Weniger Neuinfektionen - viel mehr Tote

Kiel

Das macht der Vergleich mit den Coronazahlen von vor zwei Wochen deutlich. Damals gab es 2162 nachgewiesene Infektionen und 49 Todesfälle. Seither sind die Infektionen um 24 Prozent gestiegen – die Zahl der Verstorbenen jedoch um 112 Prozent.

Besonders gefährdet durch das Virus sind nach wie vor Menschen ab 70 Jahren und alle, die bestimmte Vorerkrankungen haben. Aufsehen erregen in den letzten Wochen vor allem die Ausbrüche in Pflegeheimen und anderen betreuten Einrichtungen.

Anzeige

Am härtesten hat es die Bewohner im Wohnpark Rohlfshagen im Kreis Stormarn getroffen. Der Kreis meldete am Mittwoch weitere verstorbene Heimbewohner. Damit lebten von insgesamt 22 infizierten Toten in dem Kreis 13 in dem Seniorenheim.

Weitere KN+ Artikel

Die meisten Toten nicht in Heimen

Das ist bisher aber eine Ausnahme. In anderen Einrichtungen konnte das Virus gestoppt oder bisher ganz herausgehalten werden. Die Bewohner von stationären Einrichtungen haben zwar durch Vorerkrankungen und ein höheres Lebensalter ein deutlich größeres Risiko für einen schweren Covid-19-Verlauf und brauchen deshalb besonders wirksame Schutzmaßnahmen. Doch bei den Verstorbenen stellen sie insgesamt nach wie vor die Minderheit.

So sind in Kiel von den neun Verstorbenen drei Bewohner einer betreuten Einrichtung gewesen. Im Kreis Plön mit mehreren Pflegeheimen ist bisher kein Bewohner infiziert. Auch im Kreis Segeberg gibt es nach Angaben des Kreises bisher keinen Corona-Todesfall in einem Heim. Das gilt auch für Neumünster. In einem Pflegeheim in Altenholz verstarb ein Bewohner.

Hohes Risiko für Pflegekräfte und Ärzte

In der Altenholzer Senioreneinrichtung ist inzwischen auch bei einer Mitarbeiterin das Virus nachgewiesen. Nicht ungewöhnlich, denn die Beschäftigten in Heimen, Krankenhäusern, Praxen und ambulanten Pflegediensten gelten zurzeit als die Bevölkerungsgruppe mit dem höchsten Infektionsrisiko.

Newsletter der Kieler Nachrichten Kennen Sie schon die Post aus dem Newsroom? Den kostenfreien Newsletter der Kieler Nachrichten versenden wir Mo-Fr ab 17 Uhr. Hier können Sie sich für unser Mailing anmelden. Sie interessieren sich für Holstein Kiel? Dann melden Sie sich hier für den Newsletter " Holstein Kiel - Die Woche" kostenfrei an. Versand: jeden Freitag, 11.30 Uhr.

Im Kreis Plön kommen von 117 Infizierten 23 aus dem medizinischen Bereich. Von der 2638 Infizierten im Land arbeiten 436 in Pflege oder Medizin – das ist mehr als jeder siebte Infizierte. Dass sie nicht per se vor einem lebensgefährlichen Verlauf gefeit sind, zeigt ein Todesfall in Neumünster.

Pflegekräfte müssen sich Masken nähen

Die Pflegeberufekammer sieht einen wesentlichen Grund für die hohen Infektionszahlen im Pflegebereich in dem Mangel an angemessener Schutzausrüstung. „Es kommt immer noch vor, dass Pflegende sich ihren Mund-Nasen-Schutz selbst nähen, sich Schutzvisiere mit Laminierfolie basteln und sich Ganzkörper-Overalls aus dem Baumarkt besorgen müssen. Das zeigt, dass wir immer noch ein Versorgungs- und Verteilungsproblem haben“, sagt Kammerpräsidentin Patricia Drube.

Das gefährde nicht nur das Pflegepersonal, sondern mittelbar auch die betreuten Menschen.

Zudem müssten alle Infektionen mit Sars-Cov-2 von Beschäftigten im Gesundheitswesen landesweit zentral erfasst werden – aufgeschlüsselt nach Berufsgruppen und Arbeitsbereichen. „Nur so können wir die Erkrankungsrate des Gesundheitspersonals mit der Bevölkerung vergleichen und Rückschlüsse daraus ziehen, welche Schutzmaßnahmen in welchen Settings ausreichend sind und in welchen nicht.“

Ist Covid-19 die Todesursache?

Bürger fordern aber auch, dass die Verstorbenen obduziert werden, um mehr über die Todesursache herauszufinden. So haben Pathologen in der Schweiz festgestellt, dass die wenigsten Verstorbenen Lungenentzündungen hatten, sondern die Mikrozirkulation der Lunge schwer gestört war.

Der Hamburger Rechtsmediziner Klaus Püschel hat herausgefunden, dass von 65 infizierten Toten keiner ohne Vorerkrankung war. Der Pathologe wollte wissen, ob die Menschen an oder mit Covid-19 verstorben waren. Ergebnis: Bei 61 von 65 Verstorbenen war Covid-19 die Todesursache. Bei den übrigen vier war die Viruserkrankung nicht ursächlich für den Tod.

Land will mehr Obduktionen

Auch Gesundheitsminister Heiner Garg ( FDP) in Kiel hält Obduktionen für sehr sinnvoll. Bisher gibt es keine systematischen Obduktionen. Das Land werde die Kosten für die Obduktionen zukünftig übernehmen und stimme zurzeit mit dem UKSH ein Verfahren ab, teilte der Sprecher des Gesundheitsministeriums mit.

Man erhofft sich so mehr Erkenntnisse für die klinische Behandlung, zu Krankheitsverlauf und Ursachen. Das Ministerium empfiehlt daher ausdrücklich Obduktionen – vorausgesetzt, es liegt das Einverständnis der Betroffenen oder der Angehörigen vor: „Angehörige können mit ihrem Einverständnis zu einer Obduktion in dieser schweren Situation anderen Menschen helfen.“

Lesen Sie auch:

Weitere Informationen zum Coronavirus erhalten Sie auf unserer Themenseite.