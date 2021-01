Kiel

Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Günther kommentierte auf dem Fernsehsender Phoenix, dass Laschet „die Rede seines Lebens“ gehalten habe. Die CDU müsse Optimismus ausstrahlen und deutlich machen, „dass wir in der Lage sind, die großen Herausforderungen der Zeit zu bestehen“. Mit seiner Erfahrung als Ministerpräsident in Nordrhein-Westfalen stehe Laschet für erfolgreiches Regieren „und die gesamte Breite unserer Partei“.

Laschet verkörpere Vertrauen und Zusammenhalt wie kein zweiter. „Deshalb bin ich mir sicher, dass wir mit ihm unseren erfolgreichen Kurs der Mitte fortsetzen und gut für die Zukunft aufgestellt sind.“

„ CDU bleibt mit Laschet auf Kurs Mitte“

Johann Wadephul, Chef der CDU-Landesgruppe im Bundestag, hatte sich eigentlich für Norbert Röttgen ausgesprochen und äußerte die Erwartung, dass er zum Führungsteam gehören müsse. „Mit Armin Laschet bleibt die CDU auf Kurs Mitte.“ Die Union werde von seiner Regierungserfahrung profitieren und habe mit ihm Chancen, auch die nächste Bundesregierung zu führen.

Auch Hans-Jörn Arp, parlamentarischer Geschäftsführer der CDU-Landtagsfraktion und einer der wichtigsten Vertrauten von Günther, äußerte sich sehr zufrieden. „Wir brauchen den Kurs der Mitte.“

„Worte und Taten müssen zusammenpassen“

Die Bundestagsabgeordnete Melanie Bernstein aus Wahlstedt äußerte sich dagegen ernüchtert. „Jetzt gilt es, nach vorne zu blicken, als Union zusammenzuhalten und Corona in den Griff zu bekommen.“

Die Chefin der Landes-Frauen Union, Katja Rathje-Hoffmann, jubelte. „Der richtige Mann hat gewonnen“, sagte sie. Laschet werde Merkels Politik der Mitte fortsetzen. „Worte und Taten müssen zusammenpassen. Nur so gewinnt man Vertrauen – und Wahlen!“

Ähnlich formulierte es Kiels Alt-Oberbürgermeisterin Angelika Volquartz. Laschet könne Politik und Emotion, Theorie und Praxis miteinander versöhnen und damit den ganzen Menschen erfassen. „Seine Bewerbungsrede ging unter die Haut.“ Ob Laschet jetzt auch Kanzlerkandidat werden soll? Volquartz beantwortete die Frage indirekt: „Ich bin dafür, dass die CDU selbstbewusst ist.“

Der ehemalige Kieler CDU-Chef Thomas Stritzl war von den 46 Delegierten aus dem Landesverband einer der wenigen, die sich offen für Friedrich Merz ausgesprochen hatten. Laschet habe authentisch vermittelt, für Zusammenhalt in Partei und Gesellschaft zu stehen. „Und das ist eine zentrale Frage.“ Zugleich hoffe er aber, dass sich Merz für eine weitere Mitarbeit entscheidet. Ziel müsse es sein, ihn bereits im bevorstehenden Bundestagswahlkampf für die Kernthemen Wirtschaft und Finanzen zu gewinnen. „ Merz verdient eine herausragende Führungsrolle.“

Klare Erwartung an Laschet

Das sieht Christian von Boetticher, Chef der konservativen Mittelstandsvereinigung, ganz ähnlich. „Aber am Ende wird Merz selbst entscheiden müssen, ob er dafür zur Verfügung steht. Er ist eine Führungsperson und hat sich mit einer Rolle in der zweiten Reihe schon immer schwergetan.“ Von Boetticher formulierte an Laschet im Übrigen eine klare Erwartung: „dass er Kanzlerkandidat wird und das gegenüber Markus Söder durchsetzt“.

Tobias Koch, Chef der Landtagsfraktion, sprach von drei herausragenden Bewerbern. Röttgen habe sich „aus dem Nichts heraus“ auf Augenhöhe mit den zwei anderen befunden und damit für künftige Ämter empfohlen. „Ich würde mir aber auch für Merz wünschen, dass er im nächsten Bundeskabinett ein Amt erhält – zum Beispiel als Wirtschaftsminister“. Laschet habe verdeutlicht, dass die Devise „Weiter so“ kein Schreckgespenst sei. „Er kann die erfolgreiche Arbeit Angela Merkels nahtlos fortsetzen. Das passt in diese Zeit.“

Ball nun bei Laschet

Der Kieler Parteichef Tobias von der Heide, ursprünglich für Röttgen, sprach von einem eindeutigen Ergebnis, „hinter dem wir uns alle versammeln können“. Ähnlich wie von Boetticher sieht auch er den Ball nun bei Laschet. „Der Kanzlerkandidat sollte von der CDU kommen, weil die CDU deutschlandweit aufgestellt ist“, sagte von der Heide. „Die CSU ist eine Bayern-Partei.“ Aber die Kanzlerfrage müssten Laschet und Söder in den kommenden Wochen besprechen.

Der Europaabgeordnete Niclas Herbst kann all diesen Kanzler-Gedankenspielen vorerst nicht viel abgewinnen. „Selbstbewusstsein und Übermut sind zwei verschiedene Paar Schuhe“, mahnte er. „Corona zu bewältigen, ist wichtiger als die Kanzlerkandidatur.“ Sich jetzt schon auf einen Kandidaten festzulegen, halte er für verfrüht.

Kann Laschet auch Kanzler?

Auch Landtagspräsident Klaus Schlie bezeichnete es als „absolut unsinnig, jetzt mit einem öffentlichen Rennen um die Kanzlerkandidatur zu beginnen“. Erst einmal müssten die Schwesterparteien überhaupt die Gelegenheit haben, miteinander zu sprechen. „Und entscheidend ist die Frage, wie man die meisten Wählerstimmen gewinnt.“ Laschet könne auf ein überzeugendes Ergebnis von diesem Wochenende verweisen. „Ich bin damit absolut zufrieden.“

Ob Laschet Kanzlerkandidat werden soll? „Jeder, der den Rückhalt der Partei hat, kann die Kanzlerkandidatur gewinnen“, sagte der junge CDU-Landtagsabgeordnete Lukas Kilian. Und Laschet sei generell ein Mann, der Wahlen gewinnen könne. „Aber wir sollten da nichts überstürzen.“ Die Chefin der Jungen Union in Schleswig-Holstein, Birte Glißmann formulierte nach der Entscheidung zwei klare Erwartungen: Merz müsse zeigen, dass es ihm um die gemeinsame Sache gehe. „Und Röttgen stehen aus meiner Sicht nun alle Türen offen.“ Insofern sei sie gespannt, wie sich die beiden unterlegenen Kandidaten in die Partei einbringen wollen.