Kinder und Jugendliche sollen stärker als bisher an politischen Prozessen beteiligt werden. Schleswig-Holsteins CDU will deshalb jungen Leuten in der nächsten Wahlperiode ein eigenes Parlament schaffen, das dem Landtag beratend zur Seite steht. Ob das hilfreich ist? Die Betroffenen reagieren zurückhaltend.