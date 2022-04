Southampton

Die Liste der Dinge, die auf einem Schiff angeblich Unglück bringen, ist lang. Blumen, grüne Socken und die Zahl 13 gehören dazu – und Frauen. Die Reederei Celebrity Cruises hält von diesem Aberglauben nicht viel.

„Als ich 2012 bei der Reederei anfing, waren hier beim Brückenpersonal auf den Schiffen nur zwei Prozent Frauen. Das ist nicht gut“, sagt Lisa Lutoff-Perlo, Präsidentin der in Miami beheimateten Celebrity Cruises, die zum Kreuzfahrtunternehmen Royal Caribbean Cruises Ltd. gehört..

Gezielt wurden Frauen gefördert. Als am Mittwoch das neue Flaggschiff „Celebrity Beyond“ in Southampton zur Jungfernreise ins Mittelmeer auslief, war die Brücke fest in Frauenhand.

326 Meter Länge misst das Kreuzfahrtschiff „Celebrity Beyond“. Quelle: Frank Behling

„Wir haben einen Anteil von 70 Prozent Frauen bei den Offizieren“, sagt Kate McCue. Die 44-jährige Nautikerin aus Kalifornien hat das Kommando über den 326 Meter langen Neubau mit 1400 Crewmitgliedern.

Kate McCue setzt auf der „Celebrity Beyond“ auf offene Kommunikation

Kate McCue führt die Mannschaft mit ihrem eigenen Stil. Offene Kommunikation, Freundlichkeit und Respekt. „Der Umgang ist ganz wichtig. Mit ihrem „Biest“, wie sie ihre „Celebrity Beyond“ nennt, mache die Arbeit Spaß.

Seit 2015 ist sie Kapitänin bei Celebrity. Im März führte sie erstmals ein Schiff mit einer komplett weiblichen Brückencrew. Für Celebrity war das ein echter Kulturwandel. Die Wurzeln des Unternehmens liegen in der griechischen Reederei-Dynastie Chandris – einer reinen Männergesellschaft. Aber: „50 Prozent der Menschen sind Frauen, das muss man auch an Bord sehen“, sagt Präsidentin Lutoff-Perlo.

Lesen Sie auch Kreuzfahrtschiffe 2022 in Kiel: Termine aller Anläufe im Überblick

Wie eine TV-Serie Kate McCue den Weg in die Seefahrt ebnete

Den Weg in die Seefahrt fand Kate McCue durch ihre Eltern. „Wir haben Kreuzfahrten gemacht. Und das Love Boat (Anm. der Redaktion: eine US-amerikanische TV-Serie) war bei uns immer Thema. Deshalb stand für mich fest. Da will ich hin“, sagt sie.

1996 schreibt sie sich bei der California State Maritime University ein. Sie absolviert das Offiziersstudium und fährt auf Containerschiffen und Bananenfrachtern von Chiquita.

2002 wechselt sie erst zu den Kreuzfahrtschiffen von Disney, 2003 dann als zweiter Offizier zu Royal Caribbean. 2009 bekommt sie das Patent als Kapitänin.

Der Newsletter der Chefredaktion Montags bis freitags erhalten Sie aktuelle Nachrichten aus Schleswig-Holstein und Einblicke in den Newsroom in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Ich kann das nur empfehlen“, schwärmt sie. Das Teamwork und der Umgang mit Menschen seien es, die auf Kreuzfahrtschiffen das besondere Arbeitsgefühl ausmachten. Außerdem sei der Umgang mit der Technik besonders. Die Anlegemanöver in den Häfen fährt sie gern selbst.

Kate McCue hat ihre Katze immer mit an Bord

In ihrer Kabine hinter der Brücke lebt eine Katze. Bug Naked begleitet sie seit Jahren. Mit mehr als 50.000 Followern ist Bug Naked bei Instagram ein Hit. Aber auch Kate selbst nutzt die sozialen Netzwerke. Fast 3,5 Millionen Followern gewährt sie Einblicke in den Alltag einer Kapitänin. „Kapitänin Kate weiß, was es bedeutet, eine Stimme und ein Vorbild für Inklusion, Vielfalt und Veränderung zu sein“, lobt Präsidentin Lutoff-Perlo.

Weltweit sind Frauen immer noch die Ausnahme in Seemannsberufen. Aktuell sind etwa 1,2 Prozent des nautischen oder technischen Personals an Bord Frauen.