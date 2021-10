Kiel

Quo vadis, CDU? Nach dem Debakel zur Bundestagswahl treffen sich an diesem Sonnabend mehr als 300 Kreis- und Bezirksvorsitzende zur Krisensitzung in Berlin. Nach Einschätzung von Kreisparteichef Tobias von der Heide ist die Basis in Kiel besorgt, aber nicht verzweifelt. Was das bedeutet? 20 Kilometer außerhalb des Stadtzentrums wird man konkreter. In der 2800-Einwohner-Gemeinde Schwedeneck, wo die CDU seit Jahren das Ortsgeschehen prägt, gab es diese Woche ein Vorstandstreffen mit der Vorsitzenden Gundula Staack (53), Bürgermeister Sönke-Peter Paulsen (64), Alt-Bürgermeister Herbert Lorenz (75) sowie Schatzmeister und Gemeindevertreter Tobias Brauns (42). Einblicke in den Seelenzustand einer Volkspartei.

Der verpatzte Wahlkampf

„Das war nicht unser Stil“: Als die Union eine Rote-Socken-Kampagne anzettelte und sich auch prominente Parteifreunde aus Kiel daran beteiligten, wurde es Gundula Staack zu bunt. Sie griff zum Telefonhörer und beschwerte sich direkt bei Daniel Günther. Man kennt und schätzt einander, am 19. November erwarten die Parteifreunde ihren Ministerpräsidenten zum Grünkohlessen. „Man macht doch nicht die Konkurrenz schlecht, sondern wirbt mit eigenen Inhalten.“ Vielleicht lag genau hier das Problem. Angela Merkel habe als Bundeskanzlerin „einen richtig guten Job gemacht“, sagt Tobias Brauns, sich aber nicht rechtzeitig um die Nachfolge gekümmert, geschweige denn inhaltliche Leitlinien vorgegeben. Eigene Ideen habe die CDU kaum gehabt. „Wofür kämpfen wir eigentlich?“

Der falsche Kanzlerkandidat

Ursprünglich sei er ein Laschet-Verfechter gewesen, sagt Sönke-Peter Paulsen. Armin Laschet sei erfolgreicher Ministerpräsident in NRW gewesen und ein Mann mit integrativen Fähigkeiten. „Im Nachhinein ist man immer klüger. Der lachende Laschet im Hochwassergebiet Erftstadt war für unseren Wahlkampf absolut schädlich.“ Nur: Friedrich Merz wäre auch keine Alternative gewesen. Kommt zu überheblich rüber. „Und für die CSU hört die Bundesrepublik am Main auf.“

Der Mann aus München

Vor vielen Jahren hatte die CDU den CSU-Bundesverkehrsminister Peter Ramsauer im Rendsburger Christophorushaus zu Gast, nur einen Steinwurf vom Nord-Ostsee-Kanal entfernt. Paulsen erzählt die Geschichte, als wäre sie gestern passiert: Ein Parteifreund habe Ramsauer nach den aktuellen Plänen zum NOK gefragt. „Der Mann hat absolut hilflos reagiert. Wir sind hier oben abgeschrieben.“ Mal abgesehen vom Weißwurstäquator: Wäre Bayerns MP Markus Söder nicht doch der geeignetere Kandidat der Union gewesen? „Der Wahlkampf wäre mit Söder anders ausgegangen“, stellt Tobias Brauns fest. Auch Gundula Staack nickt, gibt dann aber eine zweigeteilte Antwort. Ja, viele Menschen hätten sich für Deutschland eine klare Führung gewünscht – einen Typen mit Ecken und Kanten. Solche Eigenschaften schätze man auch hier in Schwedeneck. „Aber das wäre keine Lösung für die nächsten fünf Jahre gewesen.“ Söder sei vor allem machtorientiert und lote aus, was gerade zum Zeitgeist passt. „Als Bundeskanzler muss man aber alle Alphatiere am Kabinettstisch zum Team prägen.“

Der künftige Kanzler von der SPD

„Wäre Olaf Scholz ein CDU-Mann, würde ich ihn mögen“, sagt Herbert Lorenz. Nun gut, Scholz fehle es vielleicht an Charisma, auch sei er im Wahlkampf nur wenig präsent gewesen. „Aber als Bundeskanzler wird er eine gute Figur machen, weil er als Finanzminister die nötige staatsmännische Erfahrung sammeln konnte.“

Koalitionen mit den Grünen

Ministerpräsident Daniel Günther lebe vor, dass eine Jamaika-Koalition an der Seite von Grünen und FDP gut funktioniert, finden die CDU-Leute aus Schwedeneck. „Ich hätte mir Jamaika auch im Bund gewünscht“, sagt Gundula Staack. Wobei die Zusammenarbeit mit den Grünen auch ihren Ortsverband Mitglieder gekostet habe. „Es besteht die Gefahr, dass die anderen Boden gut machen, der uns dann fehlt.“

Die Rolle der Bauern

An diesem Punkt rückt die Agrarpolitik in den Mittelpunkt. „Landwirtschaft ist im Moment nicht sexy, Klimapolitik schon“, sagt Tobias Brauns, der als studierter Landwirt fünf Betriebe leitet. Er ringt sich ein gequältes Lächeln ab. „Wir sind die Bösen, und die Umweltverbände BUND und Nabu sind die Guten?“ Das sei ganz schön bitter. Die CDU müsse sich endlich klar positionieren und dürfe die Themen Ökologie, Ernährung und Landwirtschaft nicht den Grünen überlassen. „Wir wissen im Augenblick nicht mehr, ob wir von der CDU noch vertreten werden.“ In der Landwirtschaft, wo viel Geld in die Hand genommen werde, um konkurrenzfähig zu bleiben, komme es auf Verlässlichkeit an. „Die Politik darf nicht alle zwei Jahre eine neue Sau durchs Dorf treiben.“ Seine Einschätzung zu CDU-Agrarministerin Julia Klöckner? „Kein Kommentar.“ Und zu Wirtschaftsminister Peter Altmaier? „Im Grunde nicht existent.“

Atomkraft und erneuerbare Energien

„Deutschland hat sich viel zu früh von der Atomkraft verabschiedet“, sagt Herbert Lorenz. Nach dem GAU im japanischen Fukushima sei Merkels Ausstiegsentscheidung emotional und übereilt ausgefallen. Sicherlich sei die Entsorgung der Brennstäbe hochproblematisch. „Aber nur mit Wind und Sonne werden wir unseren gewaltigen Energiebedarf nicht decken. Wir können dann nicht zeitgleich noch aus der Kohle aussteigen. Wie soll das gehen?“ Für Gundula Staack ist die Debatte scheinheilig. In Frankreich bezeichneten selbst die Grünen Atomkraft als sauber. Deutschland müsse sich dringend mit neuen Techniken beschäftigen. „Das dürfen wir nicht dem Ausland überlassen.“

Wo steht die CDU?

„Wir wünschen uns von der Bundespartei ein klares Profil“, sagt Gundula Staack. Die Partei solle sich in der Mitte der Gesellschaft verorten „und nicht über jedes Stöckchen springen“. Ja, auch Minderheiten sollten zu Wort kommen, und die Gleichberechtigung von Mann und Frau sei vollkommen selbstverständlich. Aber bei allen Debatten über Minderheiten und Gendersprache fühlten sich viele Menschen vergessen – „Menschen, die ganz normal jeden Morgen zur Arbeit gehen, die ihre Kinder in die Kita bringen und am Wochenende zum Sportverein gehen. Wo bleiben die?“

Nötiges Stühlerücken an der Parteispitze

Laschet ist als Parteichef nicht mehr lange zu halten, sagt Herbert Lorenz. „Das würde uns nicht gut tun. Aber für einen echten Neuanfang brauchen wir auch im übrigen Vorstand einen deutlichen Wechsel.“ Die Parteifreunde nennen als mögliche Nachfolger an der Spitze Fraktionschef Ralph Brinkhaus und Carsten Linnemann, den Chef der konservativen Mittelstands- und Wirtschaftsunion. Und noch ein Name fällt: Johann Wadephul, Chef der CDU-Landesgruppe und Parteifreund aus dem Kreisverband Rendsburg-Eckernförde. Er sollte bei der Parteierneuerung eine wichtige Rolle übernehmen. Eines ist Schwedenecks CDU-Chefin Staack ganz wichtig: „Wir haben jetzt die Chance für einen Neustart. Wir haben so viele junge talentierte Politiker, Männer und Frauen. Die brauchen eine Chance.“