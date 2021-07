Kiel

„Dieser Kahlschlag ist unanständig und ungeheuerlich“: Stephanie Schmoliner von der IG Metall Kiel-Neumünster fand am Mittwoch klare Worte für die Ankündigung des US-Konzerns Caterpillar, aus dem Geschäft mit mittelschnelllaufenden Motoren auszusteigen. Denn das bedeutet für insgesamt mehr als 800 Beschäftigte in Kiel und Rostock das Aus. Sie stellen Motoren für Kreuzfahrtschiffe her.

Die Umstrukturierung soll nach Unternehmensangaben bis 2022 abgeschlossen sein. Was am Ende von Caterpillar in Kiel-Friedrichsort übrig bleibt, ist offen. Derzeit ist von einem Service-Standort die Rede. Bis auf eine knappe Pressemitteilung wollte sich der Konzern mit Hauptsitz im US-Staat Illinois am Mittwoch nicht äußern. Auch über die Gründe für die Entscheidung, die Sparte einzustellen, gab es auf Nachfrage keine Stellungnahme.

In Kiel werden Komponenten für Caterpillar-Motoren gebaut

Allerdings gibt es Vermutungen darüber, dass sich die Herstellung von Motoren für den Kreuzfahrtmarkt nicht mehr lohnt. Es handelt sich um eine stark umkämpfte Branche, die sich nur wenige Unternehmen auf dem Weltmarkt aufteilen. Darunter der deutsche MAN-Konzern, Rolls-Royce sowie Wärtsilä aus Finnland. Die Produktion von Passagier-Ozeanriesen ist zuletzt jedoch zurückgegangen.

Stephanie Schmoliner von der IG Metall bringt jedoch auf die Palme, dass die Sparte bei Caterpillar ohne Alternative eingestellt werden soll. Es wäre möglicherweise auch ein Verkauf in Frage gekommen, so die Gewerkschafterin. Zumindest sei die Nachricht aus heiterem Himmel gekommen. Der Betriebsrat wurde ihr zufolge nur unmittelbar vor der Verkündung informiert. Die Absicht des Konzerns sei nicht im Wirtschaftsausschuss, in dem Betriebsräte und Geschäftsführung sitzen, besprochen worden.

Zudem sei erst im Oktober ein Sozialtarifvertrag zum Restrukturierungsprogramm für die Neuaufstellung des Betriebs in Kiel mit einer Laufzeit bis Ende 2024 geschlossen worden. „Das sollte den Standort langfristig sichern“, so Schmoliner. Darin hatten sich die Beschäftigten ihr zufolge sogar bereiterklärt, auf Leistungen zu verzichten, um zehn Ausbildungsstellen zu sichern.

Schleswig-Holsteins Wirtschaftsministerium überrascht

„Wir fordern eine Perspektive für die Belegschaft. Das letzte Wort ist noch nicht gesprochen“, so Schmoliner. Sie hoffe nun auf Unterstützung aus der Politik. Die zeigte sich am Mittwoch ebenfalls erstaunt. „Für uns kommt die heutige Entscheidung der Konzernleitung sehr überraschend“, sagte Thilo Rohlfs (FDP), Staatssekretär im Wirtschaftsministerium.

Damit sei „nach einem Gespräch mit der Geschäftsführung Anfang des Jahres nicht zu rechnen“ gewesen. Von einer solchen Umstrukturierung habe das Unternehmen dem Ministerium gegenüber nichts gesagt. „Caterpillar ist der viertgrößte Produzent vor Ort und ein wichtiger Arbeitgeber in der Region. Für die Beschäftigen müssen unbedingt sozialverträgliche Maßnahmen erfolgen, um den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern eine berufliche Perspektive geben zu können und sie in dieser schwierigen Situation nicht alleine zu lassen“, sagte Rohlfs.

„Dafür werde ich mich stark machen und versuchen gemeinsam mit der IG Metall mit der Geschäftsführung ins Gespräch zu kommen.“ Kiels Oberbürgermeister Ulf Kämpfer (SPD) sagte: „Das Aus kommt für Kiel nicht überraschend. Nachdem die Montage der größten Schiffsdiesel bereits im Jahr 2000 nach Rostock verlegt worden war, wanderte 2014 auch der Zusammenbau mittlerer und kleinerer Aggregate an den Schwesterstandort und nach Asien.“

Ulf Kämpfer: Caterpillar muss soziale Härten abfedern

Zusammen mit der Verlegung der Logistik nach Henstedt-Ulzburg bedeutete das damals für Kiel den Verlust von mehr als 200 Arbeitsplätzen, so der Oberbürgermeister. „Das ist für die Beschäftigten von Caterpillar in Kiel ein ganz herber Schlag. Unsere Solidarität muss nun zuallererst ihnen und ihren Familien gelten.“

Kämpfer betonte, dass die Mitarbeiter das Unternehmen in den vergangenen Jahren „mit großem Einsatz“ gestützt habe. „Und sie haben darauf gesetzt, dass der US-Konzern mit dem gleichen Engagement an einer Perspektive für Kiel und die anderen deutschen Standorte arbeitet und für deren Erhalt in der gegenwärtig schwierigen Lage kämpft. Diese Erwartung hat Caterpillar nicht erfüllt“, so der SPD-Politiker.

Umso mehr stehe der Konzern nun in der Pflicht, den Betroffenen „über angemessene finanzielle Leistungen und eine Transfergesellschaft Perspektiven zu geben und die Härten so weit wie möglich abzufedern“.