Kiel

Der Historiker Prof. Dr. Gerhard Paul stieß in den 90er Jahren auf das Foto vom Chanukka-Leuchter, das 1931 entstand und später um die Welt gehen sollte.

Herr Professor Paul, der Deutsche Freundeskreis Yad Vashem bemüht sich unter anderem in Kooperation mit den Kieler Nachrichten über ein berühmt gewordenes Foto dem Gedenken der jüdischen Minderheit in Schleswig-Holstein mehr Öffentlichkeit zu verschaffen. Wie ist Ihnen das Foto begegnet?

Prof. Dr. Gerhard Paul: Ich bin 1994 einem Ruf auf eine Professur in Flensburg gefolgt und hatte ein Projekt zur Geschichte der jüdischen Bevölkerung Schleswig-Holsteins vorbereitet. Es hatte bis dato – abgesehen von kleinen lokalgeschichtlichen Veröffentlichungen – zum Judentum hier rein gar nichts gegeben. Das war ein finanziell gut ausgestattetes Forschungsprojekt, das ich erfolgreich bei der Volkswagen Stiftung beantragt hatte. Bei den Recherchen bin ich auf dieses Foto gestoßen – in einem Buch von 1984 eines Kölner Autors. Als Quelle war aber nur „Stadtmuseum Kiel“ angegeben. Mir erschien das Bild enorm aussagekräftig. Man sagt ja so schön: Etwas springt einem ins Auge ...

Bis heute: Alle sind sofort tief beeindruckt von dem Foto ...

Ganz genau. Die Wirkung ist sofort da. Interessant ist: Zeitgenössisch konnte es zunächst noch keine Wirkung entfalten, weil das Bild im Spätherbst des Jahres 1931 ganz privat entstanden ist. Rosi Posner, die Frau des Kieler Rabbiners, die sich später in Palästina Rahel nannte, hat dieses Foto gemacht. Und die Familie dieses Geistlichen ist bereits im Juni 1933 emigriert. Es war eigentlich nicht für die Öffentlichkeit bestimmt. Sie hat das für sich gemacht, um ihre persönlich empfundene Bedrohung zu visualisieren.

Das Bedürfnis, den fotografischen Nachweis einer Bedrohung zu führen, hat es also schon im Jahr 1931 gegeben.

Eindeutig! Man kann das am Aufbau der Fotografie sehen. Die ganze Art der Inszenierung spricht dafür. Man weiß aber auch, was das für ein Gebäude im Hintergrund ist. Die Fotografin blickt durch das Fenster der Wohnung des Hauses Sophienblatt Nr. 60, das 1944 wie das Gegenüber einem Bombenangriff zum Opfer fiel. Dort wohnten seit 1925 der Rabbiner und seine Familie. Das Gebäude gegenüber ist die ehemalige Tonhalle, ein großes Veranstaltungsgebäude mit großem Saal und Restaurationsbetrieb. Im dritten Stock hatte die NSDAP-Kreisleitung ihr Büro. Zu besonderen Anlässen wurde dort schon vor der Machtergreifung die Hakenkreuz-Fahne rausgehängt. Das Foto ist wohl im Dezember 1931 entstanden.

Wie ist es dann mit der Familie und dieser „Ikone“ weitergegangen?

Die Familie hat nur bis zum November des Folgejahres im Sophienblatt gewohnt. Weil sie sich von Nazi-Veranstaltungen im Sophienblatt bedroht fühlten, sind sie dann in die Jahnstraße umgezogen. Das wird aus Äußerungen des Rabbis und entsprechenden Aufzeichnungen von Frau Posner deutlich. Die Situation hatte sich ab 1930/31 zugespitzt. Kiel hatte, das vergisst man schnell, von den Städten zwischen 100.000 und 200.000 Einwohnern den höchsten Stimmenanteil der NSDAP. Und Schleswig-Holstein war ja ohnehin der absolute Hotspot der Nazis. Da hat es früh Veranstaltungen und Boykott-Aufrufe gegen Juden gegeben, auch Pressekampagnen der NS-Zeitung. Das alles hat sie veranlasst, so kann man vermuten, dieses Bild zu inszenieren.

Wie ordnen sie die Bildmächtigkeit ein?

Das Foto lebt vom Gegensatz. Es lebt davon, dass man keine platte Fotografie nur auf die Fahne macht, sondern dass der Betrachter die Perspektive der Fotografin teilen muss. Man schaut aus einem privaten Raum über den Chanukka-Leuchter auf die gegenüberliegende Straßenseite in den öffentlichen Raum. Für mich als Historiker, der sich viel mit Nazi-Propaganda und der Situation vor 1933 beschäftigt hat, passt das zum Schlagwort des „symbolpublizistischen Bürgerkrieg“. Es tobte nicht unbedingt nur eine Art Bürgerkrieg auf den Straßen, der auch, sondern vor allem, dass man mit Fahnen und Transparenten seine Meinung nach außen zeigte. Selbst wenn dieses zunächst ein privates Statement blieb, gehört es doch in diese Kategorie. Es gibt ähnlich sprechende Aufnahmen, wenn auf der einen Straßenseite Hakenkreuz-Fahnen und auf der anderen kommunistische Fahnen mit Hammer und Sichel zu sehen sind. Die Frau des Rabbiners inszeniert den Chanukka-Leuchter, den man eigentlich zum Lichterfest in die Eingangstür stellt, auf der Fensterbank. Und was ich bemerkenswert finde: Sie präsentiert ihn öffentlich sichtbar, ohne ihn hinter einer Gardine zu verstecken. Sie demonstriert Mut, den Leuchter dort in einer Phase hinzustellen, in der von subjektiver und objektiver Bedrohung auszugehen ist.

Außerdem gibt es auf dem Originalabzug eine Notiz ...

Damit kommt das Bemerkenswerteste: Auf den postkartengroßen Fotoabzug, den ich Ende der Neunziger Jahre in Haifa bei ihrer in Kiel geborenen Tochter gesehen habe, steht auf der Rückseite „,Juda verrecke!’, die Fahne spricht! ‚Juda lebt ewig!’ – erwidert das Licht!“ Aus diesem Vierzeiler, den sie schreibt, realisiert man die Intention, die sie hatte.

Wie ernst die jüdischen Mitbürger die Bedrohungslage genommen haben, darüber gibt es ja ganz unterschiedliche Einschätzungen ...

Allerdings. Das zeigt sich gerade in dieser Familie. Der Rabbiner schien weit weniger alarmiert als seine Frau. Der Rabbiner war offenbar ein sehr orthodoxer Mann, was Religionsfragen aber auch Politik betraf. Von ihm gibt es eine Rede aus dem März 1933 – bereits nach der Machtergreifung Hitlers –, die den Tenor hat, Übergriffe auf Juden gebe es seit 2000 Jahren, das gehöre zur eigenen Geschichte, daran müsse man sich gewöhnen. Wie viele andere Juden hat er gesagt und gedacht: Das wird alles schon nicht so schlimm kommen. Das sei jetzt eben die nationale Revolution und werde sich mit der Zeit erledigen ...

Doch seine Frau ließ nicht locker ...

Sie scheint das anders gesehen zu haben – wie der Vierzeiler auf der Fotorückseite zeigt. Der Rabbiner realisiert die Gefahr erst, als die „Einschläge“ immer näher kommen: Beispielsweise gibt es im April 1933 den ersten Mord an einem Kieler Juden, dem Rechtsanwalt Wilhelm Spiegel, der von SA- oder SS-Leuten erschossen wird. Wenige Tage später stirbt der jüdische Anwalt Friedrich Schumm, den Posner vor den Toren Westerrönfelds bestattet, weil das in Kiel bereits zu gefährlich geworden wäre. Am ersten April kommt es außerdem zum ersten reichsweiten Judenboykott, wo in jüdischen Geschäften nicht mehr eingekauft werden sollte.

Hat es denn unmittelbare Auswirkungen auf die Rabbiner-Familie gegeben?

Zu dieser Zeit erhöhte sich der wirtschaftliche Druck enorm: Die jüdischen Gemeinden waren vom Staat in der Weimarer Republik gefördert worden. Seine Stelle als Rabbiner ist also zum Teil auch aus Staatsmitteln finanziert worden. Und diese Mittel wurden gestrichen. Die Gemeinde kann entsprechend den Rabbiner mit seinen drei kleinen Kindern nicht mehr bezahlen. Ihm wird gekündigt. Das sind die beiden zentralen Punkte: Die objektive Bedrohungslage mit den vorausahnenden Ängsten seiner Frau und die Kündigungssituation führen dann dazu, dass er als orthodoxer Jude früh emigriert. Das sieht man gerade bei orthodoxen Juden so in aller Regel nicht.

Wie ist das zu erklären?

Posner ist Soldat im Ersten Weltkrieg gewesen und war ein deutschnationaler Mann. Gerade diese Juden konnten sich oft erst spät zur Entscheidung durchringen, Deutschland zu verlassen. Die zionistischen Juden, die meist die jüngeren, die fortschrittlicheren waren, eher vielleicht die linken, sind eher früh emigriert. Von daher war Posners Schritt eher ungewöhnlich.

Was war das Ziel der Emigration?

Die politische und die wirtschaftliche Situation sowie vermutlich auch der Druck seiner Frau haben ihn dazu veranlasst, nach Antwerpen zu gehen. Auch das ist typisch. Sie gehen nicht nach Palästina, obwohl er dort bereits Verwandte hat. In den unmittelbaren Nachbarländern, so die Hoffnung, konnte man besser beobachten, was sich in Deutschland tat und ob eine Rückkehr beim Zusammenbruch der Diktatur denkbar gewesen wäre. Die Familie, die eine kleine Leihbücherei mit Tag und Nacht zugänglich gemachten Judaika betrieb, hatte dann aber Schwierigkeiten, in Antwerpen Anschluss zu finden. Ich habe gerade neulich Briefe von Frau Posner gelesen, die zwar die große jüdische Gemeinde in Antwerpen beschreibt, aber auch, wie unwohl sie sich dort fühlten. 1934 sind sie dann doch nach Palästina gegangen.

Die Emigration aus der Jahnstraße war keine Nacht- und Nebelaktion, sondern ein offizieller Vorgang?

Ja. Es gibt im Kieler Stadtarchiv die Akten mit dem großen roten Strich durch die fünf Namen. Das war 1933 noch in keiner Weise schwierig. Erst später musste man Angaben zur finanziellen Situation der Familie machen, ein Fluchtgeld bezahlen. Das sah die Bürokratie kurz nach der Machtergreifung noch nicht vor.

Sie haben das Foto als eine Art private Version des symbolpublizistischen Bürgerkriegs bezeichnet. Gibt es Vergleichbares?

Aus der jüdischen Gemeinde heraus kenne ich kein vergleichbares Bild. Das ist wohl schon ziemlich einmalig. Es gibt Material von Pressefotografen. Aber nie steht ein Symbol jüdischen Lebens wie der Chanukka-Leuchter dem Hakenkreuz so deutlich entgegen. Da gehört auch eine Portion Intelligenz dazu, das auf diese Bildformel zu reduzieren. Das als bare Münze zu nehmen, was gefordert wurde, nämlich Deutschland von Juden frei zu machen, das haben die deutschnationalen Juden selber nicht sehen können und nicht sehen wollen. Sie aber hatte die Intelligenz und die Fantasie, das in einem inszenierten Bild zu verdichten.

„Visual history“: Der Historiker Prof. Dr. Gerhard Paul Prof. Dr. Gerhard Paul lehrte von 1994 bis 2016 Geschichte und ihre Didaktik an der Universität Flensburg. Er gilt als Experte für „visual history“. 1951 in Hessen geboren, konzipierte und leitete er von 1996 bis 2000 das Forschungsprojekt „Sozialgeschichte des Terrors“ an der Universität Flensburg. 2020 erschien sein Buch „Bilder einer Diktatur: Zur Visual History des ‚Dritten Reiches‘“, in dem er die Bilderwelt des Nationalsozialismus nicht nur interpretiert, sondern auch nach ihren Produktions- und Rezeptionsbedingungen einordnet. 1998 hatte er Bettina Goldbergs Forschungsarbeit „Menora und Hakenkreuz. Zur Geschichte der Juden in und aus Schleswig-Holstein, Lübeck und Altona (1918–1998)“ im Wachholtz Verlag Neumünster herausgegeben.

Wie lief die weitere Geschichte von Foto und Leuchter?

Als sie im Juni 1933 nach Antwerpen emigriert ist, hatte die Familie den Leuchter, den Apparat und die Fotografie dabei. Als ich im Rahmen des Forschungsprojektes 1997 nach Israel reiste, hatte ich die Adresse der noch lebenden Tochter in Haifa ermitteln können. Und dann habe ich die alte Dame dort besucht. Bis dato wusste ich nicht, wer das Foto gemacht hatte. Und ich wurde davon überrascht, dass es im großen Abzug über dem Sofa im Wohnzimmer hing. Und dann erzählte sie: „Das hat meine Mutter gemacht. Und wir haben es mitgenommen, weil es eine so wichtige Bedeutung für unsere Familie gehabt hat.“ Zusätzlich holte sie den Originalabzug mit dem bislang unbekannten Vierzeiler heraus.

Im Kieler Stadtarchiv wird also eine Reproduktion aufbewahrt.

Ja, weil es 1974 eine bundesweite „Woche der Brüderlichkeit“ gegeben hatte, deren Auftaktveranstaltung in Kiel stattfand. In der Ausstellung „Jüdisches Leben in Kiel“ tauchte das Foto auf, weil das Stadtmuseum mit der Rabbiner-Familie Kontakt aufgenommen hatte und daraufhin etwa zwanzig Foto-Reproduktionen erhielt. Das heute berühmte Foto wurde damals in der Ausstellung aber noch nicht kontextualisiert und detailliert ausgewiesen. Die Qualität des Fotos hatte man derzeit noch nicht erkannt.

Wie kam es zur weltweiten Verbreitung und Bedeutung?

Ausgehend von dieser Kieler Ausstellung ist das Bild dann – mit oder eher wohl ohne Wissen der Familie – an die Stiftung Preußischer Kulturbesitz in Berlin, aber auch an kommerzielle Bildagenturen, nach London sowie an das Holocaust Memorial Museum in Washington und verschiedene weitere Museen gegangen. Und dann zeigt sich ein typischer Vorgang bei Ikonen der Zeitgeschichte: Wenn ein Bild einmal reproduziert ist und in die Welt geht, wird es für die unterschiedlichsten Zwecke genutzt. Das heißt, der Entstehungskontext, den man ja selbst in Kiel nicht mehr so richtig wusste, spielt gar keine Rolle mehr. Das Bild bekommt ja seine besondere Bedeutung eigentlich dadurch, dass es bereits 1931 gemacht wurde. Jetzt taucht es aber zur Illustration von Artikeln zur Reichskristallnacht 1938 auf oder als Symbolbild für die nationalsozialistische Judenverfolgung ganz allgemein. Vor drei oder vier Jahren stand es groß in der New York Times – als Symbol für freie Religionsausübung generell. Das hatte mit dem Ursprungskontext gar nichts mehr zu tun.

Dabei ist der eigentlich viel spannender.

Unbedingt. Aber im Internet findet es sich vor allem im deutsch- und englischsprachigen Raum mehrere hundert Mal in ganz unterschiedlichen Zusammenhängen. Da kann man sogar verfolgen, wie sich die Bedeutungsebenen von Jahr zu Jahr ändern. Außerdem gibt es das Bild ja auch noch in diversen analogen Zusammenhängen – auf irgendwelchen Flugblättern zu Gedenkveranstaltungen in Süddeutschland zum Beispiel oder in nicht digitalisierten Büchern. Es ist schön und richtig, dass das Foto jetzt sozusagen nach Kiel zurückkehrt und in einen lokalgeschichtlichen Kontext eingebunden wird.

Ist Ihnen das Foto auch schon mal auf der falschen Seite, also in der rechten oder gar rechtsradikalen Ecke begegnet?

Nein. Und das ist seine große Stärke. Man kann es gar nicht anders verwenden. Man nimmt diesen Blick ein, man muss sich mit der Sichtweise der Fotografin unweigerlich identifizieren. Das Bild sperrt sich gegen einen rechtsgerichteten Missbrauch.

Interview in der Kieler Goethestraße beim Mahnmal für die zerstörte Synagoge: Professor Dr. Gerhard Paul (re.) im Gespräch mit KN-Redakteur Christian Strehk zum Chanukka-Projekt „Licht zeigen“ und zur Historie der jüdischen Gemeinde an der Förde. Quelle: Ulf Dahl

Ihr Buch zum jüdischen Leben in Schleswig-Holstein haben Sie 1999 in Tel Aviv vorgestellt. Was gab es da für Reaktionen darauf?

Da waren alle noch lebenden Juden aus Schleswig-Holstein eingeladen. Etliche kamen tatsächlich aus ganz Israel, oft zusammen mit ihren Kindern. Viele alte Herren und eine jüngere Dame. Als ich referierte, zog sie den Leuchter aus einer Plastiktüte und stellte ihn vor mich auf den Tisch. Ein ungeheuer schöner Moment, wenn man vorher lange darüber geforscht hat ... 1999 war er also noch in der Familie. Die Enkelkinder haben ihn dann als Dauerleihgabe nach Yad Vashem gegeben. Jedes Jahr zum Lichterfest holen sie ihn zurück in die Familie.

Wie sind Sie auf Ihr Forschungsfeld gekommen? Weil Flensburg bei Kriegsende auch noch zum Rückzugsgebiet der Nazi-Größen wurde?

Nein, mit Flensburg hatte das eigentlich nichts zu tun. Als neu berufener Professor für Zeitgeschichte hatte ich erstaunt festgestellt, dass es über die Nazizeit in Schleswig-Holstein wenig Literatur gab. Es gab nur in Kiel erste Ansätze, sich mit den hiesigen Professoren und ihrer Studentenschaft im Dritten Reich zu beschäftigen. Zur Geschichte der jüdischen Bevölkerung gab es fast nichts.

Und dann wurde ein langjähriges, ertragreiches Projekt daraus ...

Genau. Als das Forschungsprojekt dann anlief, bewarb sich Frau Dr. Bettina Goldberg aus Berlin als wissenschaftliche Mitarbeiterin. Sie hat sich später bei mir habilitiert und eine Gesamtdarstellung mit dem Titel „Die jüdische Minderheit in Schleswig-Holstein“ im Wachholtz Verlag herausgebracht. Erst im Nachhinein wurde mir bekannt, dass sie aus einer jüdischen Familie in Kiel stammte, die sich als Einwanderer aus Osteuropa hier niedergelassen hatte. Ihr Vater und Großvater sind erst knapp vor Beginn des Zweiten Weltkriegs nach Belgien emigriert. In Flensburg wurde sie also auch mit ihrer eigenen Geschichte in Kiel konfrontiert. Das hat sie enorm motiviert.

Was war darüber hinaus der wissenschaftliche Ertrag des Buch-Projekts?

Durch ihre Recherchen ist es gelungen, fast alle Angehörigen der jüdischen Minderheit in Kiel namentlich zu identifizieren und deren Lebenswege zu verfolgen. Frau Goldbergs Buch enthält heute die dichteste Beschreibung und Analyse des jüdischen Lebens in Kiel vor und während des Dritten Reiches. Von daher hat es mich schon überrascht, dass man sie bei der Neubesetzung der Leitungsstelle im Jüdischen Museum in Rendsburg vor einigen Jahren noch nicht einmal zu einer Vorstellung eingeladen hat.