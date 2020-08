Kiel

Bis zum Einsteigen an den Haltepunkten wachen noch Aufsichtspersonen über Abstand und Maskenpflicht. Im Bus löst sich die Disziplin oft in Wohlgefallen auf. Trotz Tuchfühlung zum Nachbarn streifen einige der jungen Fahrgäste umgehend die lästige Maske ab.

„Das sind beste Bedingungen, um das Virus zu züchten“, sagt Thorsten Muschinski, Vorsitzender des Landeselternbeirats Gemeinschaftsschulen. Dabei wäre es nach seiner Überzeugung so einfach, die Situation zu entspannen und für mehr Platz in den Bussen zu sorgen: „Es stehen zahlreichen Busse ungenutzt herum, die für Entlastung sorgen könnten.“

Private Busunternehmen bieten Hilfe an

In die gleiche Kerbe schlägt der Omnibusverband Nord (OVN). Eine Umfrage unter den rund 80 Mitgliedsunternehmen in Schleswig-Holstein habe gezeigt, dass sofort 100 Reisebusse sofort zur Verfügung stünden, um bei der Schülerbeförderung zu helfen: „So wie das jetzt läuft, droht eine Schulbusfahrt zum Super-Spreader-Ereignis zu werden“, sagt OVN-Geschäftsführer Joachim Schack. Zahlreiche Busunternehmen seien in Existenznot und wären froh, zumindest einen Teil der Umsatzausfälle ausgleichen zu können: „Das wäre eine Win-win-Situation.“

Mit einem entsprechenden Angebot sei der Verband jedoch mehrfach beim Bildungsministerium abgeblitzt: „Wir haben den Eindruck, dass man sich dort einen schlanken Fuß machen will.“ Es sei widersprüchlich, einerseits dem Schulunterricht höchste Priorität einzuräumen, andererseits aber die Möglichkeit, mehr Busse für Schülertransporte zu buchen, nicht zu nutzen.

Bildungsministerium verweist auf Schulträger

Tatsächlich sieht man sich im Bildungsministerium für das Buchen von Schulbussen gar nicht zuständig: „Ob das Angebot von Omnibusunternehmern für einzelne Schulträger interessant ist, müssen diese mit den Schulen vor Ort entscheiden“, erklärt ein Ministeriumssprecher.

Natürlich geht es vor allem ums Geld. Bezahlt werden müssen die Busunternehmen von den Schulträgern, also in erster Linie von den Kreisen. Doch die, so fordert Schack, müssten finanziell vom Land so ausgestattet werden, dass es ihnen möglich sei, mehr Busse zu bestellen. Auch Muschinski mahnt: „Es darf doch nicht ernsthaft am Geld scheitern, wenn es darum geht, die Schülerinnen und Schüler sicher ans Ziel zu bringen.“

Allerdings nehmen auch die Schulträger das Angebot der Busunternehmen eher zurückhaltend auf. „Ein temporärer, entlastender Einsatz von Reisebussen“ sei zwar grundsätzlich denkbar, heißt es etwa beim Kreis Segeberg. Mittel zur Finanzierung seien dafür jedoch „in keinem öffentlichen Haushalt vorgesehen“. Sie bereitzustellen, erfordere politische Beschlüsse.

Zahl der Busse müsste sich verdoppeln

Wie schmerzhaft die wären, zeigt diese Rechnung: Um jedem Schüler einen Sitzplatz zu sichern, müsste der Kreis Segeberg nach eigenen Angaben die Zahl seiner insgesamt rund 150 eingesetzten Busse um mindestens die gleiche Anzahl erhöhen. Dies wiederum würde bedeuten, das Haushaltsvolumen für den ÖPNV von 15,8 Millionen Euro – wie für dieses Jahr erwartet – zu verdoppeln.

Ähnlich eng geht es im Kreis Rendsburg-Eckernförde zu. Dort fürchtet man, selbst bei einer Verdoppelung von 100 auf 200 Busse nicht jedem Schüler einen Sitzplatz bieten zu können. Um genau dieses Ziel zu erreichen, bräuchte der Kreis Plön 70 zusätzliche Busse. Geschätzte Mehrkosten 5,5 Millionen Euro. "In dieser Größenordnung bräuchten wir dann auch eine Förderung seitens des Landes oder des Bundes", so eine Sprecherin. Allerdings geht der Kreis davon aus, dass bei den privaten Busunternehmen höchstens zwölf zusätzliche Busse zur Verfügung stehen würden.

Staffelung der Anfangszeiten im Gespräch

Ob das Land bereit ist, den Kreisen bei der Finanzierung zusätzlicher Schulbusse unter die Arme zu greifen, ließ das Bildungsministerium am Mittwoch offen. Man sei mit den Schulträgern im Gespräch, um die Lage zu entspannen, heißt es. So werde derzeit in Flensburg geprüft, ob man mehr Busse aus dem Umland einsetzen könne und ob die weiterführenden Schulen ihre Anfangszeiten weiter staffeln.

Eine gute Idee, findet OVN-Geschäftsführer Schack: „Der landesweite Einstieg in die Entzerrung des Schülerverkehrs durch unterschiedliche Schulanfangszeiten sollte bei der Problemlösung nicht ausgespart werden.“

