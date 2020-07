Mölln

Die Bundesstraße 207 war mitten im Berufsverkehr drei Stunden lang gesperrt. Der 42-jährige Fahrer aus Geesthacht fuhr gegen 7.10 Uhr mit seinem Cola-Laster an der Anschlussstelle Mölln in Richtung Süden auf die B207 auf und verlor dabei rund 300 mit Cola gefüllte Getränkekisten. Dutzende der Flaschen gingen zu Bruch und verteilten sich auf beiden Fahrbahnen. Der 54 Jahre alte Fahrer eines entgegenkommenden Opel konnte nicht mehr ausweichen und stieß mit der verlorenen Ladung zusammen.

Eine Ladebordwand des Lasters war defekt

Die mutmaßliche Ursache für den Ladungsverlust war ein Defekt an der Ladebordwand. Die Aufräumarbeiten dauerten bis 10.20 Uhr an. Wegen der ausgelaufenen Getränke musste die Fahrbahn durch ein Spezialunternehmen von der klebrigen Masse gereinigt werden. Verletzt wurde niemand. Eine genaue Schadenshöhe konnte noch nicht beziffert werden.

Anzeige

Mölln ist einer der Produktionsstandorte von Coca-Cola. Es ist nicht der erste Unfall mit einem Cola-Laster. Auch im Norden der Stadt war vor zehn Jahren auf der B207 in Höhe der Kleingartensiedlung bei Mölln-Nord ein Lkw in den Graben gerutscht und umgestürzt. Der Lastwagen auf dem Weg nach Mecklenburg war beladen mit Plastikflaschen, die nicht zerspringen können. Das Fahrzeug war mit den Rädern auf die Seitenbankette geraten, der Fahrer (45) konnte nicht mehr gegensteuern. Die Räder rissen die Grasnarbe auf, nahen zwei Leitpfosten mit. Der Mann am Steuer kam mit dem Schrecken davon.

Von LN-Redaktion/RND