Zwölf Wochen nach der Verkündung von Caterpillar, den Motorenbau in Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern einzustellen, treffen erstmals Konzern- und Arbeitnehmervertreter aufeinander. Die Gespräche sind für die letzte September-Woche in Kiel vorgesehen. Zeigt sich der Konzern nicht kompromissbereit, schließt die IG Metall einen Arbeitskampf nicht aus.

„Wir wollen, dass das Betriebsverfassungsgesetz ernst genommen wird. Das bedeutet, kreativ miteinander nach Lösungen zu suchen, um alle vier Standorte hier zu behalten“, sagt Stefanie Schmoliner, Erste Bevollmächtigte der IG Metall Kiel-Neumünster, die am Verhandlungstisch sitzen wird. „Das Treffen findet live und in Farbe statt, wir werden uns nicht per Videoschalte informieren lassen“, so Schmoliner.

Caterpillar-Verhandlungen finden in Kiel statt

Damit spielt sie auf die massiv kritisierte Videobotschaft von Anfang Juli an. Darin hatte Caterpillar-Europa-Manager Mark Kingsley innerhalb von sieben Minuten ohne Gelegenheit zur Nachfrage die Belegschaften über den Beschluss des US-Konzerns darüber informiert, aus dem Bau von mittelschnelllaufenden Schiffsmotoren bis Ende 2022 auszusteigen.

Betroffen sind rund 900 Mitarbeiter an zwei Standorten in Kiel sowie je einem in Henstedt-Ulzburg und Rostock. Schmoliner rechnet nicht damit, dass Kingsley an der anstehenden Runde teilnimmt. „Dazu ist er nicht verpflichtet. Aus meiner Sicht gehört es sich aber, so viel Anstand zu haben, einmal direkt vor diejenigen zu treten, die diese Entscheidung trifft“, findet sie.

Klar ist bereits, dass die Verhandlungen hinter verschlossenen Türen im großen Format stattfinden. Von Caterpillar sind laut IG-Metall-Jurist Simon Dilcher die örtliche Geschäftsführung sowie deren Rechtsbeistand angekündigt. „Wir koordinieren zurzeit mehr als 20 Vertreter dorthin, also von allen Betriebsräten der vier Standorte plus Wirtschaftsausschuss. Das wird keine kleine Veranstaltung“, so Dilcher.

Nun komme es darauf an, ob Caterpillar mehr biete, als nur die Ankündigung von Juli zu wiederholen, so Schmoliner. Allerdings steht auch der Konzern unter einem gewissen Druck. „Der Arbeitgeber kann den Betrieb nicht schließen, solange mit dem Betriebsrat keine Einigung über zumindest einen neuen Interessenausgleich mit Sozialplan abgeschlossen wird“, erklärt Simon Dilcher.

IG Metall Kiel-Neumünster appelliert an Anstand von Caterpillar

„Das hat der Gesetzgeber so angelegt, damit die Parteien gezwungen sind, miteinander zu verhandeln. Das verschafft uns Zeit.“ Zudem verfüge die IG Metall über das Instrument eines Sozialtarifvertrags, so Schmoliner. „Wir können mit einer tarifvertraglichen Forderung danach auf das Unternehmen zugehen, für die Durchsetzung wären wir dann auch streikfähig.“

Der Arbeitskampf sei allerdings erst möglich, wenn gerichtlich festgestellt wurde, dass die Verhandlungen gescheitert sind. „Wir werden zum richtigen Zeitpunkt mit der Tarifkommission entscheiden, ob wir die Forderung stellen. Wir hören uns erst einmal an, was Caterpillar uns präsentiert.“

Die Gewerkschafterin schließt nicht aus, dass sich der US-Konzern nach anfänglicher Härte kompromissbereit zeigt. „Wenn der Arbeitgeber auch nur ein bisschen Anstand hat und offen mit uns über Alternativen redet, werden wir uns sehr genau überlegen, ob wir zum Arbeitskampf aufrufen“, so Schmoliner.

Verstoß gegen 2020 geschlossenen Sozialtarifvertrag?

In so einer Situation sei es nicht sinnvoll, die Produktion zu stören. „Stellen wir aber fest, dass er nur möglichst schnell Kahlschlag machen will, werden wir sehr tief in unsere Instrumentenkiste greifen.“ Zudem prüfe die IG Metall weiter rechtliche Schritte gegen Caterpillar.

Die Gewerkschaft könne etwa vor dem Arbeitsgericht auf die Einhaltung des erst Ende 2020 geschlossenen Sozialtarifvertrages pochen. Der sieht den Betrieb des Motorenwerks Friedrichsort bis 2024 vor. Dass nur ein halbes Jahr später das Aus verkündet wurde, „hinterlässt viele Fragezeichen“, so Schmoliner.

Nun gelte es, Belege dafür zu sammeln, dass die endgültige Entscheidung bereits bei Abschluss des Sozialtarifvertrags feststand. Auf Caterpillar kommen unangenehme Fragen zu.