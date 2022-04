Camping & Co gut gebucht - Die große Reiselust bricht aus – was Sie für Ihren Urlaub in SH wissen müssen

Strahlender Sonnenschein über Schleswig-Holstein sorgt für zufriedene Gesichter bei Gastgebern und Gästen. Die Unterkünfte sind besser gebucht als in den Vorjahren, und die Anfragen für den Sommer versprechen eine hervorragende Sommersaison. Wer dann noch ein Plätzchen für Zelt & Co oder eine Ferienwohnung buchen möchte, sollte sich beeilen.