusstsein der CDU als Volkspartei. „Die lauten Teilgruppen haben die Dominanz über den politischen Diskurs. Wir denken die Gesellschaft von der leisen Mitte her, die morgens ihre Kinder durchs Badezimmer zerren und sich abends ehrenamtlich engagieren.“ Er habe „keine Lust, gebückt in diesen Wahlkampf zu gehen“. Das kam in Neumünster gut an.

Der Newsletter der Chefredaktion Montags bis freitags erhalten Sie aktuelle Nachrichten aus Schleswig-Holstein und Einblicke in den Newsroom in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Auch Günther rüttelte seine Parteifreunde auf, warnte vor dem CDU-Schreckensgespenst Rot-Rot-Grün und ermunterte alle weiterzutragen, dass Armin Laschet ein „hervorragender Kandidat“ sei. Ziel der Nord-CDU sei im Übrigen nicht weniger als „das beste Schleswig-Holstein aller Zeiten“, zum Beispiel als norddeutsches Musterländle für Technologie von morgen. „Das Beste kommt erst noch. Mit wem sonst, wenn nicht mit uns?“

Lesen Sie auch: Fordert Thomas Losse-Müller (SPD) Daniel Günther heraus?

Auch Günther sprach von der Volkspartei CDU, die die „ganz normalen Menschen“ im Blick habe. Doch Achtung: „Wenn wir als CDU nicht jünger, moderner und weiblicher werden, wird es uns irgendwann nicht mehr geben. Konzentrieren wir uns darauf, dass wir attraktiv für junge Menschen werden.“

Ergebnisse der Vorstandswahlen

Bestätigt wurde auch der Landesvorstand, allerdings mit höchst unterschiedlichen Werten: Die nordfriesische Bundestagsabgeordnete Astrid Damerow erhielt mit 81,4 Prozent das beste Ergebnis. Landtagsfraktionschef Tobias Koch kam auf 74,3 Prozent, der Kieler Kreisparteichef und Landtagsabgeordnete Tobias von der Heide auf 59,3 Prozent und Bildungsministerin Karin Prien auf 56,2 Prozent.