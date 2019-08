Kiel/Neustadt

Der Fall hatte vor zwei Wochen bundesweit für Aufsehen gesorgt: KN-online berichtete über einen schwerwiegenden Fall illegaler Videoüberwachung. Der Betreiber eines Campingplatzes im Kreis Ostholstein hatte über Monate die Frauen- und Männer-Toiletten mit Videokameras überwacht. Nach einer Strafanzeige bei der Polizei rückten Mitarbeiter des Unabhängigen Landeszentrums für Datenschutz (ULD) in Kiel an. Die Experten trauten ihren Augen nicht: „Die Personen waren erkennbar, teilweise hatten die Kameras einen unverstellten Blick auf den Intimbereich“, berichtete Datenschutz-Chefin Hansen. Sie ordnete den Abbau der Kameras an.

Datenträger wurden gelöscht

Jetzt rückte ein Prüfteam des ULD zur Kontrolle erneut auf dem Campingplatz an. "Die Kameras in den Wasch- und Toilettenräumen waren demontiert und die Stellen, an denen die Dome-Kameras angebracht waren, sauber verputzt", fasst Hansen auf Nachfrage von KN-online zusammen. Die Datenträger, auf denen die Aufnahmen gespeichert wurden, waren gelöscht. "Es gab keine Beanstandungen", fasst die ULD-Leiterin zusammen.

Der Betreiber der Anlage sei beim Besuch der Datenschützer und der Polizei "kooperativ und freundlich" gewesen. "Er betonte, nicht mit Absicht in die Toiletten gefilmt zu haben", sagt Hansen.

Hinweise auf weitere Verstöße

Nach der Berichterstattung hätten sich zahlreiche Bürger beim Datenschutzzentrum gemeldet. "Viele wollten wissen, was im Bereich von Videoüberwachung zulässig ist und was nicht", berichtet die Expertin. Einige Anrufer hätten dem ULD weitere mögliche Verstöße illegaler Videoüberwachung genannt, unter anderem in Umkleideräumen von Fitnessstudios. "Wir haben auch Hinweise über den Einsatz versteckter Kameras erhalten, denen wir jetzt nachgehen", sagt Hansen.