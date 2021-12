Jerusalem/Kiel

Erst hinter dickem Beton kehrt Ruhe ein. Yehuda Mansbach, 70, und seine Schwester Nava Gilo, 67, setzen sich auf ein bezogenes Bett, der Laptop vor ihnen. Hinter ihnen ein Fenster, das mit einer klappbaren Metallschicht verbarrikadiert ist. Der Lärm im übrigen Teil des Hauses lässt ihnen keine Wahl: Die Geschwister müssen in den sogenannten Mamad, der sonst vor Bomben der Palästinenser schützt.

Das kleine Haus in Bet Schemesch, einer Stadt nahe Jerusalem, gehört Yehuda Mansbach. Er hat einen Teil der Familie eingeladen, etwa 30 Personen, um mit ihm an diesem Sonntagabend den letzten von acht Chanukka-Tagen zu feiern. Auch die Kieler Nachrichten waren eingeladen. Der Flug war bereits gebucht, als Israel einen Einreisestopp für Ausländer verhängte, aus Sorge vor der neuen Coronavariante Omikron. Deshalb erzählen Mansbach und seine Schwester ihre einzigartige Familiengeschichte per Videoschalte nach Kiel, der Heimat ihrer Großeltern.

Chanukka-Leuchter der Familie aus Kiel ist Dauerleihgabe in Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem

Ihre Großeltern, das waren Dr. Akiba Posner, der letzte Kieler Rabbiner vor dem Holocaust, und seine Ehefrau Rahel. Ihre Geschichte ist unter Juden bekannt, weltberühmt aber ist das Foto, das Rahel im Dezember 1931 machte: Es zeigt den achtarmigen Chanukka-Leuchter der Familie vor dem eigenen Fenster. Auf der anderen Straßenseite hängt eine Naziflagge an einem Gebäude, der NSDAP-Kreisleitung. Rahel Posner verfasst auf der Rückseite des Bildes vier Zeilen: „Juda verrecke“, die Fahne spricht – „Juda lebt ewig“, erwidert das Licht. Heute steht der Leuchter als Dauerleihgabe in der Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem, es ist eines der wichtigsten Artefakte der Ausstellung, sagen sie dort. Für ein paar Tage im Jahr aber, immer zu Chanukka, kehrt der Leuchter in die Familie zurück.

90 Jahre nach der Entstehung des Fotos sagt Nava Gilo über ihre mutigen Großeltern: „Wir bewundern sie alle sehr.“ Und dieses Wir umfasst heute fast 100 Nachfahren, überschlägt sie. „Das ist unser Sieg – Juda lebt“, sagt Nava und lacht triumphierend.

Heute hängt vor dem Fenster die Israelflagge

Ein paar Momente zuvor sind die lebendigen Beweise dieses Sieges im Wohnzimmer zu sehen: Kinder toben umher, Babys krabbeln über den Fliesenboden, ein schallendes Stimmengewirr erfüllt den Raum. Ein Teil der Familie ist da, drei Generationen, verteilt auf wenige Quadratmeter. Und vor dem Wohnzimmerfenster steht ein Schrein und ein kleiner Tisch, der mit Alufolie bedeckt ist, auf der sich wiederum ein buntes Meer aus Kerzen breitmacht. Inmitten der unzähligen verschiedenfarbigen Kerzen steht er, der berühmte Chanukka-Leuchter der Großeltern. Darüber klebt das auf stark vergrößerte Schwarz-Weiß-Foto von 1931. Dahinter, auf der Außenseite der Scheibe, hängt eine Israelflagge.

Das ist Chanukka Chanukka geht nicht auf biblische Gebote, sondern auf ein historisches Ereignis zurück. Mit ständig neuen Geboten und Gesetzen machten die hellenistischen Besatzer den Juden das Leben schwer. Am Ende verboten sie ihnen auch die Ausübung der Religion. Dagegen wehrten sich die Juden. Angeführt von Judas Makkabäus und seinen Brüdern besiegten sie die Seleukiden im sogenannten Makkabäeraufstand im zweiten Jahrhundert vor Christus und eroberten auch ihren Tempel in Jerusalem wieder zurück. Als sie ihn wieder in Besitz nehmen und dazu vorher reinigen wollten, fanden sie nur einen kleinen Rest geweihten Öls, um sich Licht zu machen. Doch es brannte wundersamerweise nicht nur einen, sondern acht Tage lang. Genau so lange, bis neues, koscheres Öl hergestellt war. Gefeiert wurde die Einweihung des Tempels 164 vor Christus. Beim Lichterfest wird in den Familien traditionell gesungen, gebetet und mit den Kindern gespielt. Zum Essen werden vornehmlich Gerichte gefertigt, die viel Öl benötigen. Bei Yehuda Mansbach und Nava Gilo stehen zum Beispiel Pfannkuchen ganz oben, aber auch Reibekuchen oder Spritzgebäck sind in Israel zu Chanukka beliebt. Der achtarmige Chanukka-Leuchter hat in der Mitte eine neunte Kerze – mit dieser werden die übrigen Kerzen entzündet.

Gegen 17.30 Uhr, die Sonne in Bet Schemesch, einem orthodoxen Teil des Landes, ist bereits untergegangen, entzündet Akiba Mansbach, Yehudas Sohn, die Kerzen des Leuchters. Später, im bombensicheren Mamad, wird Yehuda Mansbach erzählen, dass sein Großvater früher diesen Part übernommen hat. Die Bedeutung, die der Leuchter heute für die Familie und die Juden insgesamt hat, konnte damals niemand ahnen. „Derjenige, dem das Wunder geschieht“, zitiert Yehuda, ein Mann mit langem weißen Bart, ein hebräisches Sprichwort, „weiß es nicht zu schätzen.“

Im Schutzraum, dem sogenannten Mamad, führten Nava Gilo (li.) und Yehuda Mansbach das Gespräch mit den Kieler Nachrichten. Ruth Ur, Direktorin des Freundeskreis Yad Vashem in Berlin, nahm den Laptop auf den Schoß. Quelle: Isaac Harari / Yad Vashem

Rahel Posner verbreitet ihr Foto über eine jüdische Zeitung

Eben dieses Wunder geschieht im Dezember 1931. „Die meisten Juden zogen schon damals den Vorhang zu, damit die Chanukkia draußen nicht zu sehen war. Unsere Großeltern taten das nicht“, erzählt Yehuda Mansbach.

Rahel Posner war nicht nur eine gebildete, sondern zudem eine sehr elegante Frau. Das zeigt dieses Foto, das sich im Archiv der Familie Mansbach befindet. Quelle: Ruth Ur/Yad Vashem

Rahel Posner stand nicht als einziges Familienmitglied für den Widerstand. Ihr Mann Akiba, der damals als Rabbiner die jüdische Gemeinde in Kiel mit 500 Mitgliedern leitet und in einer von ihm gegründeten Sonntagsschule hebräisch oder isrealische Landeskunde lehrt, tritt ebenfalls vehement für das Judentum vor Ort ein. Dies gipfelt in einem offenen Brief in den Lokalzeitungen, in dem er gegen die ersten Plakate in der Stadt mit der Aufschrift „Juden haben keinen Zutritt“ protestiert. Im April 1933, als auch in Kiel jüdische Läden geschlossen bleiben müssen, sieht er, wie ein jüdischer Student versucht, in das Geschäft seines Vaters zu gelangen. Polizisten hindern ihn daran.

Rabbiner Akiba Posner bestattete Studenten gegen den Willen der Nazis mit Trauergästen

Der junge Mann wird handgreiflich, die Polizei nimmt ihn mit. Später erfährt Akiba Posner, dass der Student getötet wurde. Er bittet darum, ihn bestatten zu dürfen – doch die Antwort lautet: nur nachts und ohne Trauergesellschaft. „Mein Großvater wollte das nicht hinnehmen“, sagt Yehuda Mansbach und schildert, was ihm seine Großeltern erzählten. Akiba Posner fährt demnach nachts in eine Stadt, die 40 Minuten entfernt ist von Kiel, informiert dort die jüdische Gemeinde und sagt, alle sollen kommen. „Er widersetzte sich den Regeln der Nazis. Meine Großmutter dachte, als er das Haus verlassen hatte, sie würde ihren Mann nicht wiedersehen“, sagt Yehuda Mansbach.

Im Juni 1933 verlassen die Posners Kiel

So weit kommt es nicht. Doch die Zwischenfälle mit der SA häufen sich in den folgenden Monaten. Auf Wunsch der Gemeinde, die sich um ihren Rabbiner sorgt, verlässt der Rabbiner im Juni 1933 gemeinsam mit seiner Frau Rahel und seinen drei Kindern die Stadt erst in Richtung Belgien, von dort aus geht es im November 1934 weiter nach Jerusalem. In seinem Gepäck hat er den Chanukka-Leuchter verstaut.

Die gesamte Gemeinde begleitet ihn zum Kieler Bahnhof, wo er, der Doktor der Philosophie, laut seinem Enkel gesagt haben soll: „Es gibt keine Zukunft für Juden in Deutschland, aber wohin ihr geht, vergesst nicht, dass ihr Kieler seid.“ Außer ein paar wenigen hören alle auf den Rat des Rabbiners, gehen in den folgenden Jahren fort und retten so ihr Leben.

Anderen ging es anders. Das wissen Yehuda Mansbach und seine Schwester Nava Gilo nur zu gut. Ihre Ehepartner wuchsen ohne Großeltern auf, weil diese im Holocaust ums Leben gekommen waren. „Als wir heirateten, bekamen sie mit Rahel eine Großmutter geschenkt“, sagt Nava. Rahel Posner starb mit 83 Jahren, sie lernte sogar noch ihre Urenkel kennen. Akiba Posner starb bereits 1968, im Alter von 78 Jahren. Was bleibt von ihnen? „Wir geben den Glauben unserer Großmutter an die nächsten Generationen weiter“, antwortet Nava. „So leben wir hier als Juden, mit hoch erhobenen Häuptern und dem Gedanken, uns immer vorwärts zu bewegen.“

Eine Reise nach Deutschland? Nur aus historischem Interesse

Eine Bindung zu Deutschland verspüren sie trotz der tiefen Spuren, die ihre Großeltern in Kiel hinterlassen haben, nicht. „Ich war nie in Deutschland und würde dort auch keinen Urlaub machen. Eine historische Reise aber könnte ich mir vorstellen“, sagt Nava Gilo, und ihr Bruder nickt zustimmend. Den Ort der alten Kieler Synagoge würden sie zum Beispiel besuchen wollen, dorthin gehen, wo ihr Großvater einst zu Schabbat Vorträge hielt, die so interessant gewesen seien, heißt es, dass sogar nichtjüdische Menschen kamen. Aber mehr – nein. „Es sind einfach Dinge passiert, die man nicht auslöschen kann: Wir tragen vor allem die schlimme Zeit im Herzen“, erklärt Nava. Die Eltern ihres Mannes, sagt sie noch, tragen eine Nummer auf dem Unterarm – als Kinder waren sie gefangen im Konzentrationslager. Sie überlebten, gezeichnet fürs Leben. „Und selbst, wenn sie nicht mehr unter uns weilen, werden wir es nicht vergessen.“

Nach knapp einer Stunde bitten Nava Gilo und Yehuda Mansbach, die Videoschalte zu beenden. Sie wollen wieder ins Wohnzimmer, zur Familie. Wohl auch, um nachzusehen, ob das Chanukka-Licht noch brennt.