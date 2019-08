Ein 18-Jähriger aus dem Kreis Nordfriesland hat am Montag die Videostreife des Polizei-Autobahnrevieres Nord überholt - und ist dann ordentlich aufs Gaspedal getreten. Mit 203 km/h raste er auf der B 200 in Richtung Husum. Dem Mann droht nun ein Bußgeld in Höhe von 1200 EUR und ein Fahrverbot.