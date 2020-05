Dauercamper sind noch keine Rettung

Breiholz

Die Sanitäranlagen geschlossen. Am Eingang Hinweise auf Hygiene- und Abstandsregeln. Desinfektionsmittel auf dem Tresen an der Anmeldung. Ein Vorrat an Mundschutz. So sieht es bei vielen Campingplätzen im Land aus. Man steht in den Startlöchern.

„Das Telefon klingelt, viele Mails kommen. Endlich müssen wir die Anrufer nicht mehr abwimmeln und vertrösten. Das war in den letzten Wochen echt frustrierend“, sagt die Mitarbeiterin eines Campingplatzes an der Ostsee, und dann erzählt sie von den Existenzängsten ihres Chefs.

„Er hat schon überlegt, was er sonst mit der Fläche hier machen könnte, aber das Meiste würde gar nicht genehmigt.“ Auch andere Betreiber berichten von schlaflosen Nächten.

April wäre ein Supergeschäft gewesen

Denn normalerweise fängt die Campingsaison am 1. April an. „Bei dem schönen Wetter wäre der April in diesem Jahr ein sehr gutes Geschäft geworden. Das hat uns das Coronavirus verhagelt“, sagt Gert Petzold vom Verband für Camping- und Wohnmobiltourismus in Schleswig-Holstein.

Doch die Kollegen hätten auf den 4. Mai gehofft. Das hat nun geklappt - aber nur für die Dauercamper. Immerhin können die Betreiber aufatmen, für die Dauercamper das Rückgrat des Betriebes sind.

40.000 Stellplätze für Dauercamper

Denn die Einnahmen sind sicher und kalkulierbar. Von zehn Millionen Übernachtungen in der letzten Saison seien 4, 3 Millionen touristisch gewesen - die Mehrheit hätten also die Dauergäste gebracht, sagt Petzold.

„Bei unseren Mitgliedern sind rund 40.000 Stellplätze von Dauercampern belegt, meist aus dem Hamburger Raum und aus Schleswig-Holstein. Es ist aber nicht so, dass jetzt alle auf einmal anreisen werden.“

Kommt 2021 die Pleitewelle im Camping ?

Beim Bootsmann Camping in Breiholz sind die Dauercamper allein keine Rettung. Nur 15 Plätze sind an Dauercamper vermietet, die große Mehrheit der Gäste sind Touristen, die mit Wohmobil oder Zelt hierhin direkt an die Eider kommen. „Viele Gäste sind Dänen oder Niederländer. Die haben alle abgesagt. Aber auch viele ältere Gäste aus Deutschland haben storniert. Sie wollen aus Angst vor Corona selbst dann nicht anreisen, wenn touristisches Campen wieder erlaubt wird“, sagt die Betreiberin Birgit Stotz.

Buchungen für einen sechsstelligen Betrag hat sie schon für 2020 eingebüßt und deshalb einen Kredit beantragt. „Wie ich ihn zurückzahlen soll, weiß ich nicht. Die Pleitewelle im Camping kommt nächstes Jahr. Denn dann werden viele von uns kein Polster haben, um die Winterpause zu überstehen."

Zwangspause für Hausboote und Mobilhomes

Stotz versteht nicht, dass nicht auch Gäste in die vier Hausboote und zwei Mobilhomes kommen dürfen. „Da sind die Gäste mindestens so für sich wie die Dauercamper, haben eigene Bäder, Küchen, Terrassen, sind also autark.“

Ohnehin findet sie, dass die Coronaregeln beim Campen gut einzuhalten sind: „Abstand halten ist kein Problem, die Besuche werden genau dokumentiert. Würde jemand das Virus einschleppen, könnten sich die Infektionsketten schnell nachverfolgen lassen.“

Hoffen auf die Touristen

Das sieht auch Achim Kuhnt vom Naturcamping Spitzenort am Großen Plöner See so. Von seinen 240 Stellplätzen sind drei für Dauercamper. „Dafür kann ich den Platz nicht aufmachen. Zu Ostern waren wir voll ausgebucht. Wir mussten allen absagen. Das ist für die Mitarbeiter und uns schon dramatisch.“

Jetzt hofft Kuhnt, dass in der nächsten Stufe der Lockerungen auch wieder Touristen auf die Campingplätze kommen dürfen. Dann, hofft auch Petzold sicher, „haben wir eine reelle Chance, noch eine gute Restsaison zu bekommen.“

Das sind die Bedingungen für Dauercamper

Die Campingplätze sind ab Montag, 4. Mai, vorerst nur für Dauercamper geöffnet. Unter den folgenden Bedingungen: Die Camper müssen langfristige Mietverträge über mindestens fünf Monate besitzen. Sie müssen sich schriftlich verpflichten, bei einer Quarantänemaßnahme innerhalb von 24 Stunden an ihren Erstwohnsitz zurückzukehren. Und sie müssen sich selbst in ihren mobilen Heimen versorgen können.

Dazu gibt es zwei Möglichkeiten: Entweder der Platz bietet einen direkten Anschluss an Frischwasser und Abwasser - oder die Dauercamper haben einen eigenen Wassertank und eine Entsorgungskassette. Der Platz muss dann die Möglichkeit, Trinkwasser zu zapfen, und eine Entsorgungsstation bieten.

