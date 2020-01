Coronavirus: Entwarnung für erste Verdachtsfälle

Kiel

Bis zum 30. Januar 2020 um 12 Uhr gibt es laut Gesundheitsministerium keinen bestätigten Coronavirus-Fall in Schleswig-Holstein. "In Abklärung befindliche Fälle haben sich bisher in keinem Fall bestätigt, so die Ergebnisse der bisherigen Labor-Diagnostiken", erklärte Ministeriumssprecher Christian Kohl.

In Abstimmung mit den behandelnden Ärzten und Gesundheitsämtern vor Ort befänden sich aber weiterhin Fälle in der Abklärung. Das Ministerium könne jedoch nicht über jeden Einzelfall berichten. "Eine Meldepflicht über negative Befunde, also die 'Entwarnung' besteht nicht."

Erkrankungsfälle nicht ausgeschlossen

Sobald aber ein positiver Befund gemeldet werde und es damit einen Coronavirus-Fall in Schleswig-Holstein gebe, werde das Ministerium die Öffentlichkeit informieren. Der Sprecher weist aber ausdrücklich darauf hin, dass zukünftige Erkrankungsfälle auch in Schleswig-Holstein nicht ausgeschlossen werden können.

Sobald ein begründeter Verdacht einer Coronavirus-Infektion besteht, sei die Isolierung zu Hause die sinnvolle Option. Wie viele Personen aktuell in Schleswig-Holstein in Isolation auf die Laborergebnisse warten, gibt das Gesundheitsministerium nicht bekannt. Auch werden keine Orte genannt.

Isolierung als Vorsichtsmaßnahme

Es können jedoch auch Personen sein, die nicht alle Merkmale aufweisen, bei denen das Robert Koch-Institut eine weitere diagnostische Klärung empfiehlt. In Abstimmung zwischen Gesundheitsämtern und Hausarzt vor Ort können diese Personen auch häuslich isoliert bleiben, bis eine Ausschluss-Diagnostik vorliegt.

Dazu werden Abstriche aus Mund und Rachen an das nationale Konsiliarlabor für Coronaviren am Institut für Virologie der Charité Berlin gesendet. Um das Diagnostik-Verfahren weiter zu beschleunigen, wird derzeit am Universitätsklinikum Schleswig-Holstein ( UKSH) eine zusätzliche Diagnostik-Möglichkeit im Land aufgebaut.

Im Zweifel 116117 wählen

Gesundheitsminister Heiner Garg betont: „Wichtiges Ziel der Beteiligten ist es, die Erkrankung zu erkennen und Patientinnen und Patienten entsprechend isoliert zu therapieren. Eine Isolierung trägt dazu bei, eine mögliche weitere Ausbreitung zu bremsen“.

Daher sei es besonders wichtig, dass Personen mit Atemwegserkrankungen, die zuvor in einem Risikogebiet waren oder Kontakt mit einem bestätigten Fall hatten, sich per Telefon an ihre Hausarztpraxis oder an die Nummer 116 117 wenden - auch außerhalb der Sprechzeiten.

