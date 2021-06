Kiel

Ausgelöst wurde der Streit durch einen Bericht unserer Zeitung über die von Heinold verfasste schwarze Liste, auf der neben China, Russland und den USA auch zahlreiche EU-Länder wie Finnland, Frankreich und Spanien stehen. „Ich halte nichts von einer Negativ-Liste von Staaten, wenn diese nur für Schleswig-Holstein gilt“; sagte der CDU-Finanzpolitiker Ole-Christopher Plambeck. „FINISH ist in seiner jetzigen Form ganz klar nicht zustimmungsfähig.“ Seine FDP-Kollegin Annabell Krämer schlug in dieselbe Kerbe. „Wir wissen, dass den Grünen das Thema nachhaltige Finanzanlagen sehr wichtig ist, aber wir sind nicht der Meinung, dass wir unsere europäischen Partner und andere demokratische Länder brüskieren sollten, indem wir sie auf schwarze Listen setzen.“

Grüne allein zu Haus

Die Landtags-Günen verteidigten FINISH und wurden von der Kritik ihrer Koalitionspartner kalt erwischt. „Der Gesetzentwurf in seiner jetzigen Form ist in der Regierung geeint, in der Koalition ausführlich diskutiert und für uns auch zustimmungsfähig“, sagte Grünen-Finanzpolitiker Lasse Petersdotter. Mit dieser Position standen die Grünen allein im Landeshaus, weil auch die Opposition von FINISH abrückte. „Grundsätzlich ist nachhaltiges Investieren natürlich sinnvoll“, betonte Beate Raudies (SPD). Aber: „Einen radikalen Ausschluss von Ländern halten wir für bedenklich.“ Lars Harms (SSW) bemängelte, dass „eine Vielzahl von befreundeten und nachhaltig agierenden Ländern“ nur deshalb durch das Raster fielen, weil sie internationale Abkommen wie den Atomwaffen-Sperrvertrag nur unterzeichnet, aber nicht ratifiziert hätten.

Kein Kompromiss in Sicht

CDU und FDP kündigten an, den Änderungsbedarf mit Grünen, SPD und SSW nach der Sommerpause im Finanzausschuss zu beraten. Ein Kompromiss ist nicht in Sicht, zumal es Vorschläge für weitere KO-Kriterien gibt. Die Grünen möchten „über eine Aufnahme der Istanbul-Konvention in den Katalog für Staatsanleihen sprechen“. Aus Sicht der SPD sollen Themen wie Steuergerechtigkeit und Korruption eine größere Rolle spielen, für den SSW „auch soziale Aspekte wie faire Löhne und Arbeitsschutz“. Damit nicht genug: im Gesetzentwurf fehle, so Harms, „das eigentliche Ziel einer jeden Investition, nämlich die Gewinnung von Erträgen“.

Der Newsletter der Chefredaktion Montags bis freitags erhalten Sie aktuelle Nachrichten aus Schleswig-Holstein und Einblicke in den Newsroom in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Streit auch um das LNG-Terminal

Umstritten ist in der Koalition nicht nur die Länder-Liste, sondern auch das bisher geplante Verbot von Investitionen in Unternehmen, die Geschäfte mit fossilen Brennstoffen machen. In diese Kategorie würde auch das LNG-Terminal (Flüssigerdgas) in Brunsbüttel fallen, das aber vom Land mit 50 Millionen Euro unterstützt werden soll. „Es wäre seltsam, Unternehmen auszuschließen, die das Land an anderer Stelle mit Steuermitteln fördert“, rügte die FDP. Die CDU schlug vor, Staaten und Unternehmen nicht auszuschließen, „die sich in einem Transformationsprozess befinden, sich also auf den Weg machen, Nachhaltigkeitskriterien zu erfüllen. „Dann würden auch mögliche Widersprüche wie das Thema LNG aufgelöst werden können“, so CDU-Mann Plambeck.

Für die Grünen erinnerte Petersdotter daran, dass die Öko-Partei im Gegensatz zu CDU und FDP das neue LNG-Terminal für falsch hält. „Dennoch sind wir in der Koalition vertragstreu und bleiben das auch.“