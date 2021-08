Kiel

„Perspektive und Sicherheit statt Catastrophe“, steht auf den T-Shirts der rund 30 Caterpillar-Beschäftigten, die am Mittwochnachmittag im Hof des Kieler Gewerkschaftshaus auf Olaf Scholz warten. Viele Azubis sind dabei. „Es ist unfassbar, wie dieser Konzern Lebensperspektiven zerstört“, sagt einer, dessen Ausbildung zum Gießerei-Mechaniker Ende 2022 enden soll: „Genau dann will Caterpillar hier das Licht ausmachen.“ Und im kommenden Monat wird der junge Mann Vater.

Dann kommt der SPD-Kanzlerkandidat, informiert sich erst mal bei den Betriebsräten und spricht dann mit Auszubildenden. Die Azubis Michelle Maaß und Joshua Krafzik schildern dem hohen Besucher, wie es war, als der Konzern vor wenigen Wochen aus heiterem Himmel das Aus verkündete – per Sieben-Minuten-Video-Botschaft.

Scholz spricht von „Aufbruchszenario“

Scholz zeigt sich als ruhiger Zuhörer, einer der Solidarität verspricht, aber keine Versprechungen macht. „Verstörend“ und „nicht nachvollziehbar“ sei das geplante Aus für den Motorenbau in Kiel und Rostock und der geplante Kahlschlag am Logistik-Standort Henstedt-Ulzburg. Denn eigentlich gebe es für die Branche doch ein echtes „Aufbruch-Szenario“. Alle Prognosen deuteten auf eine kräftige Zunahme des Gütertransports auf See und damit auch auf eine wachsende Nachfrage nach emissionsarmen Motoren. Wenn sich der US-Konzern dennoch aus diesem Markt zurückziehen wolle, dann sei das natürlich eine unternehmerische Entscheidung: „Aber dann muss man auch erklären, warum man für ein Unternehmen mit so viel Kompetenz nicht nach einem Käufer sucht.“

Scholz kündigte an, auf diplomatischem Weg auch in den USA für den Erhalt der Standorte zu kämpfen. Die Bedeutung dieser Schließungsentscheidung gehe weit über die Region hinaus: „Dass hier ein Betrieb, der wirtschaftlich erfolgreich ist, einfach dichtgemacht wird, das ist eine Sache, die weit über den Einzelfall hinaus für unser Zusammenleben in Deutschland von Bedeutung ist.“ Es gehe auch um die Kultur von Marktwirtschaft, um die Frage, wie Unternehmen mit Beschäftigten umgehen, die jahrelang alles für den Betrieb gegeben haben. Als ermutigend bezeichnet Scholz es, dass nun in den USA ein Präsident regiere, der die gleichen Werte Teile wie er: „Arbeitgeber und Beschäftigte müssen sich aufeinander verlassen können.“

Kurzarbeitergeld zu unrecht gezahlt?

Davon kann im Fall Caterpillar keine Rede sein. Erst im vergangenen Jahr hatten Unternehmen und Gewerkschaft für Kiel einen Sozialtarifvertrag festgezurrt, in dem Standortsicherheit bis 2024 fest vereinbar ist. Die Gewerkschaft will nun juristisch prüfen, ob Beschäftigte ihren finanziellen Beitrag nicht zurückfordern können: „Niemand sollte glauben, dass wir die Standorte mit 930 Beschäftigten kampflos aufgeben werden“, sagt Stephanie Schmoliner, Chefin der IG-Metall Kiel-Neumünster.

SPD-Landeschefin Serpil Midyatli bringt das Thema Kurzarbeitergeld auf den Tisch. Alles spreche dafür, dass Caterpillar diese staatliche Hilfe zur Beschäftigungssicherung zu einem Zeitpunkt erhalten habe, als längst klar war, dass der Motorenbau aufgegeben werden soll.

Nach einer guten Stunde sagt Scholz tschüss und winkt noch mal. Die Caterpillar-Leute sind sich einig: Es tut gut, dass er da war. Auch, wenn niemand weiß, ob es hilft.