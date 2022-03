Neumünster

Größtmögliche Einigkeit innerhalb der Partei, Solidarität mit der Ukraine und eine eindrucksvolle Gastrednerin: Natürlich hat die weltpolitische Lage an diesem Sonnabend Einfluss auf den Parteitag der Nord-CDU. Landeschef Daniel Günther betritt kurz nach 10 Uhr gemessenen Schrittes die Holstenhallen in Neumünster an der Seite der ukrainischen Generalkonsulin Iryna Tybinka. Das Licht im Saal wechselt auf Blau und Gelb, die ukrainischen Nationalfarben, und die 240 Delegierten erheben sich von den Plätzen.

Günther spricht von einer schmerzlichen Zeit. „Wir stehen an der Seite der Ukraine und werden alles tun, um sie zu unterstützen.“ Schleswig-Holstein werde die Flüchtlinge willkommen heißen. „Die Hilfsbereitschaft in Deutschland ist enorm.“ Und Russland müsse auf allen möglichen Ebenen isoliert werden. Günther hatte sich kurz vor dem Parteitag im kleinen Kreis bei der Generalkonsulin über die aktuelle Lage informiert.

Generalkonsulin aus der Ukraine: „Übernehmen Sie den Himmel, und wir machen den Rest“

„Ich nehme Ihren Applaus als Anerkennung der Tapferkeit und des Mutes meiner Landsleute“, erwidert Tybinka. „Seit elf Jahren befinden wir uns in einer neuen Realität, in der Halbtöne keine Bedeutung mehr haben. Es gibt nur noch Schwarz und Weiß, Gut und Böse.“ Es gehe aber um mehr als einen Krieg der Russischen Föderation gegen die Ukraine, es gehe um alle Europäerinnen und Europäer. „Wir haben einen gemeinsamen Feind. Aber die Ukraine steht an der Spitze, Deutschland hinten.“ Ihr Land brauche jedoch „ein starkes Heck“, um den Kampf zu gewinnen. „Heute kann sich niemand mehr sicher fühlen – auch nicht diejenigen, die sich hier befinden.“

Russlands Hauptwaffe seien nicht die Atomraketen, „sondern Lügen, Heuchelei, Drohungen, Angst und Straflosigkeit“. Dagegen müsse gekämpft werden. Tybinka stellt bitter fest, dass sich die Freunde der Ukraine an Regeln binden würden, während der Feind keine Regeln mehr anerkenne – und weiter vorrücke. „Es ist Zeit für Entschlossenheit, Einheit und blitzschnelles Handeln. Es ist der einzige Weg, um zu gewinnen. Andernfalls wird Russland unsere Freunde verzehren – einen nach dem anderen.“ Die Menschen in der Ukraine benötigten einen geschützten Luftraum, also ein Flugverbot. Die ganze Zivilisation sei mittlerweile bedroht, das zeige der Angriff auf ein ukrainisches Atomkraftwerk in dieser Woche. Der Appell der Chefdiplomatin: „Übernehmen Sie den Himmel, und wir machen den Rest. Sie müssen verlangen, den Himmel über der Ukraine zu schließen.“

Das allerdings hat Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg am Tag zuvor unmissverständlich ausgeschlossen. Tybinka fordert auch ein Nein zu Partnerschaften mit russischen Städten und Hochschulen. „Die Zukunft der Ukraine ist Ihre Zukunft.“ Nach ihrer Rede fährt Tybinka unverzüglich zurück nach Hamburg, um dort auf einer Großkundgebung zu sprechen. Und die CDU beginnt kurz nach 10.30 Uhr ihren eigentlichen Listenparteitag.

Daniel Günther betont Rolle der inneren Sicherheit

Endlich wieder ein Parteitag in Präsenz! „Wir sind das Land“, lautet neben „KurSHalten“ das zweite, deutlich emotionalere Motto, mit dem Günther und die CDU für sich zur Landtagswahl am 8. Mai werben wollen. Man setzt auf Wohlstand, Stabilität und Sicherheit. „Es muss uns eine Lehre sein, dass wir zu spät reagieren“, sagt der Spitzenkandidat in seiner etwa dreiviertelstündigen Rede mit Blick auf die Ukraine und ist ganz Staatsmann: Für das Ziel der Bundesregierung, zwei Prozent für Bundeswehr und Verteidigung auszugeben, zolle er Respekt, sagt Günther in seiner Rolle als Ministerpräsident mit Blick auf die Kehrtwende von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD). „In diesen Zeiten gehört die CDU an die Seite der Bundesregierung. Das ist nicht die Zeit für parteipolitische Auseinandersetzungen.“

Die CDU sei die Partei der Sicherheit, „insofern ist das für uns kein Kurswechsel“. Bundeswehr und Polizei benötigten die bestmögliche Ausstattung, die größtmögliche Rückendeckung. Günther hatte der Öffentlichkeit in dieser Woche ein sicherheitspolitisches Papier präsentiert: Unter anderem verspricht die Union im Falle eines Wahlsieges rund 200 zusätzliche Stellen bei Schleswig-Holsteins Sicherheitsbehörden: eine Cyber-Hundertschaft, 15 neue Stellen beim Verfassungsschutz und eine Fortsetzung des Aufbaus der zweiten Einsatz-Hundertschaft in Eutin. „Ich habe die Power, die nächsten fünf Jahre Ministerpräsident von Schleswig-Holstein zu sein“, schließt Günther seine Rede an die Parteifreunde. „Wir haben alle Chancen, in Regierungsverantwortung zu bleiben.“

Wer künftig in der Nord-CDU wichtig ist Auch wenn die Landesliste für die CDU traditionell eine untergeordnete Rolle spielt, weil die Partei ihre meisten Mandate in den Direktwahlkreisen gewinnt, gilt die Liste doch als internes Ranking. Insgesamt enthält das Papier 76 Namen – hier die ersten 20: Daniel Günther (1, Eckernförde), Karin Prien (2, Pinneberg), Tobias Koch (3, Stormarn-Mitte), Birte Glißmann (4, Elmshorn), Tobias von der Heide (5, Kiel-Nord), Kristina Herbst (6, Kiel-West), Lukas Kilian (7, Stormarn-Süd), Anette Röttger (8, Lübeck-Süd), Johannes Callsen (9, Schleswig), Andrea Tschacher (10, Lauenburg-Süd), Ole Plambeck (11, Segeberg-West), Rixa Kleinschmidt (12, Rendsburg), Peter Lehnert (13, Pinneberg-Nord), Wiebke Zweig (14, Ostholstein-Süd), Werner Kalinka (15, Plön-Nord), Dagmar Hildebrand (16, Lübeck-West), Heiner Rickers (17, Steinburg-Ost), Seyran Papo (18, Kiel-Ost), Rasmus Vöge (19, Lauenburg-Nord), Uta Wentzel (20, Flensburg).

Die Liste mit ihren 76 Namen ist erstmals quotiert, Männer und Frauen lösen sich im Reißverschlussprinzip ab, 17 Bewerberinnen und Bewerber sind jünger als 35 Jahre. Günther selbst erhält für den Spitzenplatz 91,2 Prozent Zustimmung und spricht von einem „phänomenalen Ergebnis“. Die restliche Liste wird en bloc abgestimmt und hat ein schlechteres Ergebnis: Zustimmung 86,4 Prozent.

Zur Landtagswahl 2017 war die CDU mit 32 Prozent der Stimmen stärkste Partei.