Entspannte Ostern in Schleswig-Holstein

Kiel

Selbst die 1000 Verstöße gegen die Verfügungen zum Schutz vor der Ausbreitung des Coronavirus, die in Hamburg übers Wochenende aufliefen, brachten die Polizei nicht aus der Ruhe. In Anbetracht des guten Wetters und des langen Wochenendes seien das weniger als erwartet gewesen, hieß es. In aller Regel hätten Jugendliche und junge Erwachsene gegen das Abstandsgebot verstoßen.

Corona-Regeln: Kieler verhielten sich vorbildlich

In Schleswig-Holstein spürten Polizisten an der Bahnstation in Niebüll erneut mehrere Reisende auf, die unberechtigt den Autozug nach Sylt benutzen wollten. Bis gestern Nachmittag zählte die Polizei 23 Fälle. Bei Kontrollen in Lübeck und im Kreis Ostholstein musste dagegen kein einziges der 100 überprüften Fahrzeuge umkehren. „Die Lage war insgesamt entspannt“, sagte eine Polizeisprecherin. Für einige Beamte, die die Zufahrt auf die Insel Fehmarn kontrollierten, gab es sogar eine Überraschung: Ein Osterhase beschenkte sie mit Süßigkeiten.

Egal ob im Hiroshimapark, an der Kiellinie oder in der Forstbaumschule – die Kieler verhielten sich zu Ostern vorbildlich. Abstände wurden eingehalten, nur selten waren Großfamilien gemeinsam an der frischen Luft unterwegs. „Alle sind total entspannt“, sagte ein Polizeisprecher.

Wohnmobilisten nutzten Parkplätze zum Campen

Studentin Stella Schöttle (22) und Immobilienmakler Henrik Stöterau (24) hatten eine kurze Radtour zur Hörn und nach Gaarden gemacht. „Es ist eher leer auf den Straßen“, berichteten sie. „Und die Menschen sitzen höchstens zu zweit zusammen.“ Auch in der Forstbaumschule hielten die Ostergäste die Abstände fast schon routiniert ein. Elfriede Ruge (84) traf Tochter Raphaela Doberschütz (57) und Schwiegersohn Michael (55) auf der Parkbank in der Forstbaumschule. So wurde Ostern nicht nur mit Marzipantorte und Sekt gefeiert, sondern auch mit Abstand und Gummihandschuhen.

Auch im Dänischen Wohld waren viele Menschen unterwegs, doch meistens wurden die Abstandsregeln beachtet. In Einzelfällen gab es allerdings Probleme durch die große Zahl von Wohnmobilisten, die Parkplätze eher als Not-Campingplätze nutzten – zum Beispiel im Noerer Ortsteil Lindhöft. Im Ostseebad Strande „war eine große Ruhe und Besinnlichkeit festzustellen“, lobte Bürgermeister Holger Klink. Er habe noch „nie so viele Radtouristen im Gemeindegebiet gesehen“. Ein Grund war sicherlich die Sperrung der Zufahrt zur Bülker Huk und zum Leuchtturm für Fahrzeuge. Dass sich in Zeiten von Corona auch Geheimtipps zum beliebten Ausflugsziel entwickeln, zeigte sich in Felm: Dort war gestern der Waldparkplatz am Stiftungsland Stodthagen voll belegt.

Viele Strandparkplätze gesperrt

Altenhof im Kreis Rendsburg-Eckernförde berichtete ebenfalls von spürbar mehr Gästen. „Die Leute wollen raus, und die Strände sind gut besucht“, sagte Bürgermeister Siegfried Brien. Bei manchen allerdings brach der Übermut durch – zu Lasten der Anwohner. Vor allem am späteren Nachmittag drehten manche Motorrad- und Autofahrer ihre Maschinen hoch. „Da werden auf der Bäderstraße Rennen gefahren, das ärgert“, sagte Brien, der deswegen die Polizei um Hilfe bat.

Im Kreis Plön ließ sich sehr gut beobachten, dass die Nachfrage nach Strand größer war als das Angebot an Parkplätzen. In Hohenfelde etwa, wo die strandnahen Stellplätze abgesperrt waren, mussten viele Autofahrer notgedrungen umdrehen. Ein ähnliches Bild bot sich am Schönberger Strand. Motorradfahrer waren häufig in Gruppen unterwegs, die sich bei einer Rast nicht immer um Abstand kümmerten – zu sehen am Rastorfer Kreuz oder am Parkplatz an der Ascheberger Straße in Plön. Bei zwei Unfällen im Abstand von nur wenigen Minuten kamen am Sonntag in Nettelsee und in Hohwacht ein 63-jähriger und ein 49-jähriger Motorradfahrer ums Leben.

Gruppen von Bolzplätzen verwiesen

„Wir sind ausgesprochen zufrieden mit dem Verhalten der Bürger in der Stadt Neumünster“, sagte Timo Adrian von der Abteilung Ordnungsangelegenheiten. Nur einige Male mussten Gruppen von jungen Erwachsenen von Schulhöfen und Bolzplätzen verwiesen werden.

Von kn online