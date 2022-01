Pinneberg

Bildungsministerin Karin Prien (56, CDU) hat den ersten Schritt Richtung Landtag geschafft. Die Rechtsanwältin wurde im Wahlkreis 24 (Pinneberg) mit großer Mehrheit als Kandidatin für die Landtagswahl am 8. Mai aufgestellt. Sie erhielt auf einer Präsenzversammlung im Pinneberger Ratssaal 23 Ja- und eine Nein-Stimme.

Priens erster Anlauf in Neumünster war gescheitert

„Ich freue mich und bin dankbar über diese breite Unterstützung von der CDU-Basis“, sagte Prien. Die CDU in Pinneberg, Schenefeld und Halstenbek sei geschlossen und habe richtig Lust auf Wahlkampf. „Das motiviert und spornt mich an.“

Die Vize-CDU-Landesvorsitzende hatte sich zunächst in Neumünster um ein Landtagsmandat bewerben wollen, aber wegen lokaler Konkurrenz einen Rückzieher gemacht. Der hamburgnahe Wahlkreis 24 (Pinneberg, Schenefeld, Halstenbek) war frei, ist aber keine CDU-Hochburg. Derzeit wird er vom SPD-Politiker Kai Vogel in Kiel vertreten.

Prien, die mit Familie in Hamburg lebt, hatte früher als Anwältin in Schenefeld gearbeitet. In der Nord-Union hatte die Kandidatur Priens zunächst Verwunderung ausgelöst. Die forsche Ministerin ist erstens umstritten, also kein Wählermagnet, und passt zweitens als Linksauslegerin nicht so recht zur strukturkonservativen Pinneberger CDU unter Kreischef Christian von Boetticher.

Von Ulf Christen