CDU-Landtagsfraktionschef Tobias Koch mit Corona infiziert

Kiel

Der Fraktionschef der CDU im Landtag, Tobias Koch, hat sich trotz doppelter Impfung mit dem Coronavirus infiziert. Das teilte der Parlamentarische Geschäftsführer der Fraktion, Hans-Jörn Arp, am Dienstag mit. Koch gehe es gut. Der 48-Jährige befinde sich zu Hause in Quarantäne.

Koch wolle nach seiner Genesung seine Tätigkeit baldmöglichst wieder aufnehmen, kündigte Arp an. Ein Fraktionssprecher informierte auf Anfrage der Kieler Nachrichten, dass sich Koch privat drei Tage in Schweden aufgehalten und nach seiner Rückkehr nach Ahrensburg Symptome festgestellt habe. Ein PCR-Test sei am Montag positiv ausgefallen.

Ob Koch in der kommenden Woche an der dreitägigen Plenartagung des Landtags teilnehmen werde, stand am Dienstag noch nicht fest.