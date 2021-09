Kiel

Der Konflikt zwischen Schleswig-Holsteins oberster Datenschützerin Marit Hansen und der Kieler Staatsanwaltschaft beschäftigt nun auch die Landespolitik. Am Dienstagnachmittag reichte die SPD-Landtagsfraktion drei kleine Anfragen an die Landesregierung ein. Unter anderem geht es darum herauszufinden, unter welchen Umständen die Staatsanwaltschaft Kiel vertrauliche Unterlagen über Hansen an einen ihrer ehemaligen Mitarbeiter weitergeleitet hat. Dieser hatte diese Unterlagen an Staatskanzlei und Fraktionen weitergeleitet, um Hansen zu diskreditieren und ihre Wiederwahl im Landtag zu verhindern.

Dieser Vorgang sei „ein dicker Hund“, heißt es bei der SPD. Dabei habe das Oberlandesgericht Schleswig (OLG) der Kieler Staatsanwaltschaft schon im Sommer 2020 die Ohren lang gezogen, weil sie ein Ermittlungsverfahren gegen Hansen verschleppt hatte. Der neuerliche Fall aber setze dem Ganzen die Krone auf.

SPD droht, den Justizminister in den Ausschuss zu zitieren

„Wir erwarten von der Landesregierung organisatorische Konsequenzen“, sagte der SPD-Abgeordnete Stefan Weber. Sein Fraktionskollege Thomas Rother ergänzte: „Es geht darum, dass sie eine wirksame Aufsicht der Staatsanwaltschaft sicherstellt.“ Sollten die Fragen – insgesamt enthalten die drei kleinen Anfragen 24 Unterpunkte – nicht zufriedenstellend beantwortet werden, müsse Justizminister Claus Christian Claussen (CDU) dem Innen- und Rechtsausschuss Rede und Antwort stehen.

Unter anderem stellt die SPD Fragen wie diese: Hat die Landesregierung das OLG-Urteil vom vergangenen Sommer zum Anlass genommen, bei der Staatsanwaltschaft Kiel, aber auch bei der Generalstaatsanwaltschaft eine Fehlerkultur in der Weise einzurichten, dass insbesondere auf begründete Verfahrensrügen mit einer wirksamen Abhilfe reagiert wird? Wie wird im Fall von Datenpannen bei den Staatsanwaltschaften verfahren? Wie und durch wen wird die Einhaltung dieser Regelungen bei der Staatsanwaltschaft Kiel überwacht?

Politische Dimension der Ermittlungen

Indirekt weisen die Genossen auch darauf hin, dass die Kieler Staatsanwaltschaft in den vergangenen Jahren immer wieder Politikprominenz unter die Lupe nahm: Bildungsministerin Waltraud Wende und Kiels Oberbürgermeisterin Susanne Gaschke wurden zu Fall gebracht, auch wenn ihre Verfahren später ergebnislos eingestellt wurden. Schleswig-Holsteins Bürger- und Polizeibeauftragte Samiah El Samadoni und Marit Hansen, Chefin des Unabhängigen Landesdatenschutzzentrums ULD, behaupten sich dagegen.

„Der Fall Hansen hat aufgezeigt, dass Strafverfahren gegen Personen des politischen Lebens aufgrund der Bekanntheit der Betroffenen und des damit verbundenen Medieninteresses in besonderer Weise nachhaltig in deren Persönlichkeitsrechte eingreifen können“, konstatieren Weber und Rother und wollen wissen: Wie wird von der Staatsanwaltschaft der Anspruch der betroffenen Person auf ein faires Verfahren sowie die Wahrung ihrer Persönlichkeitsrechte gewährleistet?

Die Landesregierung ist gehalten, kleine Anfragen innerhalb von zwei Wochen zu beantworten.