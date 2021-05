Kiel

Es beginnt meistens mit gelegentlichem Husten. Irgendwann gesellt sich zu dem Husten zäher Schleim, bei körperlichen Arbeiten fällt das Atmen schwer. Wenn einen die Lungenkrankheit COPD voll im Griff hat, tritt die Atemnot sogar schon im Ruhezustand ein.

COPD tritt oft bei Tabakrauchenden auf

COPD ist eine Volkskrankheit, eine chronische, unheilbare Krankheit, die häufig bei Tabakrauchenden auftritt. Die Abkürzung COPD steht für chronisch-obstruktive Lungenerkrankung. In Schleswig-Holstein leiden rund 111.000 Menschen ab 40 Jahren an COPD, 6,5 Prozent der Bevölkerung in dieser Altersgruppe.

Der Wert liegt damit unter dem Bundesdurchschnitt von 7,1 Prozent. Das geht aus dem neuen Gesundheitsatlas COPD des Wissenschaftlichen Instituts der Krankenkasse AOK hervor. Die Daten zeigen, dass es innerhalb Schleswig-Holsteins deutliche regionale Unterschiede gibt.

COPD in SH: Deutliche regionale Unterschiede bei Verbreitung

Während im Kreis Pinneberg nur rund 5,4 Prozent der Menschen ab 40 Jahre an COPD erkrankt sind, ist der Anteil der Patienten in Städten wie Neumünster (7,8 Prozent) oder Kiel (7,4 Prozent) deutlich höher. Der Grund: In vielen Regionen, in denen der Anteil der Rauchenden hoch ist, ist auch die COPD-Häufigkeit besonders ausgeprägt.

Rauchen erhöht das Risiko eine COPD zu entwickeln auf das 13-Fache im Vergleich zu Nie-Rauchern. Je länger und je mehr geraucht wurde, desto größer ist das Erkrankungsrisiko. So wird laut AOK etwa jeder zweite Rauchende im höheren Lebensalter eine COPD entwickeln.

Auch die Feinstaubbelastung soll eine Rolle für die Häufigkeit der COPD spielen. „Luftschadstoffe können zur Entstehung einer COPD beitragen oder die Symptomatik bei COPD-Erkrankten verschlimmern“, sagt Tom Ackermann, Vorstandsvorsitzender der AOK Nordwest.

Männer häufiger betroffen als Frauen

Auffällig ist außerdem, dass die Krankheit ältere Menschen besonders hart trifft. Die Krankheitshäufigkeit steigt ab dem 40. Lebensjahr mit zunehmendem Alter deutlich an. Ihren Höhepunkt erreicht COPD in Schleswig-Holstein bei den Männern in der Altersgruppe der 85- bis 89-Jährigen mit 15,1 Prozent und bei den Frauen im Alter von 80 bis 84 Jahren mit 10,1 Prozent.

In fast allen Altersgruppen sind mehr Männer als Frauen an COPD erkrankt. „Die Unterschiede zwischen den Geschlechtern können vor allem damit erklärt werden, dass in den vergangenen Jahren der Raucheranteil in Deutschland unter den Männern stets deutlich höher als unter den Frauen war“, sagt Ackermann.

Eine Heilung für COPD gibt es nicht

Aber was tun gegen eine Krankheit, an der im Jahr 2019 1182 Menschen aus Schleswig-Holstein starben? Eine Heilung für COPD gibt es nicht. Medikamente können lediglich die Symptome abmildern. Die langfristigen Schäden an der Lunge lassen sich dagegen nicht beheben. Um den Krankheitsverlauf zu verlangsamen, sei eine regelmäßige ärztliche Betreuung wichtig, heißt es von der AOK. In der Therapie seien dann vor allem zwei Dinge entscheidend: der Verzicht aufs Rauchen und ein angemessenes körperliches Training.

Laut Ackermann wird die Zahl der COPD-Erkrankten in Schleswig-Holstein auch in den kommenden Jahren hoch bleiben. Am Horizont ist aber Besserung in Sicht: Junge Menschen fangen mittlerweile deutlich seltener mit dem Rauchen an – und minimieren damit ihr Risiko auf COPD im Alter.