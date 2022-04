Camping-Saison: Andrang groß wie selten zuvor in Schleswig-Holstein

Stein/Westensee

Kaum noch Corona-Regeln, dafür aber Sonnenschein von früh bis spät: Die Urlaubssaison in Schleswig-Holstein hat einen Start hingelegt, wie ihn Gastgeber und Touristen seit zwei Jahren nicht mehr erlebt haben. Besonders auf den Campingplätzen rund um Kiel ist der Andrang groß wie selten zu der Jahreszeit. Bereits jetzt zeichnet sich ab: Wer im Sommer campen möchte, muss so bald wie möglich buchen, denn die Nachfrage ist riesig.

Familie Freese aus Dortmund hat ergattert, wovon viele Camping-Fans träumen: einen Stellplatz für ihr Wohnmobil in erster Reihe an der Ostsee. „Wir frühstücken mit Meerblick“, sagt Armin Freese begeistert. Dass er und seine beiden Kinder Justus und Maja dieses Panorama auf dem Campingplatz Fördeblick in der Gemeinde Stein im Kreis Plön genießen, ist kein Zufall, denn ihr Vater hatte bereits im Januar gebucht.

Camping in Schleswig-Holstein: Jetzt schon für den Sommer buchen

Das war nicht ganz ohne Risiko. „Wir hätten auch Pech mit dem Wetter haben können“, sind sich alle einig. Nun werden sie jedoch mit Sonne satt in ihren Osterferien belohnt. Nächtliche Temperaturen nahe dem Gefrierpunkt machen ihnen auch nichts aus – „das Wohnmobil hat eine Fußbodenheizung, wir waren damit schon zum Skifahren“, berichtet Armin Freese.

Der Dortmunder hat bereits den gesamten Jahresurlaub gebucht – im Sommer geht es nach Italien. „Nach zwei Jahren Corona-Pause fahren wir endlich einmal wieder ins Ausland“, sagt er. Frühes Buchen ist aber auch wichtig, wenn es zur Hauptsaison ein Ziel in Schleswig-Holstein sein soll. „Für den Sommer sollte man auf jeden Fall reservieren“, meint Jonas Boenigk, Junior-Chef auf dem Campingplatz Fördeblick.

Die Wochen drei und vier der Sommerferien sind dem 27-Jährigen zufolge schon fast ausgebucht. „Die beliebten Plätze an der Wasserkante haben wir schon vergeben.“ Für einzelne Nächte können Urlauber auch spontan Glück haben, ein Stellplatz für längere Zeiträume ist in dieser Zeit jedoch bereits rar. Die Nachfrage sei hoch, besonders von Familien mit Kindern, die das Camping in der Corona-Zeit für sich entdeckt haben, so Jonas Boenigk.

Mit dem Ostergeschäft zeigt er sich sehr zufrieden, gut die Hälfte der Plätze für Feriengäste sei belegt. Eine hohe Quote – besonders im Vergleich zu der Zeit, bevor die Pandemie ausgebrochen war. „Wir können uns nicht beschweren“, so Boenigk. Von den 400 Stellplätzen sind zwei Drittel für Dauercamper vorgesehen. „Die sind alle belegt, wir haben eine lange Warteliste.“

Camping-Idylle in Wrohe am Westensee

Auf den rund 130 Stellplätzen für Feriengäste sind über Ostern aber nicht nur Familien zu finden. Ein ganzer Kreis befreundeter Ehepaare aus Eutin und Ahrensburg etwa reiht sich mit fünf Wohnwagen und -mobilen aneinander, um einmal ausgiebig Zeit miteinander zu verbringen. Die Ruhe an der Ostsee hingegen suchen Nicole und Peter Kaufer aus Herford – und finden sie. „Uns gefällt, dass es kein Schickimicki-Platz ist“, so das Ehepaar, das gut auf Animation und Sportprogramm verzichten kann.

Lesen Sie auch Alles zum Thema Camping auf unserer Themen-Seite

Wer es noch entspannter mag, sucht über Ostern das Landesinnere auf. Etwa den Naturcampingplatz Wrohe am Westensee. Mit seinen 120 Stellplätzen – 40 davon für Feriengäste – gehört er zu den kleineren Exemplaren in Schleswig-Holstein, ist aber trotz seiner Lage im Wald längst kein Geheimtipp mehr. „Wir müssen nicht viel Werbung machen“, sagt Bela Kühn, die erst seit vergangenem Sommer Pächterin ist.

Zur Galerie Die gute Auslastung in den Osterferien verspricht bereits eine glanzvolle Saison 2022.

Auch ihr Platz ist beinahe ausgelastet. „Für längere Aufenthalte sind wir bereits bis in den Oktober ausgebucht“, so Kühn. Auch spontane Besucher fänden nicht immer ein Plätzchen. „Lieber vorher auf unserer Internetseite nachschauen und online buchen“, rät sie. „Wirklich schade, dass man kaum noch irgendwo ohne vorherige Ankündigung einen Platz anfahren kann. Dazu ist Camping zu beliebt geworden“, bedauern Ires und Thomas Busse die Entwicklung der vergangenen Jahre.

Spontane Anreise mit dem Wohnmobil immer schwieriger

Das Paar aus Halstenbek zählt seit mehr als 25 Jahren zu den begeisterten Wohnmobilisten und verbringt erstmals ein paar Tage in Wrohe. „Das Unbefangene daran ist leider vorbei“, sagt Ires Mattern-Busse. Wer in der Vor- oder Nachsaison unterwegs sei, könne das manchmal noch erleben – wie nun am Westensee.

Der Newsletter der Chefredaktion Montags bis freitags erhalten Sie aktuelle Nachrichten aus Schleswig-Holstein und Einblicke in den Newsroom in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die Familie Petzold aus Hamburg hingegen wird die Seeidylle mit Badestelle und Restaurant öfter ansteuern, denn ihr ist ein echter Coup gelungen: Axel und Diane mit den Kindern Ida und Aron konnten einen Dauerstellplatz mit Wohnwagen übernehmen – ohne jahrelang darauf warten zu müssen. „Da haben wir ein Riesenglück gehabt“, so die frischgebackenen Dauercamper. Ein bisschen Spontanität ist auf den Plätzen in Schleswig-Holstein eben doch möglich.